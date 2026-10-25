Ливерпуль - Брайтон (25.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Футбольный клуб «Ливерпуль» и Брайтон энд Хоув Альбион. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Самуэль Барротт. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Футбольный клуб «Ливерпуль» (схема 4-2-3-1): Алиссон, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Брэдли Баркола, Флориан Вирц, Коди Гакпо, Александер Исак.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Брайтон энд Хоув Альбион на сегодняшнюю встречу: Барт Вербрюгген, Ферди Кадыоглу, Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи, Паскаль Гросс, Чема Андрес, Диего Гомес, Ясин Аяри, Максим Де Кёйпер, Харалампос Костулас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион последовала вынужденная замена: Ферди Кадыоглу уступил место Коштинья.

На 17-й минуте матча команда Футбольный клуб «Ливерпуль» открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Паскаль Гросс. Счет стал 1:0.

На 21-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Александер Исак. Счет стал 2:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Оливье Боскальи (Брайтон энд Хоув Альбион).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оливье Боскальи на поле появился Джек Хиншелвуд (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 54-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Чема Андрес, а вместо него вышел Малик Ялькуйе.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флориан Вирц на поле появился Трей Ньони (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Коштинья (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 75-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Ясин Аяри, а вместо него вышел Джорджиньо Рюттер.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брэдли Баркола на поле появился Рио Нгумоха (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 77-й минуте в составе Футбольный клуб «Ливерпуль» поле покинул Александер Исак, а вместо него вышел Льюис Кумас.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Милош Керкез на поле появился Костас Цимикас (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Футбольный клуб «Ливерпуль» и Брайтон энд Хоув Альбион завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Футбольный клуб «Ливерпуль».

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