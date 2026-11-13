Черногория - Латвия (12.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 12 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Черногория и Латвия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жером Брисар. Игра прошла на стадионе «Gradski Stadion» в городе Подгорица.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Черногория (схема 4-3-1-2): Балша Попович, Андрия Булатович, Стефан Савич, Игор Вуячич, Огнен Гашевич, Милош Брнович, Марко Янкович, Василие Аджич, Сеад Хакшабанович, Никола Крстович, Милутин Осмаич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Латвия на сегодняшнюю встречу: Рихардс Матревикс, Райвис Юрковскис, Денисс Мелникс, Антоний Черномордый, Оскарс Виентисс, Деннис Сиркин, Эдуардс Дашкевичс, Лукас Вапне, Дмитрийс Зеленковс, Андрей Цыганик, Робертс Улдрикис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 6-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Сеад Хакшабанович (Черногория).

На 20-й минуте в карточку арбитра попал Никола Крстович (Черногория).

На 36-й минуте предупреждение получил Стефан Савич (Черногория).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Черногория поле покинул Огнен Гашевич, а вместо него вышел Ристо Радунович.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Милош Брнович на поле появился Милан Вукотич (Черногория).

На 57-й минуте Стефан Савич (Черногория) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 57-й минуте предупреждение получил Марко Янкович (Черногория).

На 60-й минуте в составе Черногория поле покинул Сеад Хакшабанович, а вместо него вышел Душан Вукович.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Василие Аджич на поле появился Андрей Джурич (Черногория).

На 62-й минуте в составе Латвия поле покинул Райвис Юрковскис, а вместо него вышел Робертс Савальниекс.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдуардс Дашкевичс на поле появился Янис Икауниекс (Латвия).

На 65-й минуте в карточку арбитра попал Дмитрийс Зеленковс (Латвия).

На 70-й минуте матча команда Черногория открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Никола Крстович. Счет стал 1:0.

На 71-й минуте в составе Латвия поле покинул Антоний Черномордый, а вместо него вышел Владиславс Гутковскис.

На 72-й минуте поединка команда Латвия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Денисс Мелникс. Счет стал 1:1.

На 78-й минуте предупреждение получил Деннис Сиркин (Латвия).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрия Булатович на поле появился Алекса Мараш (Черногория).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Лукас Вапне (Латвия).

На 90-й минуте предупреждение получил Робертс Савальниекс (Латвия).

На 90+1-й минуте поединка команда Черногория сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Алекса Мараш. Счет стал 2:1.

На 90+2-й минуте в карточку арбитра попал Алекса Мараш (Черногория).

На 90+2-й минуте в составе Латвия поле покинул Робертс Улдрикис, а вместо него вышел Альберт Алексанян.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Черногория и Латвия завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Черногория.

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