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Лига Чемпионов 2026/27 / Обзор матчей вторника 4-го тура от 03.11.2026

Дата публикации: 04-11-2026

Лига Чемпионов

Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей вторника 4-го тура Лиги Чемпионов, эфир которой состоялся 3 ноября 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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