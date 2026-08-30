Париж - Ницца 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Париж 3 : 0 Ницца Составы команд Париж Париж Ницца Ницца 1 вр Кевин Трапп 17 зщ Адама Камара 42 зщ Диего Коппола 6 зщ Отавио 83' 31 зщ Самир Шерги 33 пз Пьер Леэ-Мелу 10 пз Илан Кеббаль 83' 27 пз Мозес Саймон 63' 7 пз Пабло Пажи 72' 20 пз Максим Лопес 9 нп Лассин Синайоко 23 пз Руди Матондо 63' 8 пз Заби Гуэу 72' 14 зщ Амари Траоре 83' 4 пз Венсан Маршетти 83' 23 вр Йеванн Диуф 55 зщ Юссуф Ндайишимийе 35 зщ Xavier Mandza 5 зщ Мохамед Абдель Монем 73' 28 зщ Аксель Витсель 73' 92 пз Жонатан Клосс 82' 39 пз Джибриль Кулибали 26 пз Мельвен Бар 82' 7 нп Готье Эн 10 нп Софьян Диоп 29 нп Натан Н'Гуму 63' 11 нп Элье Ваи 63' 33 зщ Антуан Менди 73' 21 нп Исак Янссон 73' 84 зщ Хамза Кутун 82' 41 Djelan Morana 82' Запасные 16 вр Обед Нкамбадио 5 зщ Мустафа Мбов 28 зщ Тибо де Смет 11 нп Жан-Филипп Крассо 18 нп Omar Sissoko 77 вр Тедди Бульхенди 87 пз Эвертон Перейра 44 нп Зумана Диалло 38 Aboulaye Camara Главные тренеры Лиам Росеньор Оливье Панталони Голы Лассин Синайоко 1:0 21' Самир Шерги Илан Кеббаль 2:0 51' Венсан Маршетти Заби Гуэу 3:0 89' Наказания Юссуф Ндайишимийе 18'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Париж - Ницца, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.