ЛНЗ Черкассы - Черноморец 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 ЛНЗ Черкассы 2 : 0 Черноморец Составы команд ЛНЗ Черкассы Черкассы Черноморец Одесса 1 вр Дмитрий Ледвий 29 зщ Роман Дидык 34 зщ Назарий Муравский 14 зщ Александр Драмбаев 11 зщ Геннадий Пасич 8 пз Adam Yakubu 80' 16 пз Артур Рябов 30 пз Таллес 65' 77 нп Теди Цара 65' 7 нп Артур Микитишин 46' 23 нп Даниил Кравчук 60' 17 зщ Денис Кузык 46' 90 нп Марк Ассинор 60' 19 нп Евгений Пастух 65' 99 нп Кореде Адедойин 65' 49 Myroslav Donyk 80' 12 вр Чиджиоке Аньягбосо 24 зщ Мозес Джарджу 74 зщ Марьян Фарина 5 зщ Василий Курко 21 пз Владислав Клименко 19 пз Николай Когут 18 пз Георгий Робакидзе 10 пз Артур Авагимян 79' 11 пз Кирилл Попов 71' 7 нп Даниил Алефиренко 71' 70 нп Джерри Йока 46' 13 пз Vitaliy Faraseyenko 46' 22 зщ Сергей Корнийчук 71' 9 Andriy Khoma 71' 8 пз Дмитрий Клёц 79' Запасные 72 вр Кирилл Самойленко 12 вр Алексей Паламарчук 93 зщ Виталий Роман 75 зщ Андрей Китела 4 зщ Айди Дайко 27 нп Хевисон Беннетте 9 нп Егор Твердохлеб 35 вр Максим Коваль 23 зщ Алексей Гусев 75 Maksym Nabyt 52 Stanislav Yarmola 20 Nikita Stepovyi Главные тренеры Александр Кучер Роман Иосифович Григорчук Голы Даниил Кравчук Артур Рябов 1:0 42' Таллес Даниил Кравчук 2:0 55' Наказания Геннадий Пасич 27'

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