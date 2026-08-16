Харьков - Шахтёр 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Металлист 1925
0 : 1
Шахтёр
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Шахтёр
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|27
|зщ
|Илья Крупский
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
70'
|29
|зщ
|Артём Смоляков
|5
|пз
|Иван Калюжный
85'
|8
|пз
|Александр Яцык
|14
|нп
|Рамик Гаджиев
80'
|10
|нп
|Карлос Парако
85'
|98
|нп
|Питер Итодо
80'
|19
|пз
|Эрмир Рашица
70'
|11
|пз
|Sebastian Castillo
80'
|7
|нп
|Батон Забергя
80'
|25
|пз
|Игорь Когут
85'
|6
|пз
|Rafael Profini
85'
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
81'
|29
|пз
|Егор Назарина
|27
|пз
|Олег Очеретько
|14
|пз
|Исаке
65'
|11
|пз
|Невертон
81'
|30
|нп
|Алисон
71'
|9
|нп
|Кауан Элиас
71'
|77
|нп
|Глейкер Мендоса
65'
|21
|пз
|Артём Бондаренко
71'
|49
|нп
|Лука Мейреллес
71'
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
81'
|37
|нп
|Лукас Феррейра
81'
Запасные
|23
|вр
|Ярослав Проценко
|30
|вр
|Даниил Варакута
|37
|зщ
|Валерий Дубко
|77
|пз
|Cauan Baptistella
|88
|пз
|Андрей Король
|9
|нп
|Денис Антюх
|85
|Oleksii Plichko
|48
|вр
|Денис Твардовский
|18
|зщ
|Алаа Грам
|20
|зщ
|Александр Караваев
|24
|пз
|Виктор Цуканов
|68
|нп
|Проспер Оба
|71
|Ryan Roberto
|45
|Denys Smetana
Главные тренеры
|Арда Туран
Голы
Невертон
Исаке
0:1
2'
Наказания
Артём Смоляков
50'
Николай Матвиенко
61'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харьков - Шахтёр, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.