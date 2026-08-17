Эспаньол - Леванте 16 августа обзор матча Дата публикации: 17-08-2026 Эспаньол 3 : 0 Леванте Составы команд Эспаньол Барселона Леванте Валенсия 13 вр Марко Дмитрович 23 зщ Омар Эль-Хилали 14 зщ Унай Нуньес 5 зщ Клеменс Ридель 29 зщ Рохер Инохо 28 пз Хави Эрнандес 82' 4 пз Урко Гонсалес 72' 8 пз Эду Эспосито 86' 22 пз Aлекс Калатрава 72' 24 нп Тайрис Долан 81' 9 нп Роберто Фернандес 10 пз Поль Лосано 72' 26 пз Рафель Бауса 72' 17 нп Хофре Каррерас 81' 11 нп Пере Милья 82' 18 нп Маркос Фернандес 86' 13 вр Мэтью Райан 29 зщ Начо Перес 76' 2 зщ Айсса Манди 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 23 зщ Мануэль Санчес 17 зщ Виктор Гарсия 76' 8 пз Хон Андер Оласагасти 20 пз Ориоль Эренас 27 пз Пако Кортес 46' 10 пз Карлос Альварес 46' 9 нп Иван Ромеро 64' 21 пз Карл Эдуард Этта Эйонг 46' 18 пз Энзо Бардели 46' 33 Marc Santos 64' 22 зщ Джереми Тольян 76' 19 пз Карим Тунде 76' Запасные 1 вр Анхель Фортуньо 31 вр Льоренс Серред 16 зщ Ванья Дркушич 3 зщ Квилиндсхи Хартман 27 зщ Адама Тимера 20 пз Габриэл Москардо 32 Хосе Анхель Лопес 1 вр Пабло Куньят 14 зщ Хорхе Кабельо 36 Igor Galdin 34 Manel Usedo 38 Alberto Calatrava Главные тренеры Маноло Гонсалес Луиш Мануэл Феррейра Каштру Голы Роберто Фернандес 1:0 5' Роберто Фернандес Хави Эрнандес 2:0 40' Тайрис Долан Рафель Бауса 3:0 80' Наказания Урко Гонсалес 37' Aлекс Калатрава 63' Хави Эрнандес 68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эспаньол - Леванте, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.