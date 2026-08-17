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Эспаньол - Леванте 16 августа обзор матча

Дата публикации: 17-08-2026
Эспаньол
Эспаньол
3 : 0
Леванте
Леванте
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Леванте
Валенсия
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
14ИспаниязщУнай Нуньес
5ГерманиязщКлеменс Ридель
29ИспаниязщРохер Инохо
28ИспанияпзХави Эрнандес
82'
4ИспанияпзУрко Гонсалес
72'
8ИспанияпзЭду Эспосито
86'
22ИспанияпзAлекс Калатрава
72'
24АнглиянпТайрис Долан
81'
9ИспаниянпРоберто Фернандес
10ИспанияпзПоль Лосано
72'
26ИспанияпзРафель Бауса
72'
17ИспаниянпХофре Каррерас
81'
11ИспаниянпПере Милья
82'
18ИспаниянпМаркос Фернандес
86'
13АвстралияврМэтью Райан
29ИспаниязщНачо Перес
76'
2АлжирзщАйсса Манди
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
23ИспаниязщМануэль Санчес
17ИспаниязщВиктор Гарсия
76'
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
20ИспанияпзОриоль Эренас
27ИспанияпзПако Кортес
46'
10ИспанияпзКарлос Альварес
46'
9ИспаниянпИван Ромеро
64'
21КамерунпзКарл Эдуард Этта Эйонг
46'
18ФранцияпзЭнзо Бардели
46'
33ИспанияMarc Santos
64'
22ГерманиязщДжереми Тольян
76'
19ИспанияпзКарим Тунде
76'
Запасные
1ИспанияврАнхель Фортуньо
31ИспанияврЛьоренс Серред
16СловениязщВанья Дркушич
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
27ФранциязщАдама Тимера
20БразилияпзГабриэл Москардо
32ИспанияХосе Анхель Лопес
1ИспанияврПабло Куньят
14ИспаниязщХорхе Кабельо
36УкраинаIgor Galdin
34ИспанияManel Usedo
38ИспанияAlberto Calatrava
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
Голы
Роберто Фернандес
1:0
5'
Роберто Фернандес
Хави Эрнандес
2:0
40'
Тайрис Долан
Рафель Бауса
3:0
80'
Наказания
Урко Гонсалес
37'
Aлекс Калатрава
63'
Хави Эрнандес
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эспаньол - Леванте, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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