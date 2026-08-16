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Зенит - Динамо Москва 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Зенит
Зенит
3 : 0
Динамо М
Динамо М
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
16РоссияврДенис Адамов
33Бразилиязщ Нино
46'
66АргентиназщРоман Вега
78РоссиязщИгорь Дивеев
31БразилиязщГуставо Мантуан
5КолумбияпзВильмар Барриос
8Бразилияпз Вендел
83'
14БразилияпзДжон Джон
72'
7РоссиянпАлександр Соболев
71'
10РоссиянпМаксим Глушенков
20Бразилиянп Педро
78'
25КолумбиязщКевин Андраде
46'
28КазахстанзщНуралы Алип
71'
9БразилиянпФелипе Аугусто
72'
3БразилиязщДуглас Сантос
78'
61РоссияпзДаниил Кондаков
83'
1РоссияврКурбан Расулов
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
85'
8Бразилиязщ Рубенс
55РоссиязщМаксим Осипенко
57БразилиязщДавид Рикардо
10Бразилияпз Бителло
60РоссияпзТимофей Маринкин
74РоссияпзДаниил Фомин
73'
11БразилиянпАртур Гомес
74'
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
91РоссиянпЯрослав Гладышев
60'
33РоссиянпИван Сергеев
60'
21РоссияпзАнтон Миранчук
73'
88РоссияпзВиктор Окишор
74'
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
85'
Запасные
57РоссияврБогдан Москвичёв
71РоссияврДаниил Одоевский
15РоссиязщВячеслав Караваев
82РоссиязщСергей Волков
21РоссияпзАлександр Ерохин
11БразилиянпЛуис Энрике
17РоссиянпАндрей Мостовой
31РоссияврИгорь Лещук
51РоссияврРуслан Джиоев
5СербиязщМилан Майсторович
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
15РоссияпзДанил Глебов
24МексикапзЛуис Чавес
17РоссиянпУльви Бабаев
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
ГерманияСандро Шварц
Голы
Александр Соболев
1:0
29'
Александр Соболев
Максим Глушенков
2:0
33'
Максим Глушенков
3:0
87'
Наказания
Кевин Андраде
59'
Максим Глушенков
69'
Хуан Хосе Касерес
80'
Давид Рикардо
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Динамо Москва, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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