Нидерланды - Сербия (04.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Нидерланды и Сербия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Донатас Румсас. Игра прошла на стадионе «Филипс Стадион» в городе Эйндховен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Нидерланды (схема 4-3-3): Барт Вербрюгген, Дензел Думфрис, Вирджил ван Дейк, Тён Копмейнерс, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх, Джоуи Веерман, Тиджани Рейндерс, Крисенсио Саммервилл, Мекс Меердинк, Ноа Ланг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сербия на сегодняшнюю встречу: Ваня Милинкович-Савич, Коста Неделькович, Стефан Гудель, Срджан Бабич, Страхиня Павлович, Алекса Терзич, Лазар Самарджич, Саша Лукич, Александр Станкович, Михайло Цветкович, Душан Тадич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Veljko Paunović (Сербия).

На 14-й минуте в карточку арбитра попал Стефан Гудель (Сербия).

На 30-й минуте предупреждение получил Страхиня Павлович (Сербия).

На 31-й минуте матча команда Нидерланды открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Тён Копмейнерс. Счет стал 1:0.

На 35-й минуте поединка команда Сербия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Михайло Цветкович. Счет стал 1:1.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Тиджани Рейндерс (Нидерланды).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Мекс Меердинк, а вместо него вышел Джошуа Зиркзе.

На 49-й минуте предупреждение получил Саша Лукич (Сербия).

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ноа Ланг на поле появился Рубен ван Боммел (Нидерланды).

На 58-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Джоуи Веерман, а вместо него вышел Йоррел Хато.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Райан Гравенберх на поле появился Дживай Зехиел (Нидерланды).

На 66-й минуте в составе Сербия поле покинул Александр Станкович, а вместо него вышел Неманья Максимович.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Душан Тадич на поле появился Лука Йович (Сербия).

На 72-й минуте поединка команда Нидерланды сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Джошуа Зиркзе. Счет стал 2:1.

На 72-й минуте в составе Сербия поле покинул Алекса Терзич, а вместо него вышел Филип Костич.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лазар Самарджич на поле появился Андрия Живкович (Сербия).

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Неманья Максимович (Сербия).

На 79-й минуте в составе Сербия поле покинул Стефан Гудель, а вместо него вышел Неманья Гудель.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тиджани Рейндерс на поле появился Квинтен Тимбер (Нидерланды).

На 90-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Микки ван де Вен, а вместо него вышел .

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Нидерланды и Сербия завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Нидерланды.

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