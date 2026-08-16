Зенит - Динамо Москва 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Зенит
3 : 0
Динамо М
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
|16
|вр
|Денис Адамов
|33
|зщ
|Нино
46'
|66
|зщ
|Роман Вега
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|8
|пз
|Вендел
83'
|14
|пз
|Джон Джон
72'
|7
|нп
|Александр Соболев
71'
|10
|нп
|Максим Глушенков
|20
|нп
|Педро
78'
|25
|зщ
|Кевин Андраде
46'
|28
|зщ
|Нуралы Алип
71'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
72'
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
78'
|61
|пз
|Даниил Кондаков
83'
|1
|вр
|Курбан Расулов
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
85'
|8
|зщ
|Рубенс
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|10
|пз
|Бителло
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
|74
|пз
|Даниил Фомин
73'
|11
|нп
|Артур Гомес
74'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
60'
|33
|нп
|Иван Сергеев
60'
|21
|пз
|Антон Миранчук
73'
|88
|пз
|Виктор Окишор
74'
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
85'
Запасные
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|71
|вр
|Даниил Одоевский
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|82
|зщ
|Сергей Волков
|21
|пз
|Александр Ерохин
|11
|нп
|Луис Энрике
|17
|нп
|Андрей Мостовой
|31
|вр
|Игорь Лещук
|51
|вр
|Руслан Джиоев
|5
|зщ
|Милан Майсторович
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|15
|пз
|Данил Глебов
|24
|пз
|Луис Чавес
|17
|нп
|Ульви Бабаев
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Сандро Шварц
Голы
Александр Соболев
1:0
29'
Александр Соболев
Максим Глушенков
2:0
33'
Максим Глушенков
3:0
87'
Наказания
Кевин Андраде
59'
Максим Глушенков
69'
Хуан Хосе Касерес
80'
Давид Рикардо
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Динамо Москва, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.