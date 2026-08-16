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Арсенал - Манчестер Сити 16 Августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Арсенал
Арсенал
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
3ИспаниязщКристьян Москера
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
60'
8НорвегияпзМартин Эдегор
84'
39БразилияпзБруно Гимарайнс
46'
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
75'
17ГрециянпХристос Цолис
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
60'
29ГерманиянпКай Хаверц
75'
41АнглияпзДеклан Райс
46'
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
60'
7АнглиянпБукайо Сака
60'
36ИспанияпзМартин Субименди
75'
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
75'
10АнглияпзЭберечи Эзе
84'
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
33АнглиязщНико О'Райли
54'
8ХорватияпзМатео Ковачич
79'
42ГанапзАнтуан Семеньо
47АнглияпзФил Фоден
60'
11БельгияпзЖереми Доку
46'
5АнглияпзЭллиот Андерсон
60'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
53'
18АнглияпзДжек Грилиш
46'
7ЕгипетнпОмар Мармуш
53'
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
54'
82АнглиязщРико Льюис
60'
10ФранциянпРайан Шерки
60'
14ИспанияпзНико Гонсалес
79'
Запасные
13ИспанияврКепа Аррисабалага
23ИспанияпзМикель Мерино
56АнглиянпМакс Доумен
28АргентинаврХеронимо Рульи
21АлжирзщРайан Аит-Нури
27ПортугалиязщМатеус Нунес
22БразилиязщВитор Рейс
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИталияЭнцо Мареска
Голы
Риккардо Калафьори
Майлз Льюис-Скелли
1:0
1'
Кай Хаверц
Христос Цолис
2:0
28'
Мартин Эдегор
Христос Цолис
3:0
48'
Наказания
Фил Фоден
24'
Риккардо Калафьори
38'
Йошко Гвардиол
53'
Мартин Эдегор
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Манчестер Сити, который состоялся 16 Августа 2026 года, в рамках турнира: Суперкубок Англии 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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