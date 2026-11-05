ПСВ - Брюгге (04.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 4 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ПСВ и Брюгге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ирфан Пельйто. Игра прошла на стадионе «Филипс Стадион» в городе Эйндховен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ПСВ (схема 4-2-3-1): Матей Коварж, Сержиньо Дест, Лютшарель Гертрюйда, Армандо Обиспо, Филип Костич, Кодай Сано, Мауро Жуниор, Иван Перишич, Свен Мейнанс, Рубен ван Боммел, Гус Тиль.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Брюгге на сегодняшнюю встречу: Янн Зоммер, Кириани Саббе, Йорне Спилерс, Брэндон Мехеле, Хоакин Сейс, Фредди Поттс, Карлос Форбс, Хуго Ветлесен, Ханс Ванакен, Жан Виргили, Николо Тресольди.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 25-й минуте матча команда Брюгге открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Николо Тресольди. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Карлос Форбс (Брюгге).

На 36-й минуте в составе Брюгге последовала вынужденная замена: Жан Виргили уступил место Феликс Лемарешаль.

На 54-й минуте поединка команда ПСВ сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кодай Сано. Счет стал 1:1.

На 65-й минуте поединка команда Брюгге сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Карлос Форбс. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рубен ван Боммел на поле появился Рикардо Пепи (ПСВ).

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Хуго Ветлесен (Брюгге).

На 81-й минуте предупреждение получил Йорне Спилерс (Брюгге).

На 81-й минуте в составе Брюгге поле покинул Николо Тресольди, а вместо него вышел Ромео Вермант.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хуго Ветлесен на поле появился Мамаду Диакон (Брюгге).

На 84-й минуте в составе ПСВ поле покинул Филип Костич, а вместо него вышел Эсмир Байрактаревич.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Карлос Форбс на поле появился Уго Сике (Брюгге).

На 90-й минуте в составе ПСВ поле покинул Свен Мейнанс, а вместо него вышел Миккель Бро Хансен.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ПСВ и Брюгге завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Брюгге.

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