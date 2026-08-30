Родина - Балтика 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Родина 0 : 3 Балтика Составы команд Родина Москва Балтика Калининград 13 вр Сергей Волков 80 зщ Станислав Бессмертный 88 зщ Артём Сокол 46' 26 зщ Артём Мещанинов 3 зщ Лео Гогличидзе 75 зщ Микаэль Наде 83' 6 пз Руслан Фищенко 70' 8 пз Икер Посо 9 нп Артём Максименко 7 нп Герман Онугха 10 нп Йорди Рейна 17 нп Солтмурад Бакаев 46' 23 пз Кирилл Ушатов 70' 55 зщ Митя Крижан 83' 1 вр Евгений Латышонок 2 зщ Сергей Варатынов 24 зщ Лорис Муйоколо 21 зщ Эдуардо Андерсон 22 зщ Мингиян Бевеев 4 зщ Натан Гассама 5 пз Айман Мурид 53' 8 пз Андрей Мендель 53' 42 пз Владислав Поспелов 72' 11 пз Николай Титков 88' 91 нп Брайан Хиль 46' 9 нп Чинонсо Оффор 46' 26 пз Иван Беликов 53' 73 пз Максим Петров 53' 18 зщ Фахд Муфи 72' 7 пз Константин Шильцов 88' Запасные 1 вр Сергей Айдаров 19 зщ Дмитрий Тананеев 49 зщ Илья Дятлов 72 пз Астемир Гордюшенко 5 пз Андрей Егорычев 38 пз Леон Мусаев 77 нп Артур Гарибян 99 нп Иван Тимошенко 95 нп Керфала Сиссоко 44 вр Егор Любаков 81 вр Иван Кукушкин 68 зщ Михаил Рядно 3 зщ Илья Кирш 10 пз Илья Петров 14 пз Стефан Ковач 15 нп Тентон Йенне Главные тренеры Хуан Диас Андрей Викторович Талалаев Юрий Анатольевич Нагайцев (и.о.) Голы Айман Мурид 0:1 22' Чинонсо Оффор Максим Петров 0:2 74' Максим Петров Николай Титков 0:3 85' Наказания Айман Мурид 26' Мингиян Бевеев 30' Андрей Мендель 44' Икер Посо 57' Максим Петров 72' Йорди Рейна 73' Николай Титков 77' Артём Мещанинов 78'

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