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Полесье - Заря 17 августа обзор матча

Дата публикации: 17-08-2026
Полесье
Полесье
1 : 2
Заря
Заря
Составы команд
Полесье
Житомир
Заря
77УкраинаврГеоргий Бущан
15УкраиназщБогдан Михайличенко
44УкраиназщСергей Чоботенко
16КосовозщИлир Красники
8УкраинапзРуслан Бабенко
18УкраинапзАлександр Андриевский
68'
27УкраинапзОлег Федор
60'
10УкраинапзВладислав Велетень
68'
55УкраинанпБорис Крушинский
11Кабо-ВерденпЛеандру Андраде
60'
95УкраинанпИгорь Краснопир
72'
9УкраинанпАлександр Филиппов
60'
45УкраинанпМаксим Брагару
60'
7УкраинапзАлександр Назаренко
68'
14КосовопзЛиндон Эмерлаху
68'
89УкраинанпНиколай Гайдучик
72'
25УкраинаврВладислав Рыбак
44УкраиназщИгорь Пердута
78'
55Бразилиязщ Жордан
5Босния и ГерцеговиназщАндрия Яньич
3УкраиназщВасилий Кравец
46'
21ХорватиязщЯков Башич
78'
6Босния и ГерцеговинапзДеян Попара
14УкраинапзАнтон Глущенко
77'
30УкраинапзИван Нестеренко
9УкраинанпАртём Слесарь
27ХорватиянпDomagoj Jelavic
78'
39УкраинапзАртём Мачелюк
46'
28УкраинапзФилипп Будковский
77'
10Бразилиязщ Жуниньо
78'
8УкраинапзКирилл Дришлюк
78'
40Бразилия Italo
78'
Запасные
1УкраинаврОлег Кудрик
4УкраиназщНикита Кравченко
22ВенесуэлазщАндрусв Араухо
31ГрузиязщГеоргий Майсурадзе
19УкраинапзВладимир Шепелев
98УкраинаTalko Anatoliyovych
94УкраинаDenys Gryshkevych
1УкраинаврАлександр Сапутин
23УкраинаврИлья Караващенко
4АвстриязщГабриэль Эскинья
77УкраинапзБогдан Кушниренко
80УкраинапзВладлен Юрченко
11УкраинанпИгорь Горбач
17УкраинанпФёдор Задорожный
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
Голы
Олег Федор
1:0
16'
Антон Глущенко
1:1
59'
Иван Нестеренко
Яков Башич
1:2
63'
Наказания
Руслан Бабенко
55'
Иван Нестеренко
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Заря, который состоялся 17 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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