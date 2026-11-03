Галатасарай - Штутгарт (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Галатасарай и Штутгарт. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крис Каванах. Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Галатасарай (схема 4-2-3-1): Угурджан Чакыр, Роланд Шаллаи, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджы, Исмаил Якобс, Лукас Торрейра, Марио Лемина, Юнус Акгюн, Алексей Батраков, Барыш Алпер Йылмаз, Виктор Осимхен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Штутгарт на сегодняшнюю встречу: Фабиан Бредлов, Рамон Хендрикс, Джефф Шабо, Максимилиан Миттельштедт, Джейми Левелинг, Гриша Прёмель, Атакан Каразор, Крис Фюрих, Билал Эль-Ханнус, Дениз Ундав, Эрмедин Демирович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 2-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Атакан Каразор (Штутгарт).

На 12-й минуте матча команда Галатасарай открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алексей Батраков. Счет стал 1:0.

На 15-й минуте поединка команда Галатасарай сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Алексей Батраков. Счет стал 2:0.

На 18-й минуте в составе Штутгарт последовала вынужденная замена: Атакан Каразор уступил место Яник Спалт.

На 38-й минуте в карточку арбитра попал Дениз Ундав (Штутгарт).

На 39-й минуте предупреждение получил Барыш Алпер Йылмаз (Галатасарай).

На 45+3-й минуте в карточку арбитра попал Яник Спалт (Штутгарт).

На 61-й минуте предупреждение получил Гриша Прёмель (Штутгарт).

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Роланд Шаллаи (Галатасарай).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Барыш Алпер Йылмаз на поле появился Рафаэл Леау (Галатасарай).

На 68-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Роланд Шаллаи, а вместо него вышел Вильфрид Синго.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрмедин Демирович на поле появился Дженан Пейчинович (Штутгарт).

На 74-й минуте в составе Штутгарт поле покинул Гриша Прёмель, а вместо него вышел Николас Нартей.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейми Левелинг на поле появился Лоренц Ассиньон (Штутгарт).

На 77-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Алексей Батраков, а вместо него вышел Лерой Сане.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Якобс на поле появился Эрен Элмалы (Галатасарай).

На 79-й минуте предупреждение получил Рамон Хендрикс (Штутгарт).

На 82-й минуте в составе Штутгарт поле покинул Крис Фюрих, а вместо него вышел Тьягу Томаш.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марио Лемина на поле появился Габриэл Сара (Галатасарай).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Лукас Торрейра (Галатасарай).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Галатасарай и Штутгарт завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Галатасарай.

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