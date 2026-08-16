Балтика - Спартак Москва 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Балтика
1 : 2
Спартак М
Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
|1
|вр
|Евгений Латышонок
|2
|зщ
|Сергей Варатынов
|4
|зщ
|Натан Гассама
|21
|зщ
|Эдуардо Андерсон
|22
|зщ
|Мингиян Бевеев
|77
|зщ
|Элдар Чивич
78'
|5
|пз
|Айман Мурид
|8
|пз
|Андрей Мендель
78'
|11
|пз
|Николай Титков
|73
|пз
|Максим Петров
58'
|9
|нп
|Чинонсо Оффор
58'
|18
|зщ
|Фахд Муфи
58'85'
|91
|нп
|Брайан Хиль
58'
|68
|зщ
|Михаил Рядно
78'
|26
|пз
|Иван Беликов
78'
|42
|пз
|Владислав Поспелов
85'
|98
|вр
|Александр Максименко
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|6
|зщ
|Срджан Бабич
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
|18
|пз
|Наиль Умяров
|47
|пз
|Роман Зобнин
87'
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
|7
|нп
|Пабло Солари
77'
|10
|нп
|Маркиньос
90+2'
|9
|нп
|Манфред Угальде
90+2'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
|17
|пз
|Владислав Саусь
77'
|33
|зщ
|Виктор Парада
87'
|25
|пз
|Данил Пруцев
90+2'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
90+2'
Запасные
|44
|вр
|Егор Любаков
|81
|вр
|Иван Кукушкин
|24
|зщ
|Лорис Муйоколо
|7
|пз
|Константин Шильцов
|10
|пз
|Илья Петров
|14
|пз
|Стефан Ковач
|15
|нп
|Тентон Йенне
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|4
|зщ
|Александер Джику
|97
|зщ
|Даниил Денисов
|40
|пз
|Иван Сорокин
|24
|нп
|Никита Массалыга
|62
|нп
|Павел Полех
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Хуан Карлос Карседо
Голы
Манфред Угальде
Мирлинд Даку
0:1
20'
Андрей Мендель
1:1
23'
Пабло Солари
1:2
49'
Наказания
Мингиян Бевеев
47'
Айман Мурид
73'
Кристофер Ву
76'
Николай Титков
76'
Жедсон Фернандеш
76'
Эдуардо Андерсон
76'
Манфред Угальде
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Спартак Москва, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.