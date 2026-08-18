Депортиво - Эльче 17 августа обзор матча
Дата публикации: 18-08-2026
Депортиво
1 : 1
Эльче
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Эльче
Эльче
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|22
|зщ
|Брайт Эде
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
71'
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|21
|пз
|Марио Сориано
71'
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|18
|пз
|Йонатан Асп Йенсен
60'
|32
|нп
|Бил Нсонго
60'
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
85'
|8
|пз
|Диего Вильярес
60'
|9
|нп
|Закария Эддахшури
60'
|19
|пз
|Луисми Крус
71'
|11
|нп
|Давид Мелья
71'
|33
|нп
|Кевин Санчес
85'
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|2
|пз
|Буба Сангаре
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|8
|пз
|Марк Агуадо
|11
|пз
|Херман Валера
81'
|16
|пз
|Мартим Нету
60'
|5
|пз
|Федерико Редондо
60'
|14
|нп
|Фер Ниньо
69'
|29
|нп
|Али Хуари
81'
|20
|пз
|Тете Моренте
60'
|21
|нп
|Лукас Сепеда
60'
|36
|Umaru Konare
69'
|47
|пз
|Хави Морсильо
81'
|30
|Alvaro Padilla
81'
Запасные
|1
|вр
|Херман Парреньо
|25
|вр
|Альваро Фернандес
|3
|зщ
|Арно Комас
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|24
|зщ
|Анхелиньо
|14
|пз
|Рикардо Родригес
|34
|пз
|Тён Гейселхарт
|43
|вр
|Алехандро Итурбе
|6
|зщ
|Педро Бигас
|26
|зщ
|Матиа Барзич
|4
|зщ
|Бамбо Диаби
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
|17
|пз
|Хосан
|9
|нп
|Эсекьель Понсе
|33
|Nordin
Главные тренеры
|Антонио Идальго Морилья
|Эдер Сарабия
|Эдер Сарабия
|Мартин Ансельми
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг
Лоренцо Аматуччи
1:0
21'
Марк Агуадо
Гонсало Вильяр дель Фрайле
1:1
76'
Наказания
Химо
26'
Лоренцо Аматуччи
45+1'
Гонсало Вильяр дель Фрайле
67'
Umaru Konare
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Эльче, который состоялся 17 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.