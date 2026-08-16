Динамо Киев - Колос 16 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Динамо Киев
2 : 1
Колос
Составы команд
Динамо К
Киев
Колос
Ковалёвка
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
|18
|зщ
|Александр Тымчик
32'
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
80'
|6
|пз
|Владимир Бражко
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
80'
|39
|пз
|Эдуардо Герреро
|10
|пз
|Николай Шапаренко
67'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
67'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|5
|зщ
|Алексей Сыч
32'
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
67'
|29
|пз
|Виталий Буяльский
67'
|23
|пз
|Навин Малыш
80'
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
80'
|31
|вр
|Иван Пахолюк
|77
|зщ
|Андрей Понедельник
|45
|зщ
|Daniil Khrypchuk
|33
|зщ
|Роман Гончаренко
|9
|зщ
|Андрей Цуриков
|55
|пз
|Элиас
80'
|14
|пз
|Ибраим Кане
77'
|7
|пз
|Александр Демченко
|99
|пз
|Аринальдо Ррапай
64'
|17
|пз
|Антон Салабай
77'
|70
|нп
|Юрий Климчук
64'
|11
|нп
|Ардит Тахири
64'
|30
|нп
|Денис Ндукве
64'
|15
|пз
|Артём Гусол
77'
|90
|Irgi Kasalla
77'
|47
|пз
|Даниил Денисенко
80'
Запасные
|43
|вр
|Илья Ольховый
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
|13
|зщ
|Максим Коробов
|14
|пз
|Павел Люсин
|91
|пз
|Николай Михайленко
|70
|пз
|Богдан Редушко
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
|1
|вр
|Дмитрий Мацарупа
|51
|вр
|Валентин Моргун
|44
|зщ
|Владислав Шершень
|2
|зщ
|Зураб Рухадзе
|42
|зщ
|Александр Савчук
|21
|Dmytro Sukhonos
Главные тренеры
|Игорь Владимирович Костюк
Голы
Матвей Пономаренко
Владислав Дубинчак
1:0
19'
Александр Демченко
Юрий Климчук
1:1
21'
Владимир Бражко
Виталий Буяльский
2:1
73'
Наказания
Элиас
25'
Владислав Дубинчак
45+1'
Владимир Бражко
56'
Антон Салабай
63'
Роман Гончаренко
84'
Владимир Бражко
85'
Андрей Ярмоленко
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - Колос, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.