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Батраков признался, что удивлён реакцией болельщиков на свой гол в Лиге чемпионов

Дата публикации: 14-10-2026 11:59

Батраков признался, что удивлён реакцией болельщиков на свой гол в Лиге чемпионов 

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поблагодарил болельщиков из России за поддержку после матча с «Барселоной» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Несмотря на поражение турецкой команды со счётом 1:4, футболист запомнил встречу своим первым голом за новый клуб.

Батраков отличился на 28-й минуте, поразив ворота каталонцев. Этот мяч стал для него дебютным в составе стамбульской команды после летнего перехода из московского «Локомотива».

После игры полузащитник признался, что ещё не успел в полной мере оценить реакцию российских болельщиков. Открыв телефон, он увидел сообщения от людей, которые следили за его выступлением и радовались забитому мячу.

На вопрос о том, что он хотел бы сказать тем, кто поддерживал его в России, Батраков ответил с благодарностью.

«Я только что открыл телефон и, честно, удивлён. Мне очень приятно! Хочу сказать спасибо всем, не только друзьям и родственникам… Не знаю, насколько всей стране — точно есть люди, которые не прямо за мной следят. Всем, кто поддерживает меня: я вам очень благодарен. Стараюсь нашу страну здесь представлять», — передаёт слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Для Батракова гол в ворота «Барселоны» стал первым результативным действием такого рода за «Галатасарай». В шести предыдущих матчах за турецкий клуб россиянин записал на свой счёт две голевые передачи.

Таким образом, даже крупное поражение не помешало полузащитнику получить важный личный результат. Теперь Батраков постарается закрепиться в составе «Галатасарая» и продолжить набирать результативные баллы в следующих встречах.

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