Харьков - Шахтёр 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Металлист 1925 0 : 1 Шахтёр Составы команд Металлист 1925 Харьков Шахтёр 1 вр Георгий Ермаков 27 зщ Илья Крупский 18 зщ Евгений Павлюк 31 зщ Артём Шабанов 24 зщ Александр Мартынюк 70' 29 зщ Артём Смоляков 5 пз Иван Калюжный 85' 8 пз Александр Яцык 14 нп Рамик Гаджиев 80' 10 нп Карлос Парако 85' 98 нп Питер Итодо 80' 19 пз Эрмир Рашица 70' 11 пз Sebastian Castillo 80' 7 нп Батон Забергя 80' 25 пз Игорь Когут 85' 6 пз Rafael Profini 85' 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 81' 29 пз Егор Назарина 27 пз Олег Очеретько 14 пз Исаке 65' 11 пз Невертон 81' 30 нп Алисон 71' 9 нп Кауан Элиас 71' 77 нп Глейкер Мендоса 65' 21 пз Артём Бондаренко 71' 49 нп Лука Мейреллес 71' 16 зщ Ираклий Азаров 81' 37 нп Лукас Феррейра 81' Запасные 23 вр Ярослав Проценко 30 вр Даниил Варакута 37 зщ Валерий Дубко 77 пз Cauan Baptistella 88 пз Андрей Король 9 нп Денис Антюх 85 Oleksii Plichko 48 вр Денис Твардовский 18 зщ Алаа Грам 20 зщ Александр Караваев 24 пз Виктор Цуканов 68 нп Проспер Оба 71 Ryan Roberto 45 Denys Smetana Главные тренеры Арда Туран Голы Невертон Исаке 0:1 2' Наказания Артём Смоляков 50' Николай Матвиенко 61'

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