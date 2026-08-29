Кёльн - Хоффенхайм 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Кёльн
3 : 2
Хоффенхайм
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Марвин Швебе
|17
|зщ
|Алессио Кастро-Монтес
90+2'
|22
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|24
|зщ
|Лука Лочошвили
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
65'
|23
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
65'
|5
|пз
|Том Краус
89'
|9
|нп
|Рагнар Ахе
65'
|29
|нп
|Ян Тильман
|37
|пз
|Линтон Майна
65'
|6
|пз
|Эллиес Скири
65'
|27
|нп
|Тейс Даллинга
65'
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
89'
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
90+2'
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
87'
|13
|зщ
|Бернардо
53'
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|14
|нп
|Адам Дагим
87'
|10
|нп
|Адам Гложек
53'
|8
|нп
|Патрик Виммер
71'
|20
|нп
|Бамбазе Конте
|2
|зщ
|Робин Гранач
53'
|9
|нп
|Макс Моэрстедт
53'
|17
|пз
|Натан Де Кат
71'
|39
|зщ
|Матс Ротс
87'
|27
|пз
|Андрей Крамарич
87'
Запасные
|20
|вр
|Рон-Роберт Цилер
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|11
|нп
|Рейган Хески
|39
|Jonathan Friemel
|37
|вр
|Лука Филипп
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|32
|пз
|Каетан Ленц
|29
|Natnael Abraha
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
Голы
Адам Дагим
Бамбазе Конте
0:1
27'
Саид Эль-Мала
1:1
51'
Озан Кабак
Владимир Цоуфал
1:2
67'
Тейс Даллинга
Линтон Майна
2:2
72'
Тейс Даллинга
3:2
82'
Наказания
Озан Кабак
84'
Макс Моэрстедт
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кёльн - Хоффенхайм, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.