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Родина - Балтика 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Родина
Родина
0 : 3
Балтика
Балтика
Составы команд
Родина
Москва
Балтика
Калининград
13РоссияврСергей Волков
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
88РоссиязщАртём Сокол
46'
26РоссиязщАртём Мещанинов
3РоссиязщЛео Гогличидзе
75ФранциязщМикаэль Наде
83'
6РоссияпзРуслан Фищенко
70'
8ИспанияпзИкер Посо
9РоссиянпАртём Максименко
7РоссиянпГерман Онугха
10ПерунпЙорди Рейна
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
46'
23РоссияпзКирилл Ушатов
70'
55СловениязщМитя Крижан
83'
1РоссияврЕвгений Латышонок
2РоссиязщСергей Варатынов
24ФранциязщЛорис Муйоколо
21ПанамазщЭдуардо Андерсон
22РоссиязщМингиян Бевеев
4МализщНатан Гассама
5МароккопзАйман Мурид
53'
8РоссияпзАндрей Мендель
53'
42РоссияпзВладислав Поспелов
72'
11РоссияпзНиколай Титков
88'
91СальвадорнпБрайан Хиль
46'
9НигериянпЧинонсо Оффор
46'
26РоссияпзИван Беликов
53'
73РоссияпзМаксим Петров
53'
18МароккозщФахд Муфи
72'
7РоссияпзКонстантин Шильцов
88'
Запасные
1РоссияврСергей Айдаров
19РоссиязщДмитрий Тананеев
49РоссиязщИлья Дятлов
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
5РоссияпзАндрей Егорычев
38РоссияпзЛеон Мусаев
77АрмениянпАртур Гарибян
99РоссиянпИван Тимошенко
95ГвинеянпКерфала Сиссоко
44РоссияврЕгор Любаков
81РоссияврИван Кукушкин
68РоссиязщМихаил Рядно
3РоссиязщИлья Кирш
10РоссияпзИлья Петров
14Босния и ГерцеговинапзСтефан Ковач
15НигериянпТентон Йенне
Главные тренеры
ИспанияХуан Диас
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
Голы
Айман Мурид
0:1
22'
Чинонсо Оффор
Максим Петров
0:2
74'
Максим Петров
Николай Титков
0:3
85'
Наказания
Айман Мурид
26'
Мингиян Бевеев
30'
Андрей Мендель
44'
Икер Посо
57'
Максим Петров
72'
Йорди Рейна
73'
Николай Титков
77'
Артём Мещанинов
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Балтика, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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