«Сплю как ангел». Моуринью с юмором ответил на вопрос о проблемах «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью с юмором отреагировал на вопросы польского журналиста о положении команды накануне матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ромой». Пресс-конференция состоялась перед встречей, которая пройдёт 14 октября.

Журналист начал разговор с замечания о том, что, несмотря на расстояние между Польшей и Испанией, до него доходят сведения о непростой ситуации в мадридском клубе. Моуринью не упустил возможности пошутить над собеседником.

«Вы из Польши, это далеко, информация доходит до вас искажённой», — ответил специалист со смехом.

Затем журналист предположил, что тренер находится в режиме выживания, а период всеобщего воодушевления вокруг него и команды уже закончился. В качестве описания ситуации он использовал выражение «медовый месяц».

Моуринью несколько раз попросил уточнить, что именно собеседник подразумевает под этой формулировкой. Когда журналист объяснил, что теперь от «Реала» ждут исключительно побед, португалец продолжил иронизировать.

«Это и есть медовый месяц?» — переспросил тренер, вновь рассмеявшись.

В итоге журналист решил отказаться от сложных формулировок и задал прямой вопрос о самочувствии Моуринью перед предстоящей игрой. Ответ наставника получился коротким и уверенным.

«Как всегда, отлично. Сплю как ангел», — заявил специалист. Фрагмент беседы опубликовал Madrid Zone в социальной сети X.

Таким образом, Моуринью не стал подробно обсуждать предположения журналиста о проблемах в «Реале», предпочтя ответить на них с помощью шуток. Теперь внимание тренера и команды сосредоточено на предстоящем матче Лиги чемпионов против «Ромы».