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Балтика - Спартак Москва 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Балтика
Балтика
1 : 2
Спартак М
Спартак М
Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
1РоссияврЕвгений Латышонок
2РоссиязщСергей Варатынов
4МализщНатан Гассама
21ПанамазщЭдуардо Андерсон
22РоссиязщМингиян Бевеев
77Босния и ГерцеговиназщЭлдар Чивич
78'
5МароккопзАйман Мурид
8РоссияпзАндрей Мендель
78'
11РоссияпзНиколай Титков
73РоссияпзМаксим Петров
58'
9НигериянпЧинонсо Оффор
58'
18МароккозщФахд Муфи
58'85'
91СальвадорнпБрайан Хиль
58'
68РоссиязщМихаил Рядно
78'
26РоссияпзИван Беликов
78'
42РоссияпзВладислав Поспелов
85'
98РоссияврАлександр Максименко
3КамерунзщКристофер Ву
6СербиязщСрджан Бабич
68РоссиязщРуслан Литвинов
18РоссияпзНаиль Умяров
47РоссияпзРоман Зобнин
87'
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
7АргентинанпПабло Солари
77'
10Бразилиянп Маркиньос
90+2'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
90+2'
19АлбаниянпМирлинд Даку
17РоссияпзВладислав Саусь
77'
33ИспаниязщВиктор Парада
87'
25РоссияпзДанил Пруцев
90+2'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
90+2'
Запасные
44РоссияврЕгор Любаков
81РоссияврИван Кукушкин
24ФранциязщЛорис Муйоколо
7РоссияпзКонстантин Шильцов
10РоссияпзИлья Петров
14Босния и ГерцеговинапзСтефан Ковач
15НигериянпТентон Йенне
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
4ГаназщАлександер Джику
97РоссиязщДаниил Денисов
40РоссияпзИван Сорокин
24РоссиянпНикита Массалыга
62РоссиянпПавел Полех
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ИспанияХуан Карлос Карседо
Голы
Манфред Угальде
Мирлинд Даку
0:1
20'
Андрей Мендель
1:1
23'
Пабло Солари
1:2
49'
Наказания
Мингиян Бевеев
47'
Айман Мурид
73'
Кристофер Ву
76'
Николай Титков
76'
Жедсон Фернандеш
76'
Эдуардо Андерсон
76'
Манфред Угальде
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Спартак Москва, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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