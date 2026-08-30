Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Интер Майами
7 : 1
Монреаль
Составы команд
Интер Майами
Майами
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|
87'
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|
87'
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|42
|пз
|Янник Брайт
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|
76'
|10
|пз
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Херман Бертераме
|88
|пз
|Александр Шоу
|
76'
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|
87'
|4
|зщ
|Факундо Мура
|
87'
|31
|вр
|Томас Жилье
|27
|зщ
|Dawid Bugaj
|2
|зщ
|Джейлен Нил
|
84'
|4
|зщ
|Брайан Вера
|13
|пз
|Лука Петрассо
|8
|пз
|Мэтти Лонгстафф
|6
|пз
|Самюэль Пьетт
|
59'
|21
|пз
|Фабиан Герберс
|
59'
|18
|пз
|Геннадий Синчук
|
59'
|9
|нп
|Принц Овусу
|23
|нп
|Ной Штрайт
|
84'
|7
|пз
|Даниэль Перейра
|
59'
|17
|нп
|Данте Сили
|
59'
|10
|нп
|Алексис Санчес
|
59'
|5
|пз
|Брэндан Крэйг
|
84'
|16
|пз
|Викельман Кармона
|
84'
Запасные
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|22
|пз
|Давид Айяла
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|54
|Lovens Delinois
|59
|Preston Plambeck
|1
|вр
|Себастьян Бреза
|29
|пз
|Ольгер Эскобар
|22
|пз
|Виктор Лотури
|14
|нп
|Даниэль Риос
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
Голы
Каземиро
Теласко Сеговия
1:0
20'
Фабиан Герберс
Ной Штрайт
1:1
37'
Лионель Месси
2:1
40'
Лионель Месси
Луис Суарес
3:1
52'
Луис Суарес
Лионель Месси
4:1
80'
Лионель Месси
Родриго Де Пауль
5:1
83'
Александр Шоу
Эсекьель Абадья-Реда
6:1
90'
Лионель Месси
7:1
90+6'
Наказания
Йен Фрэй
11'
Фабиан Герберс
35'
Ной Штрайт
39'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.