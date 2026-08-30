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Лион - Гавр 29 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Лион
Лион
1 : 1
Гавр
Гавр
Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
1СловакияврДоминик Грейф
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
20АвстриязщФеликс Бахер
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
80'
2ДанияпзМадс Бидструп
62'
8ФранцияпзКорентин Толиссо
7ГанапзЭрнест Нуама
80'
23АнглияпзТайлер Мортон
26АлжирнпКаиль Будаш
61'
17БельгиянпЛуа Опенда
11БельгияпзМалик Фофана
61'
99ДанияпзНоа Нарти
62'
16Бразилиязщ Абнер
80'
10ЧехияпзПавел Шульц
80'
77ДР КонговрЛионель Мпаси-Нзо
32ФранциязщТимоте Пембеле
76'
15ЯпониязщАюму Сэко
5АлжирзщАхмед Туба
26ФранцияпзСаймон Эбоног
76'
6ФранцияпзДжуниор Мванга
14ФранцияпзРассул Ндиайе
7МароккопзАмир Ричардсон
33ФранцияпзDjibril Ouziad
65'
25ТанзаниянпМбвана Саматта
90+1'
17ЯпониянпКаито Мидзута
65'
13МализщФоде Дукур
65'
9НигериянпДжош Майя
65'
30ЯпонияпзSota Nakamura
76'
27ФранциянпЭнцо Коффи
76'
23ФранциязщВенсан Сассо
90+1'
Запасные
40ФранцияврРеми Дескамп
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
18ФранцияпзХалис Мера
6СШАпзТаннер Тессманн
93ФранцияврГотье Галлон
12ДаниязщЭлиас Йелерт
44ФранцияпзИсмаил Бунеб
78ФранцияпзДарен Мосенго
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияДидье Дигар
Голы
Мбвана Саматта
Фоде Дукур
0:1
74'
Луа Опенда
Закари Атекаме
1:1
87'
Наказания
Аюму Сэко
41'
Фоде Дукур
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Гавр, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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