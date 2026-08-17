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Ланс - ПСЖ 16 августа обзор матча

Дата публикации: 17-08-2026
Ланс
Ланс
1 : 0
ПСЖ
ПСЖ
Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
40ФранцияврРобен Риссер
32ФранциязщКиллиан Антонио
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
3ПольшазщМайк Навроцкий
23Саудовская АравияпзСауд Абдулхамид
10ФранцияпзФлорьян Товен
75'
29ХорватияпзФраньо Иванович
46'
8АлжирпзЯссин Титрауи
81'
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
65'
14ФранцияпзМатьё Юдоль
19СенегалнпАбдалла Сима
75'
2ФранцияпзРубен Агилар
46'
5ЧерногорияпзАндрия Булатович
65'
22ПольшапзМихал Скурась
75'
18ФранциянпРайан Фофана
75'
21МалипзАмаду Айдара
81'
39РоссияврМатвей Сафонов
12ФранциязщЛюка Динь
60'
6УкраиназщИлья Забарный
4БразилиязщЛукас Бералдо
60'
51ЭквадорзщВильям Пачо
2МароккозщАшраф Хакими
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
82'
17Португалияпз Витинья
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
70'
11ФранциянпМагнес Аклиуш
60'
14ФранциянпДезире Дуэ
25ПортугалиязщНуну Мендеш
60'
8ИспанияпзФабиан Руис
60'
10ФранциянпУсман Дембеле
60'
24ФранцияпзСенни Маюлу
70'
27ИспанияпзДро Фернандес
82'
Запасные
16ФранцияврМатьё Горжелен
31ФранциязщСулейман Саньян
38ПортугалияпзМезиан Суареш
7ФранциянпФлорьян Сотока
30ФранцияврЛюка Шевалье
5Бразилиязщ Маркиньос
21ФранциязщЛукас Эрнандес
47ФранциянпКентен Нджанту
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ИспанияЛуис Энрике
Голы
Флорьян Товен
Матьё Юдоль
1:0
32'
Наказания
Киллиан Антонио
39'
Дезире Дуэ
64'
Нуну Мендеш
86'
Фабиан Руис
89'
Андрия Булатович
90'
Ашраф Хакими
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - ПСЖ, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Суперкубок Франции 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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