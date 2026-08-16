Зенит - Динамо Москва 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Зенит 3 : 0 Динамо М Составы команд Зенит Санкт-Петербург Динамо М Москва 16 вр Денис Адамов 33 зщ Нино 46' 66 зщ Роман Вега 78 зщ Игорь Дивеев 31 зщ Густаво Мантуан 5 пз Вильмар Барриос 8 пз Вендел 83' 14 пз Джон Джон 72' 7 нп Александр Соболев 71' 10 нп Максим Глушенков 20 нп Педро 78' 25 зщ Кевин Андраде 46' 28 зщ Нуралы Алип 71' 9 нп Фелипе Аугусто 72' 3 зщ Дуглас Сантос 78' 61 пз Даниил Кондаков 83' 1 вр Курбан Расулов 4 зщ Хуан Хосе Касерес 85' 8 зщ Рубенс 55 зщ Максим Осипенко 57 зщ Давид Рикардо 10 пз Бителло 60 пз Тимофей Маринкин 74 пз Даниил Фомин 73' 11 нп Артур Гомес 74' 70 нп Константин Тюкавин 91 нп Ярослав Гладышев 60' 33 нп Иван Сергеев 60' 21 пз Антон Миранчук 73' 88 пз Виктор Окишор 74' 7 зщ Дмитрий Скопинцев 85' Запасные 57 вр Богдан Москвичёв 71 вр Даниил Одоевский 15 зщ Вячеслав Караваев 82 зщ Сергей Волков 21 пз Александр Ерохин 11 нп Луис Энрике 17 нп Андрей Мостовой 31 вр Игорь Лещук 51 вр Руслан Джиоев 5 зщ Милан Майсторович 6 зщ Роберто Фернандес 56 зщ Леон Зайдензаль 15 пз Данил Глебов 24 пз Луис Чавес 17 нп Ульви Бабаев Главные тренеры Сергей Богданович Семак Сандро Шварц Голы Александр Соболев 1:0 29' Александр Соболев Максим Глушенков 2:0 33' Максим Глушенков 3:0 87' Наказания Кевин Андраде 59' Максим Глушенков 69' Хуан Хосе Касерес 80' Давид Рикардо 86'

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