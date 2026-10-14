Динамо Махачкала - Зенит (14.10.2026) | Кубок России 2026/27

В среду, 14 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Динамо Махачкала и Зенит (Санкт-Петербург). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Динамо Махачкала (схема 4-2-3-1): Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Андрес Аларкон, Ильяс Ахмедов, Темиркан Сундуков, Дмитрий Александров, Абдулпаша Джабраилов, Кирилл Зинович, Никита Глушков, Владимир Хубулов, Гамид Агаларов.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Зенит (Санкт-Петербург) на сегодняшнюю встречу: Богдан Москвичев, Вячеслав Караваев, Нино, Кевин Андраде, Роман Вега, Александр Ерохин, Артём Карпукас, Вадим Шилов, Даниил Кондаков, Джон Джон, Фелипе Аугусто.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 5-й минуте матча команда Динамо Махачкала открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Гамид Агаларов с пенальти. Счет стал 1:0.
На 35-й минуте в составе Динамо Махачкала последовала вынужденная замена: Владимир Хубулов уступил место Мохаммаджавад Хоссейннеджад.
На 37-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кевин Андраде. Счет стал 1:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джон Джон (Зенит (Санкт-Петербург)).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гамид Агаларов на поле появился Миро (Динамо Махачкала).
На 46-й минуте в составе Динамо Махачкала поле покинул Никита Глушков, а вместо него вышел Далер Кузяев.
На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Темиркан Сундуков на поле появился Махмуджон Махамаджонов (Динамо Махачкала).
На 62-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Вадим Шилов, а вместо него вышел Густаво Мантуан.
На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артём Карпукас на поле появился Дуглас Сантос (Зенит (Санкт-Петербург)).
На 62-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Даниил Кондаков, а вместо него вышел Амир Мусаев.
На 66-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Амир Мусаев. Счет стал 1:2.
На 70-й минуте в карточку арбитра попал Кирилл Зинович (Динамо Махачкала).
На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дмитрий Александров на поле появился Марат Апшацев (Динамо Махачкала).
На 74-й минуте предупреждение получил Далер Кузяев (Динамо Махачкала).
Итог встречи
На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Динамо Махачкала и Зенит (Санкт-Петербург) завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Зенит (Санкт-Петербург).
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