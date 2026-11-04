Будё-Глимт - Лилль (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Будё-Глимт и Лилль. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жуан Пиньейру. Игра прошла на стадионе «Аспмира Стадион» в городе Будё.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Будё-Глимт (схема 4-3-3): Никита Хайкин, Фредрик Шёвёльд, Один Лурас Бьортуфт, Хайтам Алеесами, Фредрик Андре Бьёркан, Сондре Окленд, Патрик Берг, Сондре Фет, Уле Дидрик Бломберг, Андреас Хельмерсен, Йенс Петтер Хауге.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лилль на сегодняшнюю встречу: Берке Озер, Натан Нгой, Танги Ньянзу, Исаак Коссье, Кэлвин Вердонк, Нгальяэль Мукау, Мауритс Кьергор, Бенжамен Андре, Дилан Баква, Хакон Арнар Харальдссон, Сориба Дьяун.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Kjetil Knutsen (Будё-Глимт).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 70-й минуте в составе Будё-Глимт поле покинул Андреас Хельмерсен, а вместо него вышел Ола Брюнхильдсен.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мауритс Кьергор на поле появился Оливье Жиру (Лилль).

На 81-й минуте в составе Будё-Глимт поле покинул Сондре Окленд, а вместо него вышел Ульрик Сальтнес.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сориба Дьяун на поле появился Осама Сахрауи (Лилль).

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Натан Нгой (Лилль).

На 86-й минуте в составе Лилль поле покинул Дилан Баква, а вместо него вышел Гаэтан Перрен.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хайтам Алеесами на поле появился Йостейн Гундерсен (Будё-Глимт).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Будё-Глимт и Лилль завершился вничью со счетом 0:0.

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