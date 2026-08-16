Шальке-04 - Реал Мадрид 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Шальке-04
0 : 3
Реал Мадрид
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|25
|зщ
|Никола Катич
46'
|4
|зщ
|Хасан Куручай
62'
|33
|зщ
|Виталий Беккер
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|6
|пз
|Рон Шалленберг
62'
|24
|пз
|Адиль Аушиш
77'
|21
|пз
|Деян Любичич
77'
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
81'
|9
|нп
|Мусса Силла
80'
|43
|зщ
|Мертджан Айхан
46'
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
62'
|13
|пз
|Сатоси Танака
62'
|38
|пз
|Лука Возар
77'
|14
|пз
|Яник Бахман
77'
|10
|нп
|Эдин Джеко
80'
|7
|нп
|Кристиан Гомис
81'
|1
|вр
|Тибо Куртуа
46'
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
61'
|16
|зщ
|Ибраима Конате
46'
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
86'
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
61'
|20
|пз
|Бернарду Силва
61'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
74'
|21
|нп
|Браим Диас
61'
|15
|нп
|Арда Гюлер
46'
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
87'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
46'
|13
|вр
|Андрей Лунин
46'87'
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
46'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
46'
|19
|нп
|Карлос Эспи
46'
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
61'
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
61'
|5
|пз
|Джуд Беллингем
61'
|25
|нп
|Ян Диоманде
61'
|29
|пз
|Хорхе Сестеро
74'
|33
|зщ
|Марио Ривас
86'
|40
|вр
|Илья Волошин
87'
|36
|нп
|Алексис Сирия
87'
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
Голы
Килиан Мбаппе
0:1
6'
Дин Хёйсен
Арда Гюлер
0:2
20'
Карлос Эспи
Альваро Фернандес
0:3
57'
Наказания
Килиан Мбаппе
40'
Эдуарду Камавинга
71'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шальке-04 - Реал Мадрид, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.