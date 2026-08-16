Крылья Советов - Динамо Махачкала 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Крылья Советов
1 : 4
Динамо Мх
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
|30
|вр
|Сергей Песьяков
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
|5
|зщ
|Доминик Ороз
78'
|15
|зщ
|Николай Рассказов
73'
|47
|зщ
|Сергей Божин
|6
|пз
|Сергей Бабкин
62'
|8
|пз
|Максим Витюгов
|11
|пз
|Амар Рахманович
62'
|22
|пз
|Фернандо Костанца
|10
|нп
|Мартин Крамарич
73'
|19
|нп
|Иван Олейников
|4
|зщ
|Юрий Горшков
62'
|9
|нп
|Чинеду Джеффри
62'
|72
|зщ
|Дани Фернандес
73'
|77
|нп
|Денис Макаров
73'
|7
|пз
|Михайло Баньяц
78'
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|22
|зщ
|Мохамед Аззи
85'
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
|43
|зщ
|Ильяс Ахмедов
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
90+5'
|6
|пз
|Марат Апшацев
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
90+5'
|47
|пз
|Никита Глушков
|52
|пз
|Егор Смелов
46'
|11
|нп
|Миро
67'
|25
|нп
|Гамид Агаларов
46'
|88
|пз
|Даниил Лесовой
67'
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
85'
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
90+5'
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
90+5'
Запасные
|39
|вр
|Евгений Фролов
|80
|вр
|Никита Кокарев
|3
|зщ
|Томас Гальдамес
|18
|зщ
|Иван Лепский
|20
|пз
|Кирилл Столбов
|26
|нп
|Химми Марин
|73
|нп
|Владислав Шитов
|1
|вр
|Давид Волк
|19
|пз
|Кирилл Зинович
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
|7
|нп
|Хазем Мастури
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Вадим Валентинович Евсеев
Голы
Андрес Аларкон
0:1
6'
Никита Глушков
0:2
22'
Иван Олейников
1:2
28'
Даниил Лесовой
1:3
77'
Гамид Агаларов
Никита Глушков
1:4
90+3'
Наказания
Муталип Алибеков
9'
Кирилл Печенин
16'
Доминик Ороз
51'
Даниил Лесовой
82'
Чинеду Джеффри
83'
Гамид Агаларов
86'
Фернандо Костанца
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Динамо Махачкала, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.