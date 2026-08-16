ЛНЗ Черкассы - Черноморец 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
ЛНЗ Черкассы
2 : 0
Черноморец
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Черноморец
Одесса
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|29
|зщ
|Роман Дидык
|34
|зщ
|Назарий Муравский
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|8
|пз
|Adam Yakubu
80'
|16
|пз
|Артур Рябов
|30
|пз
|Таллес
65'
|77
|нп
|Теди Цара
65'
|7
|нп
|Артур Микитишин
46'
|23
|нп
|Даниил Кравчук
60'
|17
|зщ
|Денис Кузык
46'
|90
|нп
|Марк Ассинор
60'
|19
|нп
|Евгений Пастух
65'
|99
|нп
|Кореде Адедойин
65'
|49
|Myroslav Donyk
80'
|12
|вр
|Чиджиоке Аньягбосо
|24
|зщ
|Мозес Джарджу
|74
|зщ
|Марьян Фарина
|5
|зщ
|Василий Курко
|21
|пз
|Владислав Клименко
|19
|пз
|Николай Когут
|18
|пз
|Георгий Робакидзе
|10
|пз
|Артур Авагимян
79'
|11
|пз
|Кирилл Попов
71'
|7
|нп
|Даниил Алефиренко
71'
|70
|нп
|Джерри Йока
46'
|13
|пз
|Vitaliy Faraseyenko
46'
|22
|зщ
|Сергей Корнийчук
71'
|9
|Andriy Khoma
71'
|8
|пз
|Дмитрий Клёц
79'
Запасные
|72
|вр
|Кирилл Самойленко
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|93
|зщ
|Виталий Роман
|75
|зщ
|Андрей Китела
|4
|зщ
|Айди Дайко
|27
|нп
|Хевисон Беннетте
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
|35
|вр
|Максим Коваль
|23
|зщ
|Алексей Гусев
|75
|Maksym Nabyt
|52
|Stanislav Yarmola
|20
|Nikita Stepovyi
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
Голы
Даниил Кравчук
Артур Рябов
1:0
42'
Таллес
Даниил Кравчук
2:0
55'
Наказания
Геннадий Пасич
27'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛНЗ Черкассы - Черноморец, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.