Депортиво - Эльче 17 августа обзор матча Дата публикации: 18-08-2026 Депортиво 1 : 1 Эльче Составы команд Депортиво Ла-Корунья Эльче Эльче 13 вр Лео Роман 23 зщ Химо 4 зщ Лукас Нуби 22 зщ Брайт Эде 2 зщ Адрия Альтимира 71' 16 пз Лоренцо Аматуччи 21 пз Марио Сориано 71' 12 пз Джакомо Квальята 18 пз Йонатан Асп Йенсен 60' 32 нп Бил Нсонго 60' 7 нп Пьер-Эмерик Обамеянг 85' 8 пз Диего Вильярес 60' 9 нп Закария Эддахшури 60' 19 пз Луисми Крус 71' 11 нп Давид Мелья 71' 33 нп Кевин Санчес 85' 1 вр Матиас Дитуро 22 зщ Давид Аффенгрубер 23 зщ Виктор Чуст 2 пз Буба Сангаре 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 8 пз Марк Агуадо 11 пз Херман Валера 81' 16 пз Мартим Нету 60' 5 пз Федерико Редондо 60' 14 нп Фер Ниньо 69' 29 нп Али Хуари 81' 20 пз Тете Моренте 60' 21 нп Лукас Сепеда 60' 36 Umaru Konare 69' 47 пз Хави Морсильо 81' 30 Alvaro Padilla 81' Запасные 1 вр Херман Парреньо 25 вр Альваро Фернандес 3 зщ Арно Комас 15 зщ Мигель Лоурейро 24 зщ Анхелиньо 14 пз Рикардо Родригес 34 пз Тён Гейселхарт 43 вр Алехандро Итурбе 6 зщ Педро Бигас 26 зщ Матиа Барзич 4 зщ Бамбо Диаби 10 пз Факундо Буонанотте 17 пз Хосан 9 нп Эсекьель Понсе 33 Nordin Главные тренеры Антонио Идальго Морилья Эдер Сарабия Эдер Сарабия Мартин Ансельми Голы Пьер-Эмерик Обамеянг Лоренцо Аматуччи 1:0 21' Марк Агуадо Гонсало Вильяр дель Фрайле 1:1 76' Наказания Химо 26' Лоренцо Аматуччи 45+1' Гонсало Вильяр дель Фрайле 67' Umaru Konare 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Эльче, который состоялся 17 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.