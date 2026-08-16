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Севилья - Райо Вальекано 15 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Севилья
Севилья
1 : 1
Райо Вальекано
Райо Вальекано
Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
12СенегалзщАруна Санганте
4ИспаниязщКике Салас
17ЧилизщГабриэль Суасо
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
18ИспанияпзХон Гуриди
83'
19Испанияпз Осо
78'
27ИспанияпзНико Гильен
46'
30ИспанияпзМигель Сьерра
70'
16ИспаниянпИсаак Ромеро
46'
10Испаниянп Пеке
46'
9ШотландиянпРобби Юр
46'
11ШвейцарияпзРубен Варгас
70'
21НигериянпЧидера Эджуке
78'
28ИспанияпзМануэль Буэно
83'
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
20АлбаниязщИван Балиу
6СенегалзщПате Сисс
23ИспанияпзОскар Мартин
79'
8ИспанияпзУнай Лопес
79'
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
18ИспанияпзАльваро Гарсия
70'
7ИспаниянпИси Паласон
65'
11АнголанпРанди Нтекья
65'
10ИспаниянпСерхио Камельо
65'
9БразилиянпАлешандре Журавски
65'
21ИспанияпзФран Перес
70'
22ИспаниязщПелайо Фернандес
79'
4ИспанияпзПедро Диас
79'
Запасные
13ИспанияврФран Гонсалес
22ИспаниязщХосе Анхель Кармона
5ИспаниязщАндрес Кастрин
3ИспаниязщХулио Диас
34ИспаниязщИкер Муньос
39ИспанияпзЭду Альтосано
37СенегалИбраима Соу
1ИспанияврДани Карденас
26ИспаниязщМарко де лас Сиас
27ИспаниязщСерхио Лосано
33НидерландызщДжошуа Вертроуд
31ИспанияMarco Roman
34ИспанияIvan Alonso
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
Голы
Альваро Гарсия
0:1
4'
Хон Гуриди
1:1
52'
Наказания
Исаак Ромеро
45+3'
Хон Гуриди
60'
Альваро Гарсия
67'
Унай Лопес
75'
Фран Перес
77'
Габриэль Суасо
81'
Кике Салас
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Райо Вальекано, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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