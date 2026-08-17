Полесье - Заря 17 августа обзор матча Дата публикации: 17-08-2026 Полесье 1 : 2 Заря Составы команд Полесье Житомир Заря 77 вр Георгий Бущан 15 зщ Богдан Михайличенко 44 зщ Сергей Чоботенко 16 зщ Илир Красники 8 пз Руслан Бабенко 18 пз Александр Андриевский 68' 27 пз Олег Федор 60' 10 пз Владислав Велетень 68' 55 нп Борис Крушинский 11 нп Леандру Андраде 60' 95 нп Игорь Краснопир 72' 9 нп Александр Филиппов 60' 45 нп Максим Брагару 60' 7 пз Александр Назаренко 68' 14 пз Линдон Эмерлаху 68' 89 нп Николай Гайдучик 72' 25 вр Владислав Рыбак 44 зщ Игорь Пердута 78' 55 зщ Жордан 5 зщ Андрия Яньич 3 зщ Василий Кравец 46' 21 зщ Яков Башич 78' 6 пз Деян Попара 14 пз Антон Глущенко 77' 30 пз Иван Нестеренко 9 нп Артём Слесарь 27 нп Domagoj Jelavic 78' 39 пз Артём Мачелюк 46' 28 пз Филипп Будковский 77' 10 зщ Жуниньо 78' 8 пз Кирилл Дришлюк 78' 40 Italo 78' Запасные 1 вр Олег Кудрик 4 зщ Никита Кравченко 22 зщ Андрусв Араухо 31 зщ Георгий Майсурадзе 19 пз Владимир Шепелев 98 Talko Anatoliyovych 94 Denys Gryshkevych 1 вр Александр Сапутин 23 вр Илья Караващенко 4 зщ Габриэль Эскинья 77 пз Богдан Кушниренко 80 пз Владлен Юрченко 11 нп Игорь Горбач 17 нп Фёдор Задорожный Главные тренеры Руслан Петрович Ротань Виктор Анатольевич Скрипник Голы Олег Федор 1:0 16' Антон Глущенко 1:1 59' Иван Нестеренко Яков Башич 1:2 63' Наказания Руслан Бабенко 55' Иван Нестеренко 73'

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