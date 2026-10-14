Кэррик заявил, что результаты «Манчестер Юнайтед» скоро улучшатся
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвёл итоги матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Английская команда потерпела поражение со счётом 0:2, однако наставник считает, что у его подопечных были возможности изменить ход встречи.
По словам Кэррика, манкунианцы неудачно провели стартовый отрезок и позволили сопернику завладеть преимуществом. При этом после пропущенного мяча команда сумела отреагировать и создала несколько опасных моментов. Тренер отдельно отметил Маркуса Рашфорда, Бруну Фернандеша, Бриана Мбемо и других футболистов, которые могли сравнять счёт.
«Мы плохо начали и оказались в затруднительном положении. Но сравнять счёт могли Рашфорд, Бруну [Фернандеш], Мбемо и другие. Не думаю, что дело в неуверенности. Думаю, мы просто не воспользовались своими шансами так, как это делали ранее. Мы должны работать и прибавлять в игре в обороне», — приводит слова Кэррика официальный сайт УЕФА.
Наставник также обратил внимание на отрезки, в течение которых «Манчестер Юнайтед» контролировал мяч и регулярно угрожал воротам соперника. По его оценке, в некоторых компонентах игры команда выглядела достойно даже на фоне других клубов, встречавшихся с «Атлетико».
При этом Кэррик не стал отрицать, что результаты пока складываются для английского клуба не лучшим образом. Он призвал игроков продолжать работать над ошибками и улучшать действия в обороне, выразив уверенность, что при таком подходе команда сможет добиться более успешных результатов.
«Очевидно, что результаты складываются не в нашу пользу, но команда работает хорошо. Мы должны работать над ошибками, а результаты придут», — подчеркнул главный тренер.
Поражение от «Атлетико» стало очередным испытанием для «Манчестер Юнайтед» на старте сезона. Теперь команде необходимо сделать выводы из допущенных ошибок и эффективнее использовать свои голевые моменты в следующих матчах.
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