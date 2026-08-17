Ланс - ПСЖ 16 августа обзор матча
Дата публикации: 17-08-2026
Ланс
1 : 0
ПСЖ
Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
|40
|вр
|Робен Риссер
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|3
|зщ
|Майк Навроцкий
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
|10
|пз
|Флорьян Товен
75'
|29
|пз
|Франьо Иванович
46'
|8
|пз
|Яссин Титрауи
81'
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
65'
|14
|пз
|Матьё Юдоль
|19
|нп
|Абдалла Сима
75'
|2
|пз
|Рубен Агилар
46'
|5
|пз
|Андрия Булатович
65'
|22
|пз
|Михал Скурась
75'
|18
|нп
|Райан Фофана
75'
|21
|пз
|Амаду Айдара
81'
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|12
|зщ
|Люка Динь
60'
|6
|зщ
|Илья Забарный
|4
|зщ
|Лукас Бералдо
60'
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
82'
|17
|пз
|Витинья
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
70'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
60'
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
60'
|8
|пз
|Фабиан Руис
60'
|10
|нп
|Усман Дембеле
60'
|24
|пз
|Сенни Маюлу
70'
|27
|пз
|Дро Фернандес
82'
Запасные
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|31
|зщ
|Сулейман Саньян
|38
|пз
|Мезиан Суареш
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|30
|вр
|Люка Шевалье
|5
|зщ
|Маркиньос
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|47
|нп
|Кентен Нджанту
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Луис Энрике
Голы
Флорьян Товен
Матьё Юдоль
1:0
32'
Наказания
Киллиан Антонио
39'
Дезире Дуэ
64'
Нуну Мендеш
86'
Фабиан Руис
89'
Андрия Булатович
90'
Ашраф Хакими
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - ПСЖ, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Суперкубок Франции 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.