Крылья Советов - Динамо Махачкала 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Крылья Советов 1 : 4 Динамо Мх Составы команд Крылья Советов Самара Динамо Мх Махачкала 30 вр Сергей Песьяков 2 зщ Кирилл Печенин 5 зщ Доминик Ороз 78' 15 зщ Николай Рассказов 73' 47 зщ Сергей Божин 6 пз Сергей Бабкин 62' 8 пз Максим Витюгов 11 пз Амар Рахманович 62' 22 пз Фернандо Костанца 10 нп Мартин Крамарич 73' 19 нп Иван Олейников 4 зщ Юрий Горшков 62' 9 нп Чинеду Джеффри 62' 72 зщ Дани Фернандес 73' 77 нп Денис Макаров 73' 7 пз Михайло Баньяц 78' 39 вр Тимур Магомедов 22 зщ Мохамед Аззи 85' 24 зщ Андрес Аларкон 43 зщ Ильяс Ахмедов 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 90+5' 6 пз Марат Апшацев 16 пз Хуссем Мрезиг 90+5' 47 пз Никита Глушков 52 пз Егор Смелов 46' 11 нп Миро 67' 25 нп Гамид Агаларов 46' 88 пз Даниил Лесовой 67' 72 зщ Александр Сандрачук 85' 13 зщ Сослан Кагермазов 90+5' 21 пз Абдулпаша Джабраилов 90+5' Запасные 39 вр Евгений Фролов 80 вр Никита Кокарев 3 зщ Томас Гальдамес 18 зщ Иван Лепский 20 пз Кирилл Столбов 26 нп Химми Марин 73 нп Владислав Шитов 1 вр Давид Волк 19 пз Кирилл Зинович 9 пз Ражаб Магомедов 7 нп Хазем Мастури Главные тренеры Сергей Александрович Булатов Вадим Валентинович Евсеев Голы Андрес Аларкон 0:1 6' Никита Глушков 0:2 22' Иван Олейников 1:2 28' Даниил Лесовой 1:3 77' Гамид Агаларов Никита Глушков 1:4 90+3' Наказания Муталип Алибеков 9' Кирилл Печенин 16' Доминик Ороз 51' Даниил Лесовой 82' Чинеду Джеффри 83' Гамид Агаларов 86' Фернандо Костанца 90'

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