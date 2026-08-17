Эспаньол - Леванте 16 августа обзор матча
Дата публикации: 17-08-2026
Эспаньол
3 : 0
Леванте
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Леванте
Валенсия
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|5
|зщ
|Клеменс Ридель
|29
|зщ
|Рохер Инохо
|28
|пз
|Хави Эрнандес
82'
|4
|пз
|Урко Гонсалес
72'
|8
|пз
|Эду Эспосито
86'
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
72'
|24
|нп
|Тайрис Долан
81'
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|10
|пз
|Поль Лосано
72'
|26
|пз
|Рафель Бауса
72'
|17
|нп
|Хофре Каррерас
81'
|11
|нп
|Пере Милья
82'
|18
|нп
|Маркос Фернандес
86'
|13
|вр
|Мэтью Райан
|29
|зщ
|Начо Перес
76'
|2
|зщ
|Айсса Манди
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
76'
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|27
|пз
|Пако Кортес
46'
|10
|пз
|Карлос Альварес
46'
|9
|нп
|Иван Ромеро
64'
|21
|пз
|Карл Эдуард Этта Эйонг
46'
|18
|пз
|Энзо Бардели
46'
|33
|Marc Santos
64'
|22
|зщ
|Джереми Тольян
76'
|19
|пз
|Карим Тунде
76'
Запасные
|1
|вр
|Анхель Фортуньо
|31
|вр
|Льоренс Серред
|16
|зщ
|Ванья Дркушич
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|27
|зщ
|Адама Тимера
|20
|пз
|Габриэл Москардо
|32
|Хосе Анхель Лопес
|1
|вр
|Пабло Куньят
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|36
|Igor Galdin
|34
|Manel Usedo
|38
|Alberto Calatrava
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Голы
Роберто Фернандес
1:0
5'
Роберто Фернандес
Хави Эрнандес
2:0
40'
Тайрис Долан
Рафель Бауса
3:0
80'
Наказания
Урко Гонсалес
37'
Aлекс Калатрава
63'
Хави Эрнандес
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эспаньол - Леванте, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.