Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Интер Майами 7 : 1 Монреаль Составы команд Интер Майами Майами Клёб де Фут Монреаль Монреаль 97 вр Дейн Сент-Клэр 17 зщ Йен Фрэй 87' 37 зщ Максимилиано Фалькон 32 зщ Ноа Аллен 87' 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 42 пз Янник Брайт 8 пз Теласко Сеговия 76' 10 пз Лионель Месси 9 нп Луис Суарес 19 нп Херман Бертераме 88 пз Александр Шоу 76' 76 зщ Эсекьель Абадья-Реда 87' 4 зщ Факундо Мура 87' 31 вр Томас Жилье 27 зщ Dawid Bugaj 2 зщ Джейлен Нил 84' 4 зщ Брайан Вера 13 пз Лука Петрассо 8 пз Мэтти Лонгстафф 6 пз Самюэль Пьетт 59' 21 пз Фабиан Герберс 59' 18 пз Геннадий Синчук 59' 9 нп Принц Овусу 23 нп Ной Штрайт 84' 7 пз Даниэль Перейра 59' 17 нп Данте Сили 59' 10 нп Алексис Санчес 59' 5 пз Брэндан Крэйг 84' 16 пз Викельман Кармона 84' Запасные 34 вр Рокко Риос Ново 15 зщ Fricio Caicedo 22 пз Давид Айяла 56 нп Даниэль Пинтер 54 Lovens Delinois 59 Preston Plambeck 1 вр Себастьян Бреза 29 пз Ольгер Эскобар 22 пз Виктор Лотури 14 нп Даниэль Риос Главные тренеры Хавьер Маскерано Голы Каземиро Теласко Сеговия 1:0 20' Фабиан Герберс Ной Штрайт 1:1 37' Лионель Месси 2:1 40' Лионель Месси Луис Суарес 3:1 52' Луис Суарес Лионель Месси 4:1 80' Лионель Месси Родриго Де Пауль 5:1 83' Александр Шоу Эсекьель Абадья-Реда 6:1 90' Лионель Месси 7:1 90+6' Наказания Йен Фрэй 11' Фабиан Герберс 35' Ной Штрайт 39'

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