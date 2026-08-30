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Осер - Анже 29 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Осер
Осер
1 : 3
Анже
Анже
Составы команд
Осер
Осер
Анже
Анже
23МавританияврМамаду Диоп
27ФранциязщЛамин Си
20Кот-д&#039;ИвуарзщСинали Дьоманде
92Кот-д&#039;ИвуарзщКлеман Акпа
35ФранциязщЭликия Легро
62'
10КамерунпзДэнни Намасо
71'
8ФранцияпзНауиру Ахамада
46БельгияпзАртур Пьедфор
80'
5ФранцияпзКевин Дануа
3ГваделупапзРеми Лабо Ласкари
61'
21ФранциянпРомен Февр
71'
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
61'
77Кот-д&#039;ИвуарнпАристид Зоссу
62'
7ГаитипзХосуэ Казимир
71'
14КанаданпТео Бэр
71'
34ФранцияLamfia Dioubate
80'
1ПортугалияврАнтони Лопеш
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
14МароккопзЯссин Белькдим
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
81'
2ГаитипзКарлан Аркюс
87'
17ФранцияпзJoseph Kalulu
26ФранциянпАнтони Бермон
68'
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
88'
18ГабоннпДжим Аллевина
67'
9ФранциянпПроспер Питер
67'
11КамеруннпХаруна Джибирин
68'
7ФранциянпMamadou Usman Simbakoli
81'
20ФранциязщМариус Луэр
87'
36ФранцияпзБане Диатта
88'
Запасные
1ФранцияврПоль Нарди
13ФранциязщТелли Сиве
17ФранцияпзПьер Эква
32КамерунRayan Mandengue
40МаливрУмар Пона
34ФранциязщМаэль Гернигон
24ФранциязщЭмманюэль Бьюмла
37ФранцияJules Bouffandeau
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
БельгияУильям Стилл
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
Голы
Бранко ван ден Бомен
0:1
5'
Реми Лабо Ласкари
Ромен Февр
1:1
35'
Харуна Джибирин
Амин Эль-Уаззани
1:2
70'
Амин Эль-Уаззани
Усман Камара
1:3
78'
Наказания
Бранко ван ден Бомен
28'
Эликия Легро
50'
Клеман Акпа
90+3'
Проспер Питер
90+3'
Синали Дьоманде
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Анже, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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