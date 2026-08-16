22:59 ()
Свернуть список

Динамо Киев - Колос 16 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Динамо Киев
Динамо Киев
2 : 1
Колос
Колос
Составы команд
Динамо К
Киев
Колос
Ковалёвка
71УкраинаврВячеслав Суркис
18УкраиназщАлександр Тымчик
32'
40УкраиназщКристиан Беловар
32УкраиназщТарас Михавко
44УкраиназщВладислав Дубинчак
80'
6УкраинапзВладимир Бражко
15УкраинапзВалентин Рубчинский
80'
39ПанамапзЭдуардо Герреро
10УкраинапзНиколай Шапаренко
67'
22УкраинанпВладислав Кабаев
67'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
5УкраиназщАлексей Сыч
32'
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
67'
29УкраинапзВиталий Буяльский
67'
23УкраинапзНавин Малыш
80'
21СуринампзДжастин Лонвейк
80'
31УкраинаврИван Пахолюк
77УкраиназщАндрей Понедельник
45УкраиназщDaniil Khrypchuk
33УкраиназщРоман Гончаренко
9УкраиназщАндрей Цуриков
55Бразилияпз Элиас
80'
14МалипзИбраим Кане
77'
7УкраинапзАлександр Демченко
99АлбанияпзАринальдо Ррапай
64'
17УкраинапзАнтон Салабай
77'
70УкраинанпЮрий Климчук
64'
11КосовонпАрдит Тахири
64'
30УкраинанпДенис Ндукве
64'
15УкраинапзАртём Гусол
77'
90АлбанияIrgi Kasalla
77'
47УкраинапзДаниил Денисенко
80'
Запасные
43УкраинаврИлья Ольховый
66СенегалзщАлиу Тьяре
13УкраиназщМаксим Коробов
14УкраинапзПавел Люсин
91УкраинапзНиколай Михайленко
70УкраинапзБогдан Редушко
99ФранциянпПьер Мунгенге
1УкраинаврДмитрий Мацарупа
51УкраинаврВалентин Моргун
44УкраиназщВладислав Шершень
2ГрузиязщЗураб Рухадзе
42УкраиназщАлександр Савчук
21УкраинаDmytro Sukhonos
Главные тренеры
УкраинаИгорь Владимирович Костюк
Голы
Матвей Пономаренко
Владислав Дубинчак
1:0
19'
Александр Демченко
Юрий Климчук
1:1
21'
Владимир Бражко
Виталий Буяльский
2:1
73'
Наказания
Элиас
25'
Владислав Дубинчак
45+1'
Владимир Бражко
56'
Антон Салабай
63'
Роман Гончаренко
84'
Владимир Бражко
85'
Андрей Ярмоленко
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - Колос, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close