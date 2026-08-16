Расинг - Вильярреал 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Расинг
2 : 2
Вильярреал
Составы команд
Расинг
Сантандер
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|22
|зщ
|Педро Фелипе
16'
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|5
|зщ
|Пабло Рамон
77'
|8
|пз
|Густаво Пуэрта
|11
|пз
|Андрес Мартин
|20
|пз
|Серхио Каналес
77'
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|36
|пз
|Серхио Мартинес
69'
|12
|нп
|Асьер Вильялибре
69'
|4
|зщ
|Ману
16'
|14
|пз
|Магетт Гейе
69'
|21
|нп
|Яссир Забири
69'
|16
|зщ
|Факундо Гонсалес
77'
|34
|Diego Diaz
77'
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
88'
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|19
|пз
|Николя Пепе
77'
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
56'
|10
|пз
|Альберто Молейро
56'
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|22
|нп
|Айосе Перес
56'
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
56'
|26
|пз
|Карлос Масия
56'
|7
|нп
|Херар Морено
56'
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
77'
|3
|зщ
|Алекс Фримен
88'
Запасные
|1
|вр
|Симон Эрикссон
|6
|пз
|Иньиго Сайнс Маса Серна
|9
|нп
|Хуан Карлос Арана
|30
|Carlos Sanchez
|38
|Hugo Martin
|33
|Jorge Castellanos
|29
|Andres Vallecillo
|25
|вр
|Петер Гулачи
|2
|зщ
|Логан Кошта
|5
|зщ
|Вилли Камбвала
|6
|зщ
|Пау Наварро
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|21
|нп
|Тани Олувасейи
|30
|Cheikh Tidiane Thiam
Главные тренеры
|Иньиго Перес
Голы
Андрес Мартин
1:0
21'
Серхио Мартинес
2:0
34'
Пап Гейе
Альберто Молейро
2:1
45'
Николя Пепе
Жорж Микаутадзе
2:2
45+1'
Наказания
Густаво Пуэрта
45+4'
Хуан Фойт
48'
Пап Гейе
72'
Пабло Рамон
75'
Сантьяго Моуриньо
87'
Карлос Ромеро
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Вильярреал, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.