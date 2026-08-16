Базель - Барселона 12 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Базель
2 : 5
Барселона
Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Барселона
Барселона, Испания
|49
|вр
|Ренато
|3
|зщ
|Николя Вуйоз
|4
|зщ
|Бечир Омерагич
46'
|27
|зщ
|Кевин Рюэгг
|42
|зщ
|Эванн Сеная
|41
|пз
|Жан Дукуре
|44
|пз
|Йонас Хардер
|5
|пз
|Метиньо
61'
|17
|нп
|Аарон Малуда
|23
|нп
|Альбиан Айети
46'
|7
|нп
|Филип Отеле
74'
|43
|зщ
|Ноа Какор
46'
|37
|нп
|Джакомо Колото
46'
|98
|пз
|Мойо-Ола Урюджома
61'
|11
|нп
|Казим Олайгбе
74'
|13
|вр
|Жоан Гарсия
46'
|42
|зщ
|Хави Эспарт
79'
|18
|зщ
|Херард Мартин
|3
|зщ
|Алекс Бальде
46'
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
46'
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
71'
|16
|пз
|Фермин Лопес
65'
|22
|пз
|Марк Берналь
71'
|11
|пз
|Рафинья
|27
|нп
|Карим Адейеми
79'
|10
|нп
|Энтони Гордон
46'
|25
|вр
|Войцех Щенсны
46'
|23
|зщ
|Жюль Кунде
46'
|96
|зщ
|Хорди Пескер
46'
|99
|нп
|Хамза Абделькарим
46'
|20
|пз
|Дани Ольмо
65'
|5
|зщ
|Пау Кубарси
71'
|97
|пз
|Бриан Фариньяс
71'
|94
|пз
|Эбрима Тункара
79'
|95
|нп
|Джесси Бисиву
79'
Запасные
|99
|вр
|Сириль Эмш
|13
|вр
|Мирко Сальви
|6
|зщ
|Кэйго Цунэмото
|55
|зщ
|Акпе Виктори
|24
|зщ
|Флавиус Данилюк
|29
|зщ
|Мусса Сиссе
|97
|зщ
|Леон Уайт
|14
|пз
|Андрей Бачанин
|8
|пз
|Людвиг Малаховски Торелль
|10
|пз
|Шердан Шакири
|18
|нп
|Асан Соу
|9
|нп
|Жан Целар
|33
|вр
|Эдер Альер
|36
|зщ
|Альваро Кортес
|98
|пз
|Ориан Горен
|10
|нп
|Ламин Ямаль
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Карим Адейеми
Рафинья
0:1
34'
Аарон Малуда
Йонас Хардер
1:1
43'
Хамза Абделькарим
1:2
49'
Ламин Ямаль
1:3
81'
Казим Олайгбе
2:3
84'
Джесси Бисиву
Дани Ольмо
2:4
89'
Джесси Бисиву
Ламин Ямаль
2:5
90+1'
Наказания
Йонас Хардер
41'
Аарон Малуда
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Базель - Барселона, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.