Арсенал - Манчестер Сити 16 Августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Арсенал 3 : 0 Манчестер Сити Составы команд Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер 1 вр Давид Райя 4 зщ Бен Уайт 3 зщ Кристьян Москера 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 60' 8 пз Мартин Эдегор 84' 39 пз Бруно Гимарайнс 46' 49 пз Майлз Льюис-Скелли 75' 17 нп Христос Цолис 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 60' 29 нп Кай Хаверц 75' 41 пз Деклан Райс 46' 5 зщ Пьеро Инкапье 60' 7 нп Букайо Сака 60' 36 пз Мартин Субименди 75' 14 нп Виктор Дьёкереш 75' 10 пз Эберечи Эзе 84' 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 3 зщ Рубен Диаш 24 зщ Йошко Гвардиол 45 зщ Абдукодир Хусанов 33 зщ Нико О'Райли 54' 8 пз Матео Ковачич 79' 42 пз Антуан Семеньо 47 пз Фил Фоден 60' 11 пз Жереми Доку 46' 5 пз Эллиот Андерсон 60' 9 нп Эрлинг Холанд 53' 18 пз Джек Грилиш 46' 7 нп Омар Мармуш 53' 6 зщ Марк-Израэль Гехи 54' 82 зщ Рико Льюис 60' 10 нп Райан Шерки 60' 14 пз Нико Гонсалес 79' Запасные 13 вр Кепа Аррисабалага 23 пз Микель Мерино 56 нп Макс Доумен 28 вр Херонимо Рульи 21 зщ Райан Аит-Нури 27 зщ Матеус Нунес 22 зщ Витор Рейс Главные тренеры Микель Артета Энцо Мареска Голы Риккардо Калафьори Майлз Льюис-Скелли 1:0 1' Кай Хаверц Христос Цолис 2:0 28' Мартин Эдегор Христос Цолис 3:0 48' Наказания Фил Фоден 24' Риккардо Калафьори 38' Йошко Гвардиол 53' Мартин Эдегор 84'

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