Динамо Махачкала - Зенит (14.10.2026) | Кубок России 2026/27

В среду, 14 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Динамо Махачкала и Зенит (Санкт-Петербург). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Динамо Махачкала (схема 4-2-3-1): Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Андрес Аларкон, Ильяс Ахмедов, Темиркан Сундуков, Дмитрий Александров, Абдулпаша Джабраилов, Кирилл Зинович, Никита Глушков, Владимир Хубулов, Гамид Агаларов.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Зенит (Санкт-Петербург) на сегодняшнюю встречу: Богдан Москвичев, Вячеслав Караваев, Нино, Кевин Андраде, Роман Вега, Александр Ерохин, Артём Карпукас, Вадим Шилов, Даниил Кондаков, Джон Джон, Фелипе Аугусто.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Динамо Махачкала открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Гамид Агаларов с пенальти. Счет стал 1:0.

На 35-й минуте в составе Динамо Махачкала последовала вынужденная замена: Владимир Хубулов уступил место Мохаммаджавад Хоссейннеджад.

На 37-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кевин Андраде. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джон Джон (Зенит (Санкт-Петербург)).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гамид Агаларов на поле появился Миро (Динамо Махачкала).

На 46-й минуте в составе Динамо Махачкала поле покинул Никита Глушков, а вместо него вышел Далер Кузяев.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Темиркан Сундуков на поле появился Махмуджон Махамаджонов (Динамо Махачкала).

На 62-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Вадим Шилов, а вместо него вышел Густаво Мантуан.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артём Карпукас на поле появился Дуглас Сантос (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 62-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Даниил Кондаков, а вместо него вышел Амир Мусаев.

На 66-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Амир Мусаев. Счет стал 1:2.

На 70-й минуте в карточку арбитра попал Кирилл Зинович (Динамо Махачкала).

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дмитрий Александров на поле появился Марат Апшацев (Динамо Махачкала).

На 74-й минуте предупреждение получил Далер Кузяев (Динамо Махачкала).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Динамо Махачкала и Зенит (Санкт-Петербург) завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Зенит (Санкт-Петербург).

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