Севилья - Райо Вальекано 15 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Севилья
1 : 1
Райо Вальекано
Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|12
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|18
|пз
|Хон Гуриди
83'
|19
|пз
|Осо
78'
|27
|пз
|Нико Гильен
46'
|30
|пз
|Мигель Сьерра
70'
|16
|нп
|Исаак Ромеро
46'
|10
|нп
|Пеке
46'
|9
|нп
|Робби Юр
46'
|11
|пз
|Рубен Варгас
70'
|21
|нп
|Чидера Эджуке
78'
|28
|пз
|Мануэль Буэно
83'
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|20
|зщ
|Иван Балиу
|6
|зщ
|Пате Сисс
|23
|пз
|Оскар Мартин
79'
|8
|пз
|Унай Лопес
79'
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|18
|пз
|Альваро Гарсия
70'
|7
|нп
|Иси Паласон
65'
|11
|нп
|Ранди Нтекья
65'
|10
|нп
|Серхио Камельо
65'
|9
|нп
|Алешандре Журавски
65'
|21
|пз
|Фран Перес
70'
|22
|зщ
|Пелайо Фернандес
79'
|4
|пз
|Педро Диас
79'
Запасные
|13
|вр
|Фран Гонсалес
|22
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|3
|зщ
|Хулио Диас
|34
|зщ
|Икер Муньос
|39
|пз
|Эду Альтосано
|37
|Ибраима Соу
|1
|вр
|Дани Карденас
|26
|зщ
|Марко де лас Сиас
|27
|зщ
|Серхио Лосано
|33
|зщ
|Джошуа Вертроуд
|31
|Marco Roman
|34
|Ivan Alonso
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
Голы
Альваро Гарсия
0:1
4'
Хон Гуриди
1:1
52'
Наказания
Исаак Ромеро
45+3'
Хон Гуриди
60'
Альваро Гарсия
67'
Унай Лопес
75'
Фран Перес
77'
Габриэль Суасо
81'
Кике Салас
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Райо Вальекано, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.