Порту - Алверка 9 августа обзор матча
Дата публикации: 10-08-2026
Порту
2 : 0
Алверка
Составы команд
Порту
Порту
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
74'
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|22
|пз
|Алан Варела
58'
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|10
|пз
|Габриэль Вейга
74'
|11
|нп
|Пепе
|19
|нп
|Андре Силва
82'
|7
|нп
|Виллиам Гомес
58'
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
58'
|17
|нп
|Борха Сайнс
58'
|18
|зщ
|Патрисио Перес
74'
|86
|пз
|Родригу Мора
74'
|27
|нп
|Дениз Гюль
82'
|31
|вр
|Матеус Мендес
|14
|зщ
|Стевен Басея
|4
|зщ
|Яя Боджанг
60'
|33
|зщ
|Бастьен Мёпийу
|2
|пз
|Набиль Туайзи
|6
|пз
|Davy Gui
|12
|пз
|Isaac James
|25
|пз
|Ian Luccas
74'
|22
|нп
|Lucas Figueiredo
79'
|9
|нп
|Вивалду Семеду
60'
|10
|нп
|Шикинью
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
60'
|17
|Samy Jr. Merheg
60'
|18
|Zakaria Kassary
74'
|19
|нп
|Марко Эссими
79'
Запасные
|24
|вр
|Жоау Кошта
|50
|вр
|Joao Afonso
|21
|зщ
|Доминик Прпич
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|16
|пз
|Хван Ин Бём
|57
|нп
|Дуарте Кунья
|91
|вр
|Жонатан
|20
|зщ
|Диогу Спенсер
|21
|зщ
|Серхи Гомес
|8
|пз
|Vasco Moreira
|15
|пз
|Ikker Julian
|27
|пз
|Toni Tamarit
|11
|нп
|Cedric Nuozzi
|30
|Abderrahmane Soumare
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
Голы
Андре Силва
1:0
9'
Габриэль Вейга
2:0
44'
Наказания
Матеус Мендес
8'
Набиль Туайзи
43'
Яя Боджанг
52'
Шикинью
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Алверка, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.