Лорьян - Труа 29 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Лорьян 1 : 2 Труа Составы команд Лорьян Лорьян Труа Труа 38 вр Ивон Мвого 20 зщ Дембо Силла 3 зщ Монтассар Тальби 32 зщ Натаниэль Аджей 8 зщ Ноа Кадиу 84' 43 зщ Арсен Куасси 11 пз Тео Ле Брис 73' 62 пз Артур Эбонг 17 пз Жан-Виктор Макенго 73' 33 пз Габен Бернардо 66' 42 нп Мамаду Коне 66' 15 нп Айегун Тосин 66' 10 нп Исак Йенсен 66' 77 пз Панос Кацерис 73' 19 нп Сулейман Файе 73' 72 пз Ноа Мбамба 84' 33 вр Патрик Бич 6 зщ Адриан Монфрей 4 зщ Жуниор Диас 3 зщ Anis Ouzenadji 2 зщ Lucas Maronnier 86' 8 пз Мухамед Диоп 22 пз Юго Пикар 67' 10 пз Merwan Ifnaou 11 пз Ирон Гомис 85' 17 пз Антуан Миль 78' 20 нп Рено Рипар 86' 7 пз Кандет Диавара 67' 29 пз Дерман Карим 78' 26 пз Александр Флипоно 85' 31 зщ Noah Donkor 86' 39 Yacouba Kone 86' Запасные 21 вр Бингуру Камара 2 зщ Алек Жоржен 95 зщ Сулейман Туре 55 зщ Носа Эдвард Обаретин 40 вр Хиллель Конате 5 зщ Паоло Гоцци 37 нп Крис Батола 36 Idrissa Soukouna Главные тренеры Оливье Панталони Александр Дюжо (и.о.) Голы Рено Рипар 0:1 29' Lucas Maronnier Антуан Миль 0:2 38' Жан-Виктор Макенго 1:2 51'

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