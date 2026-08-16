Шальке-04 - Реал Мадрид 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Шальке-04 0 : 3 Реал Мадрид Составы команд Шальке-04 Гельзенкирхен, Германия Реал Мадрид Мадрид, Испания 1 вр Лорис Кариус 5 зщ Тимо Беккер 25 зщ Никола Катич 46' 4 зщ Хасан Куручай 62' 33 зщ Виталий Беккер 23 пз Суфьян Эль-Фаузи 6 пз Рон Шалленберг 62' 24 пз Адиль Аушиш 77' 21 пз Деян Любичич 77' 20 нп Чуквубуйке Адаму 81' 9 нп Мусса Силла 80' 43 зщ Мертджан Айхан 46' 39 зщ Максимилиан Вёбер 62' 13 пз Сатоси Танака 62' 38 пз Лука Возар 77' 14 пз Яник Бахман 77' 10 нп Эдин Джеко 80' 7 нп Кристиан Гомис 81' 1 вр Тибо Куртуа 46' 12 зщ Трент Александер-Арнольд 61' 16 зщ Ибраима Конате 46' 4 зщ Дин Хёйсен 86' 18 зщ Альваро Фернандес 61' 20 пз Бернарду Силва 61' 8 пз Федерико Вальверде 74' 21 нп Браим Диас 61' 15 нп Арда Гюлер 46' 7 нп Винисиус Жуниор 87' 10 нп Килиан Мбаппе 46' 13 вр Андрей Лунин 46'87' 22 зщ Антонио Рюдигер 46' 6 пз Эдуарду Камавинга 46' 19 нп Карлос Эспи 46' 24 зщ Дензел Думфрис 61' 17 зщ Марк Кукурелья 61' 5 пз Джуд Беллингем 61' 25 нп Ян Диоманде 61' 29 пз Хорхе Сестеро 74' 33 зщ Марио Ривас 86' 40 вр Илья Волошин 87' 36 нп Алексис Сирия 87' Главные тренеры Жозе Моуринью Голы Килиан Мбаппе 0:1 6' Дин Хёйсен Арда Гюлер 0:2 20' Карлос Эспи Альваро Фернандес 0:3 57' Наказания Килиан Мбаппе 40' Эдуарду Камавинга 71'

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