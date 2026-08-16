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Крылья Советов - Динамо Махачкала 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Крылья Советов
Крылья Советов
1 : 4
Динамо Мх
Динамо Мх
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
30РоссияврСергей Песьяков
2БеларусьзщКирилл Печенин
5ХорватиязщДоминик Ороз
78'
15РоссиязщНиколай Рассказов
73'
47РоссиязщСергей Божин
6РоссияпзСергей Бабкин
62'
8РоссияпзМаксим Витюгов
11Босния и ГерцеговинапзАмар Рахманович
62'
22БразилияпзФернандо Костанца
10СловениянпМартин Крамарич
73'
19РоссиянпИван Олейников
4РоссиязщЮрий Горшков
62'
9НигериянпЧинеду Джеффри
62'
72ИспаниязщДани Фернандес
73'
77РоссиянпДенис Макаров
73'
7СербияпзМихайло Баньяц
78'
39РоссияврТимур Магомедов
22АлжирзщМохамед Аззи
85'
24КолумбиязщАндрес Аларкон
43РоссиязщИльяс Ахмедов
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
90+5'
6РоссияпзМарат Апшацев
16АлжирпзХуссем Мрезиг
90+5'
47РоссияпзНикита Глушков
52РоссияпзЕгор Смелов
46'
11Анголанп Миро
67'
25РоссиянпГамид Агаларов
46'
88РоссияпзДаниил Лесовой
67'
72РоссиязщАлександр Сандрачук
85'
13РоссиязщСослан Кагермазов
90+5'
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
90+5'
Запасные
39РоссияврЕвгений Фролов
80РоссияврНикита Кокарев
3ЧилизщТомас Гальдамес
18РоссиязщИван Лепский
20РоссияпзКирилл Столбов
26Коста-РиканпХимми Марин
73РоссиянпВладислав Шитов
1РоссияврДавид Волк
19БеларусьпзКирилл Зинович
9РоссияпзРажаб Магомедов
7ТуниснпХазем Мастури
Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Булатов
РоссияВадим Валентинович Евсеев
Голы
Андрес Аларкон
0:1
6'
Никита Глушков
0:2
22'
Иван Олейников
1:2
28'
Даниил Лесовой
1:3
77'
Гамид Агаларов
Никита Глушков
1:4
90+3'
Наказания
Муталип Алибеков
9'
Кирилл Печенин
16'
Доминик Ороз
51'
Даниил Лесовой
82'
Чинеду Джеффри
83'
Гамид Агаларов
86'
Фернандо Костанца
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Динамо Махачкала, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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