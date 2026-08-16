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Расинг - Вильярреал 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Расинг
Расинг
2 : 2
Вильярреал
Вильярреал
Составы команд
Расинг
Сантандер
Вильярреал
Вильярреал
13ИспанияврХулен Ахирресабала
2ИспаниязщАльваро Мантилья
22БразилиязщПедро Фелипе
16'
17ИспаниязщХорхе Салинас
5ИспаниязщПабло Рамон
77'
8КолумбияпзГуставо Пуэрта
11ИспанияпзАндрес Мартин
20ИспанияпзСерхио Каналес
77'
10ИспанияпзИньиго Висенте
36ИспанияпзСерхио Мартинес
69'
12ИспаниянпАсьер Вильялибре
69'
4Испаниязщ Ману
16'
14СенегалпзМагетт Гейе
69'
21МарокконпЯссир Забири
69'
16УругвайзщФакундо Гонсалес
77'
34ИспанияDiego Diaz
77'
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
88'
12ПортугалиязщРенату Вейга
8АргентиназщХуан Фойт
20ИспаниязщКарлос Ромеро
19Кот-д'ИвуарпзНиколя Пепе
77'
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
56'
10ИспанияпзАльберто Молейро
56'
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
22ИспаниянпАйосе Перес
56'
17КанадазщТейджон Бьюкенен
56'
26ИспанияпзКарлос Масия
56'
7ИспаниянпХерар Морено
56'
11МарокконпИльяс Ахомаш
77'
3СШАзщАлекс Фримен
88'
Запасные
1ШвецияврСимон Эрикссон
6ИспанияпзИньиго Сайнс Маса Серна
9ИспаниянпХуан Карлос Арана
30ИспанияCarlos Sanchez
38ИспанияHugo Martin
33ИспанияJorge Castellanos
29ИспанияAndres Vallecillo
25ВенгрияврПетер Гулачи
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
5ФранциязщВилли Камбвала
6ИспаниязщПау Наварро
23ИспаниязщСерхи Кардона
21КанаданпТани Олувасейи
30СенегалCheikh Tidiane Thiam
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
Голы
Андрес Мартин
1:0
21'
Серхио Мартинес
2:0
34'
Пап Гейе
Альберто Молейро
2:1
45'
Николя Пепе
Жорж Микаутадзе
2:2
45+1'
Наказания
Густаво Пуэрта
45+4'
Хуан Фойт
48'
Пап Гейе
72'
Пабло Рамон
75'
Сантьяго Моуриньо
87'
Карлос Ромеро
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Вильярреал, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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