Балтика - Спартак Москва 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Балтика 1 : 2 Спартак М Составы команд Балтика Калининград Спартак М Москва 1 вр Евгений Латышонок 2 зщ Сергей Варатынов 4 зщ Натан Гассама 21 зщ Эдуардо Андерсон 22 зщ Мингиян Бевеев 77 зщ Элдар Чивич 78' 5 пз Айман Мурид 8 пз Андрей Мендель 78' 11 пз Николай Титков 73 пз Максим Петров 58' 9 нп Чинонсо Оффор 58' 18 зщ Фахд Муфи 58'85' 91 нп Брайан Хиль 58' 68 зщ Михаил Рядно 78' 26 пз Иван Беликов 78' 42 пз Владислав Поспелов 85' 98 вр Александр Максименко 3 зщ Кристофер Ву 6 зщ Срджан Бабич 68 зщ Руслан Литвинов 18 пз Наиль Умяров 47 пз Роман Зобнин 87' 83 пз Жедсон Фернандеш 7 нп Пабло Солари 77' 10 нп Маркиньос 90+2' 9 нп Манфред Угальде 90+2' 19 нп Мирлинд Даку 17 пз Владислав Саусь 77' 33 зщ Виктор Парада 87' 25 пз Данил Пруцев 90+2' 27 нп Игорь Дмитриев 90+2' Запасные 44 вр Егор Любаков 81 вр Иван Кукушкин 24 зщ Лорис Муйоколо 7 пз Константин Шильцов 10 пз Илья Петров 14 пз Стефан Ковач 15 нп Тентон Йенне 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 4 зщ Александер Джику 97 зщ Даниил Денисов 40 пз Иван Сорокин 24 нп Никита Массалыга 62 нп Павел Полех Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Хуан Карлос Карседо Голы Манфред Угальде Мирлинд Даку 0:1 20' Андрей Мендель 1:1 23' Пабло Солари 1:2 49' Наказания Мингиян Бевеев 47' Айман Мурид 73' Кристофер Ву 76' Николай Титков 76' Жедсон Фернандеш 76' Эдуардо Андерсон 76' Манфред Угальде 76'

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