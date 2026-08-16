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Шальке-04 - Реал Мадрид 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Шальке-04
Шальке-04
0 : 3
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1ГерманияврЛорис Кариус
5ГерманиязщТимо Беккер
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
46'
4ТурциязщХасан Куручай
62'
33ГерманиязщВиталий Беккер
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
6ГерманияпзРон Шалленберг
62'
24АлжирпзАдиль Аушиш
77'
21АвстрияпзДеян Любичич
77'
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
81'
9ФранциянпМусса Силла
80'
43ГерманиязщМертджан Айхан
46'
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
62'
13ЯпонияпзСатоси Танака
62'
38ГерманияпзЛука Возар
77'
14ГерманияпзЯник Бахман
77'
10Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
80'
7СенегалнпКристиан Гомис
81'
1БельгияврТибо Куртуа
46'
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
61'
16ФранциязщИбраима Конате
46'
4ИспаниязщДин Хёйсен
86'
18ИспаниязщАльваро Фернандес
61'
20ПортугалияпзБернарду Силва
61'
8УругвайпзФедерико Вальверде
74'
21МарокконпБраим Диас
61'
15ТурциянпАрда Гюлер
46'
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
87'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
46'
13УкраинаврАндрей Лунин
46'87'
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
46'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
46'
19ИспаниянпКарлос Эспи
46'
24НидерландызщДензел Думфрис
61'
17ИспаниязщМарк Кукурелья
61'
5АнглияпзДжуд Беллингем
61'
25Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманде
61'
29ИспанияпзХорхе Сестеро
74'
33ИспаниязщМарио Ривас
86'
40УкраинаврИлья Волошин
87'
36ИспаниянпАлексис Сирия
87'
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
Голы
Килиан Мбаппе
0:1
6'
Дин Хёйсен
Арда Гюлер
0:2
20'
Карлос Эспи
Альваро Фернандес
0:3
57'
Наказания
Килиан Мбаппе
40'
Эдуарду Камавинга
71'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шальке-04 - Реал Мадрид, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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