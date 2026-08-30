Лион - Гавр 29 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Лион
1 : 1
Гавр
Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
80'
|2
|пз
|Мадс Бидструп
62'
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|7
|пз
|Эрнест Нуама
80'
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|26
|нп
|Каиль Будаш
61'
|17
|нп
|Луа Опенда
|11
|пз
|Малик Фофана
61'
|99
|пз
|Ноа Нарти
62'
|16
|зщ
|Абнер
80'
|10
|пз
|Павел Шульц
80'
|77
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
76'
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|26
|пз
|Саймон Эбоног
76'
|6
|пз
|Джуниор Мванга
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|33
|пз
|Djibril Ouziad
65'
|25
|нп
|Мбвана Саматта
90+1'
|17
|нп
|Каито Мидзута
65'
|13
|зщ
|Фоде Дукур
65'
|9
|нп
|Джош Майя
65'
|30
|пз
|Sota Nakamura
76'
|27
|нп
|Энцо Коффи
76'
|23
|зщ
|Венсан Сассо
90+1'
Запасные
|40
|вр
|Реми Дескамп
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|18
|пз
|Халис Мера
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|93
|вр
|Готье Галлон
|12
|зщ
|Элиас Йелерт
|44
|пз
|Исмаил Бунеб
|78
|пз
|Дарен Мосенго
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Дидье Дигар
Голы
Мбвана Саматта
Фоде Дукур
0:1
74'
Луа Опенда
Закари Атекаме
1:1
87'
Наказания
Аюму Сэко
41'
Фоде Дукур
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Гавр, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.