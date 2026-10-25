Тулуза - Труа (24.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Тулуза и Труа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джеффри Кублер. Игра прошла на стадионе «Стадион Тулузы» в городе Тулуза.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Тулуза (схема 4-4-2): Гийом Рест, Рафик Мессали, Марк Маккензи, Расмус Николайсен, Крист Тапе, Арон Дённум, Кристиан Кассерес-младший, Нико Сигур, Томас Йоргенсен, Джейсен Расселл-Роу, Каспер Тенгстедт.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Труа на сегодняшнюю встречу: Иллель Конате, Лукас Маронье, Адриен Монфре, Мишель Диас, Паоло Гоцци, Антуан Милль, Карим Дерман, Мухамед Диоп, Мерван Ифнауи, Рено Рипар, Тимоте Нкада.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Jens Askou (Тулуза).

На 25-й минуте в карточку арбитра попал Рафик Мессали (Тулуза).

На 25-й минуте предупреждение получил Арон Дённум (Тулуза).

На 36-й минуте в карточку арбитра попал Мишель Диас (Труа).

На 39-й минуте предупреждение получил Кристиан Кассерес-младший (Тулуза).

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Тимоте Нкада (Труа).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Тулуза поле покинул Рафик Мессали, а вместо него вышел Алексис Восса.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арон Дённум на поле появился Ильяс Азизи (Тулуза).

На 73-й минуте в составе Труа поле покинул Рено Рипар, а вместо него вышел Жереми Ле Дуарон.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тимоте Нкада на поле появился Кандет Диавара (Труа).

На 83-й минуте предупреждение получил Нико Сигур (Тулуза).

На 84-й минуте в составе Тулуза поле покинул Джейсен Расселл-Роу, а вместо него вышел Сантьяго Идальго.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Томас Йоргенсен на поле появился Никлас Шмидт (Тулуза).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Алексис Восса (Тулуза).

На 90-й минуте в составе Труа поле покинул Мухамед Диоп, а вместо него вышел Айрон Гомис.

На 90-й минуте предупреждение получил Марк Маккензи (Тулуза).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Тулуза и Труа завершился вничью со счетом 0:0.

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