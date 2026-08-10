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Порту - Алверка 9 августа обзор матча

Дата публикации: 10-08-2026
Порту
Порту
2 : 0
Алверка
Алверка
Составы команд
Порту
Порту
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
99ПортугалияврДиогу Кошта
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
74'
4ПольшазщЯкуб Кивёр
12НигериязщЗайду Занузи
5ПольшазщЯн Беднарек
22АргентинапзАлан Варела
58'
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
10ИспанияпзГабриэль Вейга
74'
11Бразилиянп Пепе
19ПортугалиянпАндре Силва
82'
7БразилиянпВиллиам Гомес
58'
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
58'
17ИспаниянпБорха Сайнс
58'
18АргентиназщПатрисио Перес
74'
86ПортугалияпзРодригу Мора
74'
27ТурциянпДениз Гюль
82'
31БразилияврМатеус Мендес
14ФранциязщСтевен Басея
4ГамбиязщЯя Боджанг
60'
33ФранциязщБастьен Мёпийу
2ИспанияпзНабиль Туайзи
6Кот-д'ИвуарпзDavy Gui
12НигерияпзIsaac James
25БразилияпзIan Luccas
74'
22БразилиянпLucas Figueiredo
79'
9ПортугалиянпВивалду Семеду
60'
10Португалиянп Шикинью
55ПортугалиязщФрансишку Шиссумба
60'
17КолумбияSamy Jr. Merheg
60'
18МароккоZakaria Kassary
74'
19ФранциянпМарко Эссими
79'
Запасные
24ПортугалияврЖоау Кошта
50ПортугалияврJoao Afonso
21ХорватиязщДоминик Прпич
74ПортугалиязщФрансишку Моура
6КанадапзСтефен Эуштакиу
16Южная КореяпзХван Ин Бём
57ПортугалиянпДуарте Кунья
91Бразилиявр Жонатан
20ПортугалиязщДиогу Спенсер
21ИспаниязщСерхи Гомес
8ПортугалияпзVasco Moreira
15БельгияпзIkker Julian
27ИспанияпзToni Tamarit
11БельгиянпCedric Nuozzi
30МавританияAbderrahmane Soumare
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
Голы
Андре Силва
1:0
9'
Габриэль Вейга
2:0
44'
Наказания
Матеус Мендес
8'
Набиль Туайзи
43'
Яя Боджанг
52'
Шикинью
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Алверка, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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