Осер - Анже 29 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Осер
1 : 3
Анже
Составы команд
Осер
Осер
Анже
Анже
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|27
|зщ
|Ламин Си
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|35
|зщ
|Эликия Легро
62'
|10
|пз
|Дэнни Намасо
71'
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|46
|пз
|Артур Пьедфор
80'
|5
|пз
|Кевин Дануа
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
61'
|21
|нп
|Ромен Февр
71'
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
61'
|77
|нп
|Аристид Зоссу
62'
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
71'
|14
|нп
|Тео Бэр
71'
|34
|Lamfia Dioubate
80'
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
81'
|2
|пз
|Карлан Аркюс
87'
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|26
|нп
|Антони Бермон
68'
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
88'
|18
|нп
|Джим Аллевина
67'
|9
|нп
|Проспер Питер
67'
|11
|нп
|Харуна Джибирин
68'
|7
|нп
|Mamadou Usman Simbakoli
81'
|20
|зщ
|Мариус Луэр
87'
|36
|пз
|Бане Диатта
88'
Запасные
|1
|вр
|Поль Нарди
|13
|зщ
|Телли Сиве
|17
|пз
|Пьер Эква
|32
|Rayan Mandengue
|40
|вр
|Умар Пона
|34
|зщ
|Маэль Гернигон
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
|37
|Jules Bouffandeau
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
Голы
Бранко ван ден Бомен
0:1
5'
Реми Лабо Ласкари
Ромен Февр
1:1
35'
Харуна Джибирин
Амин Эль-Уаззани
1:2
70'
Амин Эль-Уаззани
Усман Камара
1:3
78'
Наказания
Бранко ван ден Бомен
28'
Эликия Легро
50'
Клеман Акпа
90+3'
Проспер Питер
90+3'
Синали Дьоманде
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Анже, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.