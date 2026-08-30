Лион - Гавр 29 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Лион 1 : 1 Гавр Составы команд Лион Лион Гавр Гавр 1 вр Доминик Грейф 13 зщ Закари Атекаме 20 зщ Феликс Бахер 19 зщ Мусса Ньякате 3 зщ Николас Тальяфико 80' 2 пз Мадс Бидструп 62' 8 пз Корентин Толиссо 7 пз Эрнест Нуама 80' 23 пз Тайлер Мортон 26 нп Каиль Будаш 61' 17 нп Луа Опенда 11 пз Малик Фофана 61' 99 пз Ноа Нарти 62' 16 зщ Абнер 80' 10 пз Павел Шульц 80' 77 вр Лионель Мпаси-Нзо 32 зщ Тимоте Пембеле 76' 15 зщ Аюму Сэко 5 зщ Ахмед Туба 26 пз Саймон Эбоног 76' 6 пз Джуниор Мванга 14 пз Рассул Ндиайе 7 пз Амир Ричардсон 33 пз Djibril Ouziad 65' 25 нп Мбвана Саматта 90+1' 17 нп Каито Мидзута 65' 13 зщ Фоде Дукур 65' 9 нп Джош Майя 65' 30 пз Sota Nakamura 76' 27 нп Энцо Коффи 76' 23 зщ Венсан Сассо 90+1' Запасные 40 вр Реми Дескамп 98 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 22 зщ Клинтон Мата 18 пз Халис Мера 6 пз Таннер Тессманн 93 вр Готье Галлон 12 зщ Элиас Йелерт 44 пз Исмаил Бунеб 78 пз Дарен Мосенго Главные тренеры Паулу Фонсека Дидье Дигар Голы Мбвана Саматта Фоде Дукур 0:1 74' Луа Опенда Закари Атекаме 1:1 87' Наказания Аюму Сэко 41' Фоде Дукур 90+6'

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