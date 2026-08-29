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Кёльн - Хоффенхайм 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Кёльн
Кёльн
3 : 2
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврМарвин Швебе
17БельгиязщАлессио Кастро-Монтес
90+2'
22АнглиязщДжахмай Симпсон-Пьюзи
24ГрузиязщЛука Лочошвили
14ГаназщГидеон Менса
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
10ГерманияпзСаид Эль-Мала
65'
23АвстралияпзПол Окон-Энгстлер
65'
5ГерманияпзТом Краус
89'
9ГерманиянпРагнар Ахе
65'
29ГерманиянпЯн Тильман
37ГерманияпзЛинтон Майна
65'
6ТуниспзЭллиес Скири
65'
27НидерландынпТейс Даллинга
65'
30ГерманияпзМариус Бюльтер
89'
2ШвейцариязщЖоэль Шмид
90+2'
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
87'
13Бразилиязщ Бернардо
53'
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
14ДаниянпАдам Дагим
87'
10ЧехиянпАдам Гложек
53'
8АвстриянпПатрик Виммер
71'
20ГерманиянпБамбазе Конте
2ЧехиязщРобин Гранач
53'
9ГерманиянпМакс Моэрстедт
53'
17БельгияпзНатан Де Кат
71'
39НидерландызщМатс Ротс
87'
27ХорватияпзАндрей Крамарич
87'
Запасные
20ГерманияврРон-Роберт Цилер
33НидерландызщРав ван ден Берг
11АнглиянпРейган Хески
39ГерманияJonathan Friemel
37ГерманияврЛука Филипп
15ФранциязщВалентен Жендрей
32ГерманияпзКаетан Ленц
29ГерманияNatnael Abraha
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
Голы
Адам Дагим
Бамбазе Конте
0:1
27'
Саид Эль-Мала
1:1
51'
Озан Кабак
Владимир Цоуфал
1:2
67'
Тейс Даллинга
Линтон Майна
2:2
72'
Тейс Даллинга
3:2
82'
Наказания
Озан Кабак
84'
Макс Моэрстедт
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кёльн - Хоффенхайм, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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