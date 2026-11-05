Боруссия Д - Бетис (04.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 4 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Боруссия Дортмунд и Реал Бетис. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сердар Гозубуюк. Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в городе Дортмунд.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Боруссия Дортмунд (схема 3-4-2-1): Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Джоуи Веерман, Феликс Нмеча, Даниэль Свенссон, Джоб Беллингем, Фабиу Силва, Серу Гирасси.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Бетис на сегодняшнюю встречу: Альваро Вальес, Анхель Ортис, Диего Льоренте, Натан, Валентин Гомес, Факундо Берналь, Дани Себальос, Антони, Нельсон Деосса, Абдессамад Эззалзули, Трой Пэрротт.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 34-й минуте в составе Боруссия Дортмунд последовала вынужденная замена: Серу Гирасси уступил место Константинос Каретсас.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 38-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Юлиан Рюэрсон (Боруссия Дортмунд).

На 44-й минуте в карточку арбитра попал Натан (Реал Бетис).

На 45+4-й минуте предупреждение получил Рами Бенсебаини (Боруссия Дортмунд).

На 49-й минуте матча команда Боруссия Дортмунд открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Фабиу Силва. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дани Себальос на поле появился Айтор Руибаль (Реал Бетис).

На 62-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Антони, а вместо него вышел Иско.

На 64-й минуте в карточку арбитра попал Валентин Гомес (Реал Бетис).

На 67-й минуте поединка команда Реал Бетис сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Айтор Руибаль. Счет стал 1:1.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Валентин Гомес на поле появился Фран Гарсия (Реал Бетис).

На 72-й минуте поединка команда Боруссия Дортмунд сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Константинос Каретсас. Счет стал 2:1.

На 74-й минуте в составе Боруссия Дортмунд поле покинул Юлиан Рюэрсон, а вместо него вышел Максимилиан Байер.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рами Бенсебаини на поле появился Жоан Гаду (Боруссия Дортмунд).

На 75-й минуте в составе Боруссия Дортмунд поле покинул Феликс Нмеча, а вместо него вышел Карни Чукуэмека.

На 78-й минуте предупреждение получил Джоуи Веерман (Боруссия Дортмунд).

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Трой Пэрротт на поле появился Хосе Моранте (Реал Бетис).

На 78-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Факундо Берналь, а вместо него вышел Марк Рока.

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Джоб Беллингем (Боруссия Дортмунд).

На 88-й минуте предупреждение получил Анхель Ортис (Реал Бетис).

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фабиу Силва на поле появился Итан Нванери (Боруссия Дортмунд).

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Иско (Реал Бетис).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Боруссия Дортмунд и Реал Бетис завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Боруссия Дортмунд.

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