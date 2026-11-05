Викинг - Сабах (04.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 4 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Викинг и Сабах ФК. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сандер ван дер Эйк. Игра прошла на стадионе «Lyse Arena» в городе Ставангер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Викинг (схема 4-2-3-1): Арильд Эстбо, Хенрик Хеггхейм, Джанни Стенснесс, Хенрик Сэлебакке Фалькенер, Кристоффер Хауген, Кристоффер Аскильдсен, Тобиас Мои, Хенрик Бьёрдаль, Симен Квиа-Эгеског, Златко Трипич, Эрик Ботхейм.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сабах ФК на сегодняшнюю встречу: Стас Покатилов, Аким Зедадка, Стив Солве, Аден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Умарали Рахмоналиев, Иван Лепиница, Кристиан Нвачукву, Абдуллах Хайбулаев, Велько Симич, Патрик Орфе М’Бина.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 2-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кристоффер Хауген (Викинг).

На 11-й минуте матча команда Сабах ФК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Патрик Орфе М’Бина. Счет стал 0:1.

На 18-й минуте в карточку арбитра попал Джанни Стенснесс (Викинг).

На 27-й минуте поединка команда Викинг сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эрик Ботхейм. Счет стал 1:1.

На 33-й минуте в составе Сабах ФК последовала вынужденная замена: Велько Симич уступил место Джой Лэнс Микельс.

На 36-й минуте предупреждение получил Умарали Рахмоналиев (Сабах ФК).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хенрик Хеггхейм на поле появился Херман Йохан Хауген (Викинг).

На 56-й минуте в составе Викинг поле покинул Хенрик Бьёрдаль, а вместо него вышел Петер Кристиансен.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристоффер Хауген на поле появился Ветле Аукленд (Викинг).

На 69-й минуте Златко Трипич (Викинг) не сумел реализовать пенальти.

На 69-й минуте поединка команда Викинг сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Златко Трипич. Счет стал 2:1.

На 70-й минуте в составе Сабах ФК поле покинул Патрик Орфе М’Бина, а вместо него вышел Хаял Алиев.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Нвачукву на поле появился Ду Кейрос (Сабах ФК).

На 71-й минуте в составе Сабах ФК поле покинул Абдуллах Хайбулаев, а вместо него вышел Ксандер Северина.

На 77-й минуте Аден Маккарти (Сабах ФК) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Умарали Рахмоналиев на поле появился Рахман Дашдамиров (Сабах ФК).

На 81-й минуте поединка команда Викинг сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Хенрик Сэлебакке Фалькенер. Счет стал 3:1.

На 86-й минуте в составе Викинг поле покинул Симен Квиа-Эгеског, а вместо него вышел Никлас Кемп Фуглестад.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тобиас Мои на поле появился Якоб Сегадал Хансен (Викинг).

На 87-й минуте предупреждение получил Джой Лэнс Микельс (Сабах ФК).

На 90+4-й минуте поединка команда Викинг сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Эрик Ботхейм. Счет стал 4:1.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Викинг и Сабах ФК завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Викинг.

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