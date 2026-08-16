Расинг - Вильярреал 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Расинг 2 : 2 Вильярреал Составы команд Расинг Сантандер Вильярреал Вильярреал 13 вр Хулен Ахирресабала 2 зщ Альваро Мантилья 22 зщ Педро Фелипе 16' 17 зщ Хорхе Салинас 5 зщ Пабло Рамон 77' 8 пз Густаво Пуэрта 11 пз Андрес Мартин 20 пз Серхио Каналес 77' 10 пз Иньиго Висенте 36 пз Серхио Мартинес 69' 12 нп Асьер Вильялибре 69' 4 зщ Ману 16' 14 пз Магетт Гейе 69' 21 нп Яссир Забири 69' 16 зщ Факундо Гонсалес 77' 34 Diego Diaz 77' 1 вр Луис Жуниор 15 зщ Сантьяго Моуриньо 88' 12 зщ Ренату Вейга 8 зщ Хуан Фойт 20 зщ Карлос Ромеро 19 пз Николя Пепе 77' 18 пз Пап Гейе 14 пз Сантьяго Комесанья 56' 10 пз Альберто Молейро 56' 9 нп Жорж Микаутадзе 22 нп Айосе Перес 56' 17 зщ Тейджон Бьюкенен 56' 26 пз Карлос Масия 56' 7 нп Херар Морено 56' 11 нп Ильяс Ахомаш 77' 3 зщ Алекс Фримен 88' Запасные 1 вр Симон Эрикссон 6 пз Иньиго Сайнс Маса Серна 9 нп Хуан Карлос Арана 30 Carlos Sanchez 38 Hugo Martin 33 Jorge Castellanos 29 Andres Vallecillo 25 вр Петер Гулачи 2 зщ Логан Кошта 5 зщ Вилли Камбвала 6 зщ Пау Наварро 23 зщ Серхи Кардона 21 нп Тани Олувасейи 30 Cheikh Tidiane Thiam Главные тренеры Иньиго Перес Голы Андрес Мартин 1:0 21' Серхио Мартинес 2:0 34' Пап Гейе Альберто Молейро 2:1 45' Николя Пепе Жорж Микаутадзе 2:2 45+1' Наказания Густаво Пуэрта 45+4' Хуан Фойт 48' Пап Гейе 72' Пабло Рамон 75' Сантьяго Моуриньо 87' Карлос Ромеро 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Вильярреал, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.