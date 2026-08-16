Севилья - Райо Вальекано 15 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Севилья 1 : 1 Райо Вальекано Составы команд Севилья Севилья Райо Вальекано Мадрид 1 вр Одиссеас Влаходимос 2 зщ Хуан Иглесиас 12 зщ Аруна Санганте 4 зщ Кике Салас 17 зщ Габриэль Суасо 6 пз Люсьен Агуме 18 пз Хон Гуриди 83' 19 пз Осо 78' 27 пз Нико Гильен 46' 30 пз Мигель Сьерра 70' 16 нп Исаак Ромеро 46' 10 нп Пеке 46' 9 нп Робби Юр 46' 11 пз Рубен Варгас 70' 21 нп Чидера Эджуке 78' 28 пз Мануэль Буэно 83' 13 вр Аугусто Баталья 2 зщ Андрей Рациу 24 зщ Флорьян Лежён 20 зщ Иван Балиу 6 зщ Пате Сисс 23 пз Оскар Мартин 79' 8 пз Унай Лопес 79' 19 пз Хорхе де Фрутос 18 пз Альваро Гарсия 70' 7 нп Иси Паласон 65' 11 нп Ранди Нтекья 65' 10 нп Серхио Камельо 65' 9 нп Алешандре Журавски 65' 21 пз Фран Перес 70' 22 зщ Пелайо Фернандес 79' 4 пз Педро Диас 79' Запасные 13 вр Фран Гонсалес 22 зщ Хосе Анхель Кармона 5 зщ Андрес Кастрин 3 зщ Хулио Диас 34 зщ Икер Муньос 39 пз Эду Альтосано 37 Ибраима Соу 1 вр Дани Карденас 26 зщ Марко де лас Сиас 27 зщ Серхио Лосано 33 зщ Джошуа Вертроуд 31 Marco Roman 34 Ivan Alonso Главные тренеры Луис Гарсия Пласа Голы Альваро Гарсия 0:1 4' Хон Гуриди 1:1 52' Наказания Исаак Ромеро 45+3' Хон Гуриди 60' Альваро Гарсия 67' Унай Лопес 75' Фран Перес 77' Габриэль Суасо 81' Кике Салас 88'

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