Базель - Барселона 12 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Базель 2 : 5 Барселона Составы команд Базель Базель, Швейцария Барселона Барселона, Испания 49 вр Ренато 3 зщ Николя Вуйоз 4 зщ Бечир Омерагич 46' 27 зщ Кевин Рюэгг 42 зщ Эванн Сеная 41 пз Жан Дукуре 44 пз Йонас Хардер 5 пз Метиньо 61' 17 нп Аарон Малуда 23 нп Альбиан Айети 46' 7 нп Филип Отеле 74' 43 зщ Ноа Какор 46' 37 нп Джакомо Колото 46' 98 пз Мойо-Ола Урюджома 61' 11 нп Казим Олайгбе 74' 13 вр Жоан Гарсия 46' 42 зщ Хави Эспарт 79' 18 зщ Херард Мартин 3 зщ Алекс Бальде 46' 24 зщ Эрик Гарсия 46' 15 зщ Андреас Кристенсен 71' 16 пз Фермин Лопес 65' 22 пз Марк Берналь 71' 11 пз Рафинья 27 нп Карим Адейеми 79' 10 нп Энтони Гордон 46' 25 вр Войцех Щенсны 46' 23 зщ Жюль Кунде 46' 96 зщ Хорди Пескер 46' 99 нп Хамза Абделькарим 46' 20 пз Дани Ольмо 65' 5 зщ Пау Кубарси 71' 97 пз Бриан Фариньяс 71' 94 пз Эбрима Тункара 79' 95 нп Джесси Бисиву 79' Запасные 99 вр Сириль Эмш 13 вр Мирко Сальви 6 зщ Кэйго Цунэмото 55 зщ Акпе Виктори 24 зщ Флавиус Данилюк 29 зщ Мусса Сиссе 97 зщ Леон Уайт 14 пз Андрей Бачанин 8 пз Людвиг Малаховски Торелль 10 пз Шердан Шакири 18 нп Асан Соу 9 нп Жан Целар 33 вр Эдер Альер 36 зщ Альваро Кортес 98 пз Ориан Горен 10 нп Ламин Ямаль Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Голы Карим Адейеми Рафинья 0:1 34' Аарон Малуда Йонас Хардер 1:1 43' Хамза Абделькарим 1:2 49' Ламин Ямаль 1:3 81' Казим Олайгбе 2:3 84' Джесси Бисиву Дани Ольмо 2:4 89' Джесси Бисиву Ламин Ямаль 2:5 90+1' Наказания Йонас Хардер 41' Аарон Малуда 67'

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