Париж - Ницца 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Париж
3 : 0
Ницца
Составы команд
Париж
Париж
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Кевин Трапп
|17
|зщ
|Адама Камара
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Отавио
83'
|31
|зщ
|Самир Шерги
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|10
|пз
|Илан Кеббаль
83'
|27
|пз
|Мозес Саймон
63'
|7
|пз
|Пабло Пажи
72'
|20
|пз
|Максим Лопес
|9
|нп
|Лассин Синайоко
|23
|пз
|Руди Матондо
63'
|8
|пз
|Заби Гуэу
72'
|14
|зщ
|Амари Траоре
83'
|4
|пз
|Венсан Маршетти
83'
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
73'
|28
|зщ
|Аксель Витсель
73'
|92
|пз
|Жонатан Клосс
82'
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|26
|пз
|Мельвен Бар
82'
|7
|нп
|Готье Эн
|10
|нп
|Софьян Диоп
|29
|нп
|Натан Н'Гуму
63'
|11
|нп
|Элье Ваи
63'
|33
|зщ
|Антуан Менди
73'
|21
|нп
|Исак Янссон
73'
|84
|зщ
|Хамза Кутун
82'
|41
|Djelan Morana
82'
Запасные
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
|18
|нп
|Omar Sissoko
|77
|вр
|Тедди Бульхенди
|87
|пз
|Эвертон Перейра
|44
|нп
|Зумана Диалло
|38
|Aboulaye Camara
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Оливье Панталони
Голы
Лассин Синайоко
1:0
21'
Самир Шерги
Илан Кеббаль
2:0
51'
Венсан Маршетти
Заби Гуэу
3:0
89'
Наказания
Юссуф Ндайишимийе
18'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Париж - Ницца, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.