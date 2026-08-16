Нэшвилл - Интер Майами 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Нэшвилл
Интер Майами
Составы команд
Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Майами
|99
|вр
|Брайан Швейк
|31
|зщ
|Энди Нахар
|
84'
|4
|зщ
|Хейссон Паласиос
|
72'
|3
|зщ
|Максвелл Воледзи
|27
|пз
|Рид Бейкер-Уайтинг
|
88'
|20
|пз
|Эдвард Тагсет
|16
|пз
|Matthew Corcoran
|10
|нп
|Хани Мухтар
|9
|нп
|Сэм Сарридж
|7
|нп
|Кристиан Эспиноса
|
71'
|11
|нп
|Элиас Саад
|
72'
|14
|пз
|Шак Мохаммед
|
71'
|5
|зщ
|Джек Махер
|
72'
|19
|пз
|Алекс Майл
|
72'
|2
|зщ
|Дэниел Ловитц
|
84'
|22
|зщ
|Джош Бауэр
|
88'
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|4
|зщ
|Факундо Мура
|
33'
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|
75'
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|
74'
|42
|пз
|Янник Брайт
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|10
|пз
|Лионель Месси
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|
86'
|9
|нп
|Луис Суарес
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|
33'
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|
74'
|41
|пз
|Давид Руис
|
75'
|54
|Lovens Delinois
|
86'
Запасные
|1
|вр
|Джо Уиллис
|6
|пз
|Бриан Акоста
|37
|пз
|Ахмед Касем
|26
|Famara Camara
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|22
|пз
|Давид Айяла
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|59
|Preston Plambeck
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нэшвилл - Интер Майами, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.