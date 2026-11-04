Барселона - Астон Вилла (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Барселона и Астон Вилла. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давиде Маса. Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в городе Барселона.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Барселона (схема 4-2-3-1): Хоан Гарсия, Брайан Фариньяс, Пау Кубарси, Жерар, Жуан Канселу, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Энтони Гордон, Рафинья.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Астон Вилла на сегодняшнюю встречу: Зион Судзуки, Мэтти Кэш, Виктор Линделеф, Пау Торрес, Иан Матсен, Жоау Гомес, Бубакар Камара, Джон Макгинн, Йохан Манзамби, Эмилиано Буэндия, Николас Джексон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 7-й минуте матча команда ФК Барселона открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ламин Ямаль. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 11-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Иан Матсен (Астон Вилла).

На 31-й минуте в карточку арбитра попал Эмилиано Буэндия (Астон Вилла).

На 45-й минуте предупреждение получил Николас Джексон (Астон Вилла).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Рафинья (ФК Барселона).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Родри, а вместо него вышел Марк Берналь.

На 52-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Рафинья. Счет стал 2:0.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эмилиано Буэндия на поле появился Ибраим Мбайе (Астон Вилла).

На 62-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Йохан Манзамби, а вместо него вышел Леон Горецка.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоау Гомес на поле появился Росс Баркли (Астон Вилла).

На 64-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Рафинья. Счет стал 3:0.

На 70-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Педри, а вместо него вышел Фрэнки де Йонг.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фермин Лопес на поле появился Гави (ФК Барселона).

На 70-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Рафинья, а вместо него вышел Габриэл Жезус.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Джексон на поле появился Тэмми Абрахам (Астон Вилла).

На 77-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Джон Макгинн, а вместо него вышел Алиссон Эдвард Франко да Роша.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брайан Фариньяс на поле появился Алехандро Бальде (ФК Барселона).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Барселона и Астон Вилла завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды ФК Барселона.

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