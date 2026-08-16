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Базель - Барселона 12 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Базель
Базель
2 : 5
Барселона
Барселона
Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Барселона
Барселона, Испания
49Италиявр Ренато
3ШвейцариязщНиколя Вуйоз
4ШвейцариязщБечир Омерагич
46'
27ШвейцариязщКевин Рюэгг
42ФранциязщЭванн Сеная
41ШвейцарияпзЖан Дукуре
44ИталияпзЙонас Хардер
5ДР Конгопз Метиньо
61'
17ФранциянпАарон Малуда
23ШвейцариянпАльбиан Айети
46'
7НигериянпФилип Отеле
74'
43ШвейцариязщНоа Какор
46'
37ШвейцариянпДжакомо Колото
46'
98ШвейцарияпзМойо-Ола Урюджома
61'
11БельгиянпКазим Олайгбе
74'
13ИспанияврЖоан Гарсия
46'
42ИспаниязщХави Эспарт
79'
18ИспаниязщХерард Мартин
3ИспаниязщАлекс Бальде
46'
24ИспаниязщЭрик Гарсия
46'
15ДаниязщАндреас Кристенсен
71'
16ИспанияпзФермин Лопес
65'
22ИспанияпзМарк Берналь
71'
11Бразилияпз Рафинья
27ГерманиянпКарим Адейеми
79'
10АнглиянпЭнтони Гордон
46'
25ПольшаврВойцех Щенсны
46'
23ФранциязщЖюль Кунде
46'
96ИспаниязщХорди Пескер
46'
99ЕгипетнпХамза Абделькарим
46'
20ИспанияпзДани Ольмо
65'
5ИспаниязщПау Кубарси
71'
97ИспанияпзБриан Фариньяс
71'
94ИспанияпзЭбрима Тункара
79'
95БельгиянпДжесси Бисиву
79'
Запасные
99ШвейцарияврСириль Эмш
13ШвейцарияврМирко Сальви
6ЯпониязщКэйго Цунэмото
55НигериязщАкпе Виктори
24АвстриязщФлавиус Данилюк
29ФранциязщМусса Сиссе
97ШвейцариязщЛеон Уайт
14СербияпзАндрей Бачанин
8ШвецияпзЛюдвиг Малаховски Торелль
10ШвейцарияпзШердан Шакири
18СенегалнпАсан Соу
9СловениянпЖан Целар
33ИспанияврЭдер Альер
36ИспаниязщАльваро Кортес
98ИзраильпзОриан Горен
10ИспаниянпЛамин Ямаль
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
Голы
Карим Адейеми
Рафинья
0:1
34'
Аарон Малуда
Йонас Хардер
1:1
43'
Хамза Абделькарим
1:2
49'
Ламин Ямаль
1:3
81'
Казим Олайгбе
2:3
84'
Джесси Бисиву
Дани Ольмо
2:4
89'
Джесси Бисиву
Ламин Ямаль
2:5
90+1'
Наказания
Йонас Хардер
41'
Аарон Малуда
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Базель - Барселона, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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