Нэшвилл - Интер Майами 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Нэшвилл Интер Майами Составы команд Нэшвилл Нэшвилл Интер Майами Майами 99 вр Брайан Швейк 31 зщ Энди Нахар 84' 4 зщ Хейссон Паласиос 72' 3 зщ Максвелл Воледзи 27 пз Рид Бейкер-Уайтинг 88' 20 пз Эдвард Тагсет 16 пз Matthew Corcoran 10 нп Хани Мухтар 9 нп Сэм Сарридж 7 нп Кристиан Эспиноса 71' 11 нп Элиас Саад 72' 14 пз Шак Мохаммед 71' 5 зщ Джек Махер 72' 19 пз Алекс Майл 72' 2 зщ Дэниел Ловитц 84' 22 зщ Джош Бауэр 88' 34 вр Рокко Риос Ново 4 зщ Факундо Мура 33' 17 зщ Йен Фрэй 75' 2 зщ Гонсало Лухан 3 зщ Серхио Регилон 74' 42 пз Янник Брайт 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 10 пз Лионель Месси 8 пз Теласко Сеговия 86' 9 нп Луис Суарес 37 зщ Максимилиано Фалькон 33' 32 зщ Ноа Аллен 74' 41 пз Давид Руис 75' 54 Lovens Delinois 86' Запасные 1 вр Джо Уиллис 6 пз Бриан Акоста 37 пз Ахмед Касем 26 Famara Camara 97 вр Дейн Сент-Клэр 15 зщ Fricio Caicedo 22 пз Давид Айяла 56 нп Даниэль Пинтер 59 Preston Plambeck Главные тренеры Хавьер Маскерано

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