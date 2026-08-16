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Нэшвилл - Интер Майами 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Интер Майами
Составы команд
Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Майами
99 США вр Брайан Швейк
31 Гондурас зщ Энди Нахар
84'
4 Колумбия зщ Хейссон Паласиос
72'
3 Гана зщ Максвелл Воледзи
27 США пз Рид Бейкер-Уайтинг
88'
20 Норвегия пз Эдвард Тагсет
16 США пз Matthew Corcoran
10 Германия нп Хани Мухтар
9 Англия нп Сэм Сарридж
7 Аргентина нп Кристиан Эспиноса
71'
11 Тунис нп Элиас Саад
72'
14 Гана пз Шак Мохаммед
71'
5 США зщ Джек Махер
72'
19 США пз Алекс Майл
72'
2 США зщ Дэниел Ловитц
84'
22 США зщ Джош Бауэр
88'
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
4 Аргентина зщ Факундо Мура
33'
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
75'
2 Аргентина зщ Гонсало Лухан
3 Испания зщ Серхио Регилон
74'
42 Италия пз Янник Брайт
5 Бразилия пз Каземиро
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
10 Аргентина пз Лионель Месси
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
86'
9 Уругвай нп Луис Суарес
37 Уругвай зщ Максимилиано Фалькон
33'
32 США зщ Ноа Аллен
74'
41 Гондурас пз Давид Руис
75'
54 Гаити Lovens Delinois
86'
Запасные
1 США вр Джо Уиллис
6 Гондурас пз Бриан Акоста
37 Ирак пз Ахмед Касем
26 Сенегал Famara Camara
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
15 Эквадор зщ Fricio Caicedo
22 Аргентина пз Давид Айяла
56 США нп Даниэль Пинтер
59 США Preston Plambeck
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нэшвилл - Интер Майами, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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