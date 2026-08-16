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Харьков - Шахтёр 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Металлист 1925
Металлист 1925
0 : 1
Шахтёр
Шахтёр
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Шахтёр
1УкраинаврГеоргий Ермаков
27УкраиназщИлья Крупский
18УкраиназщЕвгений Павлюк
31УкраиназщАртём Шабанов
24УкраиназщАлександр Мартынюк
70'
29УкраиназщАртём Смоляков
5УкраинапзИван Калюжный
85'
8УкраинапзАлександр Яцык
14УкраинанпРамик Гаджиев
80'
10ВенесуэланпКарлос Парако
85'
98НигериянпПитер Итодо
80'
19АлбанияпзЭрмир Рашица
70'
11ВенесуэлапзSebastian Castillo
80'
7КосовонпБатон Забергя
80'
25УкраинапзИгорь Когут
85'
6АргентинапзRafael Profini
85'
31УкраинаврДмитрий Ризнык
17БразилиязщВинисиус Аугусто
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
81'
29УкраинапзЕгор Назарина
27УкраинапзОлег Очеретько
14пз Исаке
65'
11Бразилияпз Невертон
81'
30Бразилиянп Алисон
71'
9БразилиянпКауан Элиас
71'
77ВенесуэланпГлейкер Мендоса
65'
21УкраинапзАртём Бондаренко
71'
49БразилиянпЛука Мейреллес
71'
16ГрузиязщИраклий Азаров
81'
37БразилиянпЛукас Феррейра
81'
Запасные
23УкраинаврЯрослав Проценко
30УкраинаврДаниил Варакута
37УкраиназщВалерий Дубко
77ИталияпзCauan Baptistella
88УкраинапзАндрей Король
9УкраинанпДенис Антюх
85УкраинаOleksii Plichko
48УкраинаврДенис Твардовский
18ТунисзщАлаа Грам
20УкраиназщАлександр Караваев
24УкраинапзВиктор Цуканов
68НигериянпПроспер Оба
71БразилияRyan Roberto
45УкраинаDenys Smetana
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
Голы
Невертон
Исаке
0:1
2'
Наказания
Артём Смоляков
50'
Николай Матвиенко
61'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харьков - Шахтёр, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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