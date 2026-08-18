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Депортиво - Эльче 17 августа обзор матча

Дата публикации: 18-08-2026
Депортиво
Депортиво
1 : 1
Эльче
Эльче
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Эльче
Эльче
13ИспанияврЛео Роман
23Испаниязщ Химо
4БельгиязщЛукас Нуби
22ПольшазщБрайт Эде
2ИспаниязщАдрия Альтимира
71'
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
21ИспанияпзМарио Сориано
71'
12ИталияпзДжакомо Квальята
18ДанияпзЙонатан Асп Йенсен
60'
32КамеруннпБил Нсонго
60'
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
85'
8ИспанияпзДиего Вильярес
60'
9НидерландынпЗакария Эддахшури
60'
19ИспанияпзЛуисми Крус
71'
11ИспаниянпДавид Мелья
71'
33ИспаниянпКевин Санчес
85'
1АргентинаврМатиас Дитуро
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
23ИспаниязщВиктор Чуст
2ИспанияпзБуба Сангаре
12ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
8ИспанияпзМарк Агуадо
11ИспанияпзХерман Валера
81'
16ПортугалияпзМартим Нету
60'
5АргентинапзФедерико Редондо
60'
14ИспаниянпФер Ниньо
69'
29МарокконпАли Хуари
81'
20ИспанияпзТете Моренте
60'
21ЧилинпЛукас Сепеда
60'
36ИспанияUmaru Konare
69'
47ИспанияпзХави Морсильо
81'
30ИспанияAlvaro Padilla
81'
Запасные
1ИспанияврХерман Парреньо
25ИспанияврАльваро Фернандес
3ИспаниязщАрно Комас
15ИспаниязщМигель Лоурейро
24Испаниязщ Анхелиньо
14ИспанияпзРикардо Родригес
34НидерландыпзТён Гейселхарт
43ИспанияврАлехандро Итурбе
6ИспаниязщПедро Бигас
26ИспаниязщМатиа Барзич
4СенегалзщБамбо Диаби
10АргентинапзФакундо Буонанотте
17Испанияпз Хосан
9АргентинанпЭсекьель Понсе
33Испания Nordin
Главные тренеры
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
ИспанияЭдер Сарабия
ИспанияЭдер Сарабия
АргентинаМартин Ансельми
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг
Лоренцо Аматуччи
1:0
21'
Марк Агуадо
Гонсало Вильяр дель Фрайле
1:1
76'
Наказания
Химо
26'
Лоренцо Аматуччи
45+1'
Гонсало Вильяр дель Фрайле
67'
Umaru Konare
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Эльче, который состоялся 17 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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