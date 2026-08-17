Полесье - Заря 17 августа обзор матча
Дата публикации: 17-08-2026
Полесье
1 : 2
Заря
Составы команд
Полесье
Житомир
Заря
|77
|вр
|Георгий Бущан
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|16
|зщ
|Илир Красники
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|18
|пз
|Александр Андриевский
68'
|27
|пз
|Олег Федор
60'
|10
|пз
|Владислав Велетень
68'
|55
|нп
|Борис Крушинский
|11
|нп
|Леандру Андраде
60'
|95
|нп
|Игорь Краснопир
72'
|9
|нп
|Александр Филиппов
60'
|45
|нп
|Максим Брагару
60'
|7
|пз
|Александр Назаренко
68'
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
68'
|89
|нп
|Николай Гайдучик
72'
|25
|вр
|Владислав Рыбак
|44
|зщ
|Игорь Пердута
78'
|55
|зщ
|Жордан
|5
|зщ
|Андрия Яньич
|3
|зщ
|Василий Кравец
46'
|21
|зщ
|Яков Башич
78'
|6
|пз
|Деян Попара
|14
|пз
|Антон Глущенко
77'
|30
|пз
|Иван Нестеренко
|9
|нп
|Артём Слесарь
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
78'
|39
|пз
|Артём Мачелюк
46'
|28
|пз
|Филипп Будковский
77'
|10
|зщ
|Жуниньо
78'
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
78'
|40
|Italo
78'
Запасные
|1
|вр
|Олег Кудрик
|4
|зщ
|Никита Кравченко
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|19
|пз
|Владимир Шепелев
|98
|Talko Anatoliyovych
|94
|Denys Gryshkevych
|1
|вр
|Александр Сапутин
|23
|вр
|Илья Караващенко
|4
|зщ
|Габриэль Эскинья
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|11
|нп
|Игорь Горбач
|17
|нп
|Фёдор Задорожный
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
|Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Олег Федор
1:0
16'
Антон Глущенко
1:1
59'
Иван Нестеренко
Яков Башич
1:2
63'
Наказания
Руслан Бабенко
55'
Иван Нестеренко
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Заря, который состоялся 17 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.