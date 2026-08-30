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Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Интер Майами
Интер Майами
7 : 1
Монреаль
Монреаль
Составы команд
Интер Майами
Майами
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
87'
37 Уругвай зщ Максимилиано Фалькон
32 США зщ Ноа Аллен
87'
5 Бразилия пз Каземиро
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
42 Италия пз Янник Брайт
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
76'
10 Аргентина пз Лионель Месси
9 Уругвай нп Луис Суарес
19 Аргентина нп Херман Бертераме
88 США пз Александр Шоу
76'
76 США зщ Эсекьель Абадья-Реда
87'
4 Аргентина зщ Факундо Мура
87'
31 Чили вр Томас Жилье
27 Польша зщ Dawid Bugaj
2 США зщ Джейлен Нил
84'
4 Колумбия зщ Брайан Вера
13 Канада пз Лука Петрассо
8 Англия пз Мэтти Лонгстафф
6 Канада пз Самюэль Пьетт
59'
21 Германия пз Фабиан Герберс
59'
18 Украина пз Геннадий Синчук
59'
9 Германия нп Принц Овусу
23 Швейцария нп Ной Штрайт
84'
7 Венесуэла пз Даниэль Перейра
59'
17 США нп Данте Сили
59'
10 Чили нп Алексис Санчес
59'
5 США пз Брэндан Крэйг
84'
16 Венесуэла пз Викельман Кармона
84'
Запасные
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
15 Эквадор зщ Fricio Caicedo
22 Аргентина пз Давид Айяла
56 США нп Даниэль Пинтер
54 Гаити Lovens Delinois
59 США Preston Plambeck
1 Канада вр Себастьян Бреза
29 Гватемала пз Ольгер Эскобар
22 Канада пз Виктор Лотури
14 Мексика нп Даниэль Риос
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Голы
Каземиро
Теласко Сеговия
1:0
20'
Фабиан Герберс
Ной Штрайт
1:1
37'
Лионель Месси
2:1
40'
Лионель Месси
Луис Суарес
3:1
52'
Луис Суарес
Лионель Месси
4:1
80'
Лионель Месси
Родриго Де Пауль
5:1
83'
Александр Шоу
Эсекьель Абадья-Реда
6:1
90'
Лионель Месси
7:1
90+6'
Наказания
Йен Фрэй
11'
Фабиан Герберс
35'
Ной Штрайт
39'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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