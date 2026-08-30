Лорьян - Труа 29 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Лорьян
1 : 2
Труа
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Труа
Труа
|38
|вр
|Ивон Мвого
|20
|зщ
|Дембо Силла
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
84'
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|11
|пз
|Тео Ле Брис
73'
|62
|пз
|Артур Эбонг
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
73'
|33
|пз
|Габен Бернардо
66'
|42
|нп
|Мамаду Коне
66'
|15
|нп
|Айегун Тосин
66'
|10
|нп
|Исак Йенсен
66'
|77
|пз
|Панос Кацерис
73'
|19
|нп
|Сулейман Файе
73'
|72
|пз
|Ноа Мбамба
84'
|33
|вр
|Патрик Бич
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|3
|зщ
|Anis Ouzenadji
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
86'
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|22
|пз
|Юго Пикар
67'
|10
|пз
|Merwan Ifnaou
|11
|пз
|Ирон Гомис
85'
|17
|пз
|Антуан Миль
78'
|20
|нп
|Рено Рипар
86'
|7
|пз
|Кандет Диавара
67'
|29
|пз
|Дерман Карим
78'
|26
|пз
|Александр Флипоно
85'
|31
|зщ
|Noah Donkor
86'
|39
|Yacouba Kone
86'
Запасные
|21
|вр
|Бингуру Камара
|2
|зщ
|Алек Жоржен
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|55
|зщ
|Носа Эдвард Обаретин
|40
|вр
|Хиллель Конате
|5
|зщ
|Паоло Гоцци
|37
|нп
|Крис Батола
|36
|Idrissa Soukouna
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Александр Дюжо (и.о.)
Голы
Рено Рипар
0:1
29'
Lucas Maronnier
Антуан Миль
0:2
38'
Жан-Виктор Макенго
1:2
51'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Труа, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.