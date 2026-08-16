Арсенал - Манчестер Сити 16 Августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Арсенал
3 : 0
Манчестер Сити
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
60'
|8
|пз
|Мартин Эдегор
84'
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
46'
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
75'
|17
|нп
|Христос Цолис
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
60'
|29
|нп
|Кай Хаверц
75'
|41
|пз
|Деклан Райс
46'
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
60'
|7
|нп
|Букайо Сака
60'
|36
|пз
|Мартин Субименди
75'
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
75'
|10
|пз
|Эберечи Эзе
84'
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|33
|зщ
|Нико О'Райли
54'
|8
|пз
|Матео Ковачич
79'
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|47
|пз
|Фил Фоден
60'
|11
|пз
|Жереми Доку
46'
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
60'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
53'
|18
|пз
|Джек Грилиш
46'
|7
|нп
|Омар Мармуш
53'
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
54'
|82
|зщ
|Рико Льюис
60'
|10
|нп
|Райан Шерки
60'
|14
|пз
|Нико Гонсалес
79'
Запасные
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|23
|пз
|Микель Мерино
|56
|нп
|Макс Доумен
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|22
|зщ
|Витор Рейс
Главные тренеры
|Микель Артета
|Энцо Мареска
Голы
Риккардо Калафьори
Майлз Льюис-Скелли
1:0
1'
Кай Хаверц
Христос Цолис
2:0
28'
Мартин Эдегор
Христос Цолис
3:0
48'
Наказания
Фил Фоден
24'
Риккардо Калафьори
38'
Йошко Гвардиол
53'
Мартин Эдегор
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Манчестер Сити, который состоялся 16 Августа 2026 года, в рамках турнира: Суперкубок Англии 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.