Кёльн - Хоффенхайм 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Кёльн 3 : 2 Хоффенхайм Составы команд Кёльн Кёльн Хоффенхайм Зинсхайм 1 вр Марвин Швебе 17 зщ Алессио Кастро-Монтес 90+2' 22 зщ Джахмай Симпсон-Пьюзи 24 зщ Лука Лочошвили 14 зщ Гидеон Менса 8 пз Исак-Бергманн Йоуханнессон 10 пз Саид Эль-Мала 65' 23 пз Пол Окон-Энгстлер 65' 5 пз Том Краус 89' 9 нп Рагнар Ахе 65' 29 нп Ян Тильман 37 пз Линтон Майна 65' 6 пз Эллиес Скири 65' 27 нп Тейс Даллинга 65' 30 пз Мариус Бюльтер 89' 2 зщ Жоэль Шмид 90+2' 1 вр Оливер Бауман 34 зщ Владимир Цоуфал 5 зщ Озан Кабак 21 зщ Альбиан Хайдари 87' 13 зщ Бернардо 53' 7 пз Леон Авдуллаху 18 пз Ваутер Бюргер 14 нп Адам Дагим 87' 10 нп Адам Гложек 53' 8 нп Патрик Виммер 71' 20 нп Бамбазе Конте 2 зщ Робин Гранач 53' 9 нп Макс Моэрстедт 53' 17 пз Натан Де Кат 71' 39 зщ Матс Ротс 87' 27 пз Андрей Крамарич 87' Запасные 20 вр Рон-Роберт Цилер 33 зщ Рав ван ден Берг 11 нп Рейган Хески 39 Jonathan Friemel 37 вр Лука Филипп 15 зщ Валентен Жендрей 32 пз Каетан Ленц 29 Natnael Abraha Главные тренеры Кристиан Ильцер Голы Адам Дагим Бамбазе Конте 0:1 27' Саид Эль-Мала 1:1 51' Озан Кабак Владимир Цоуфал 1:2 67' Тейс Даллинга Линтон Майна 2:2 72' Тейс Даллинга 3:2 82' Наказания Озан Кабак 84' Макс Моэрстедт 90+4'

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