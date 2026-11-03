Шахтёр - Спортинг (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шахтёр Донецк и Спортинг ЛП. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Иван Кружляк. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шахтёр Донецк (схема 4-1-4-1): Дмитрий Ризнык, Винисиус Аугусто, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педриньо, Егор Назарина, Алиссон Сантана, Олег Очеретько, Марлон Гомес, Глейкер Мендоса, Кауэ Элиас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Спортинг ЛП на сегодняшнюю встречу: Руй Силва, Эдуарду Куарежма, Эдуардо Фелисиссимо, Гонсалу Инасиу, Жени Катаму, Силас Андерсен, Серхи Алтимира, Максимилиано Араухо, Исса Думбия, Луис Хавьер Суарес, Фотис Иоаннидис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 59-й минуте матча команда Спортинг ЛП открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Исса Думбия. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 66-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Максимилиано Араухо (Спортинг ЛП).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 67-й минуте в составе Шахтёр Донецк поле покинул Глейкер Мендоса, а вместо него вышел Невертон.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Егор Назарина на поле появился Исаке (Шахтёр Донецк).

На 70-й минуте в составе Спортинг ЛП поле покинул Фотис Иоаннидис, а вместо него вышел Родриго Саласар.

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Исаке (Шахтёр Донецк).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жени Катаму на поле появился Иван Фреснеда (Спортинг ЛП).

На 83-й минуте в составе Шахтёр Донецк поле покинул Марлон Гомес, а вместо него вышел Лассина Траоре.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максимилиано Араухо на поле появился Салвадор Блопа (Спортинг ЛП).

На 88-й минуте в составе Спортинг ЛП поле покинул Исса Думбия, а вместо него вышел Жуан Симойнш.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алиссон Сантана на поле появился Лука Оливейра Мейреллес (Шахтёр Донецк).

На 90-й минуте в составе Шахтёр Донецк поле покинул Николай Матвиенко, а вместо него вышел Лукас Феррейра.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шахтёр Донецк и Спортинг ЛП завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Спортинг ЛП.

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