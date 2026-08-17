Ланс - ПСЖ 16 августа обзор матча Дата публикации: 17-08-2026 Ланс 1 : 0 ПСЖ Составы команд Ланс Ланс ПСЖ Париж 40 вр Робен Риссер 32 зщ Киллиан Антонио 25 зщ Исмаэло Ганью 3 зщ Майк Навроцкий 23 пз Сауд Абдулхамид 10 пз Флорьян Товен 75' 29 пз Франьо Иванович 46' 8 пз Яссин Титрауи 81' 27 пз Микаэль Кюизанс 65' 14 пз Матьё Юдоль 19 нп Абдалла Сима 75' 2 пз Рубен Агилар 46' 5 пз Андрия Булатович 65' 22 пз Михал Скурась 75' 18 нп Райан Фофана 75' 21 пз Амаду Айдара 81' 39 вр Матвей Сафонов 12 зщ Люка Динь 60' 6 зщ Илья Забарный 4 зщ Лукас Бералдо 60' 51 зщ Вильям Пачо 2 зщ Ашраф Хакими 33 пз Уоррен Заир-Эмери 82' 17 пз Витинья 7 нп Хвича Кварацхелия 70' 11 нп Магнес Аклиуш 60' 14 нп Дезире Дуэ 25 зщ Нуну Мендеш 60' 8 пз Фабиан Руис 60' 10 нп Усман Дембеле 60' 24 пз Сенни Маюлу 70' 27 пз Дро Фернандес 82' Запасные 16 вр Матьё Горжелен 31 зщ Сулейман Саньян 38 пз Мезиан Суареш 7 нп Флорьян Сотока 30 вр Люка Шевалье 5 зщ Маркиньос 21 зщ Лукас Эрнандес 47 нп Кентен Нджанту Главные тренеры Дино Топпмёллер Луис Энрике Голы Флорьян Товен Матьё Юдоль 1:0 32' Наказания Киллиан Антонио 39' Дезире Дуэ 64' Нуну Мендеш 86' Фабиан Руис 89' Андрия Булатович 90' Ашраф Хакими 90'

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