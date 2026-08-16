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ЛНЗ Черкассы - Черноморец 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
2 : 0
Черноморец
Черноморец
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Черноморец
Одесса
1УкраинаврДмитрий Ледвий
29УкраиназщРоман Дидык
34УкраиназщНазарий Муравский
14УкраиназщАлександр Драмбаев
11УкраиназщГеннадий Пасич
8НигерияпзAdam Yakubu
80'
16УкраинапзАртур Рябов
30Бразилияпз Таллес
65'
77АлбаниянпТеди Цара
65'
7УкраинанпАртур Микитишин
46'
23УкраинанпДаниил Кравчук
60'
17УкраиназщДенис Кузык
46'
90ГананпМарк Ассинор
60'
19УкраинанпЕвгений Пастух
65'
99НигериянпКореде Адедойин
65'
49УкраинаMyroslav Donyk
80'
12НигерияврЧиджиоке Аньягбосо
24ГамбиязщМозес Джарджу
74УкраиназщМарьян Фарина
5УкраиназщВасилий Курко
21УкраинапзВладислав Клименко
19УкраинапзНиколай Когут
18ГрузияпзГеоргий Робакидзе
10УкраинапзАртур Авагимян
79'
11УкраинапзКирилл Попов
71'
7УкраинанпДаниил Алефиренко
71'
70КонгонпДжерри Йока
46'
13УкраинапзVitaliy Faraseyenko
46'
22УкраиназщСергей Корнийчук
71'
9УкраинаAndriy Khoma
71'
8УкраинапзДмитрий Клёц
79'
Запасные
72УкраинаврКирилл Самойленко
12УкраинаврАлексей Паламарчук
93УкраиназщВиталий Роман
75УкраиназщАндрей Китела
4АлбаниязщАйди Дайко
27Коста-РиканпХевисон Беннетте
9УкраинанпЕгор Твердохлеб
35УкраинаврМаксим Коваль
23УкраиназщАлексей Гусев
75УкраинаMaksym Nabyt
52УкраинаStanislav Yarmola
20УкраинаNikita Stepovyi
Главные тренеры
УкраинаАлександр Кучер
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
Голы
Даниил Кравчук
Артур Рябов
1:0
42'
Таллес
Даниил Кравчук
2:0
55'
Наказания
Геннадий Пасич
27'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Черноморец, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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