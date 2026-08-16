Динамо Киев - Колос 16 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Динамо Киев 2 : 1 Колос Составы команд Динамо К Киев Колос Ковалёвка 71 вр Вячеслав Суркис 18 зщ Александр Тымчик 32' 40 зщ Кристиан Беловар 32 зщ Тарас Михавко 44 зщ Владислав Дубинчак 80' 6 пз Владимир Бражко 15 пз Валентин Рубчинский 80' 39 пз Эдуардо Герреро 10 пз Николай Шапаренко 67' 22 нп Владислав Кабаев 67' 11 нп Матвей Пономаренко 5 зщ Алексей Сыч 32' 7 пз Андрей Ярмоленко 67' 29 пз Виталий Буяльский 67' 23 пз Навин Малыш 80' 21 пз Джастин Лонвейк 80' 31 вр Иван Пахолюк 77 зщ Андрей Понедельник 45 зщ Daniil Khrypchuk 33 зщ Роман Гончаренко 9 зщ Андрей Цуриков 55 пз Элиас 80' 14 пз Ибраим Кане 77' 7 пз Александр Демченко 99 пз Аринальдо Ррапай 64' 17 пз Антон Салабай 77' 70 нп Юрий Климчук 64' 11 нп Ардит Тахири 64' 30 нп Денис Ндукве 64' 15 пз Артём Гусол 77' 90 Irgi Kasalla 77' 47 пз Даниил Денисенко 80' Запасные 43 вр Илья Ольховый 66 зщ Алиу Тьяре 13 зщ Максим Коробов 14 пз Павел Люсин 91 пз Николай Михайленко 70 пз Богдан Редушко 99 нп Пьер Мунгенге 1 вр Дмитрий Мацарупа 51 вр Валентин Моргун 44 зщ Владислав Шершень 2 зщ Зураб Рухадзе 42 зщ Александр Савчук 21 Dmytro Sukhonos Главные тренеры Игорь Владимирович Костюк Голы Матвей Пономаренко Владислав Дубинчак 1:0 19' Александр Демченко Юрий Климчук 1:1 21' Владимир Бражко Виталий Буяльский 2:1 73' Наказания Элиас 25' Владислав Дубинчак 45+1' Владимир Бражко 56' Антон Салабай 63' Роман Гончаренко 84' Владимир Бражко 85' Андрей Ярмоленко 88'

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