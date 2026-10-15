АЗ Алкмар - Хапоэль Б-Ш (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами АЗ и Хапоэль Беэр-Шева. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Радослав Гидженов. Игра прошла на стадионе «АФАС Стэдиум» в городе Алкмар.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав АЗ (схема 4-2-3-1): Яри Де Буссер, Сейя Майкума, Ваутер Гос, Уэсли Хут, Мес де Вит, Дейв Квакман, Пер Копмейнерс, Аюб Уфкир, Вальдемар Бисков, Ро-Занжело Даал, Бендегуз Ковач.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Хапоэль Беэр-Шева на сегодняшнюю встречу: Офир Марциано, Гай Мизрахи, Джибриль Диоп, Идан Нахмиас, Педро Амадор, Форсон Аманква, Лукас Вентура, Элиэль Перец, Мохамад Абу Руми, Игорь Златанович, Захи Ахмед.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Педро Амадор (Хапоэль Беэр-Шева).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Сейя Майкума (АЗ).

На 49-й минуте матча команда АЗ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Пер Копмейнерс. Счет стал 1:0.

На 52-й минуте предупреждение получил Элиэль Перец (Хапоэль Беэр-Шева).

На 52-й минуте в карточку арбитра попал Аюб Уфкир (АЗ).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 53-й минуте в составе Хапоэль Беэр-Шева поле покинул Идан Нахмиас, а вместо него вышел Мигель Витор.

На 55-й минуте поединка команда Хапоэль Беэр-Шева сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Форсон Аманква. Счет стал 1:1.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сейя Майкума на поле появился Денсо Касиус (АЗ).

На 61-й минуте в составе АЗ поле покинул Аюб Уфкир, а вместо него вышел Калвин Стенгс.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохамад Абу Руми на поле появился Джавон Ист (Хапоэль Беэр-Шева).

На 62-й минуте в составе Хапоэль Беэр-Шева поле покинул Элиэль Перец, а вместо него вышел Нив Иехошуа.

На 76-й минуте предупреждение получил Джибриль Диоп (Хапоэль Беэр-Шева).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бендегуз Ковач на поле появился Мекс Меердинк (АЗ).

На 76-й минуте в составе АЗ поле покинул Мес де Вит, а вместо него вышел Матео Чавес.

На 77-й минуте поединка команда АЗ сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Мекс Меердинк. Счет стал 2:1.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Захи Ахмед на поле появился Жуан Виктор (Хапоэль Беэр-Шева).

На 78-й минуте в составе Хапоэль Беэр-Шева поле покинул Игорь Златанович, а вместо него вышел Адриан Угарриса.

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Калвин Стенгс (АЗ).

На 83-й минуте предупреждение получил Денсо Касиус (АЗ).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ро-Занжело Даал на поле появился Велли Патати (АЗ).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Адриан Угарриса (Хапоэль Беэр-Шева).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами АЗ и Хапоэль Беэр-Шева завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды АЗ.

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