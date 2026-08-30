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Лорьян - Труа 29 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Лорьян
Лорьян
1 : 2
Труа
Труа
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Труа
Труа
38ШвейцарияврИвон Мвого
20ГвинеязщДембо Силла
3ТунисзщМонтассар Тальби
32ГаназщНатаниэль Аджей
8ФранциязщНоа Кадиу
84'
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
11ФранцияпзТео Ле Брис
73'
62КамерунпзАртур Эбонг
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
73'
33ФранцияпзГабен Бернардо
66'
42Кот-д&#039;ИвуарнпМамаду Коне
66'
15БениннпАйегун Тосин
66'
10ДаниянпИсак Йенсен
66'
77ГрецияпзПанос Кацерис
73'
19СенегалнпСулейман Файе
73'
72БельгияпзНоа Мбамба
84'
33АвстралияврПатрик Бич
6ФранциязщАдриан Монфрей
4Кот-д&#039;ИвуарзщЖуниор Диас
3ФранциязщAnis Ouzenadji
2ФранциязщLucas Maronnier
86'
8СенегалпзМухамед Диоп
22ФранцияпзЮго Пикар
67'
10ФранцияпзMerwan Ifnaou
11ФранцияпзИрон Гомис
85'
17ФранцияпзАнтуан Миль
78'
20ФранциянпРено Рипар
86'
7ФранцияпзКандет Диавара
67'
29ТогопзДерман Карим
78'
26ФранцияпзАлександр Флипоно
85'
31ФранциязщNoah Donkor
86'
39ФранцияYacouba Kone
86'
Запасные
21СенегалврБингуру Камара
2ФранциязщАлек Жоржен
95ФранциязщСулейман Туре
55ИталиязщНоса Эдвард Обаретин
40Буркина-ФасоврХиллель Конате
5ИталиязщПаоло Гоцци
37ФранциянпКрис Батола
36ФранцияIdrissa Soukouna
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияАлександр Дюжо (и.о.)
Голы
Рено Рипар
0:1
29'
Lucas Maronnier
Антуан Миль
0:2
38'
Жан-Виктор Макенго
1:2
51'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Труа, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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