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Париж - Ницца 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Париж
Париж
3 : 0
Ницца
Ницца
Составы команд
Париж
Париж
Ницца
Ницца
1ГерманияврКевин Трапп
17ФранциязщАдама Камара
42ИталиязщДиего Коппола
6Бразилиязщ Отавио
83'
31АлжирзщСамир Шерги
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
10АлжирпзИлан Кеббаль
83'
27НигерияпзМозес Саймон
63'
7ФранцияпзПабло Пажи
72'
20ФранцияпзМаксим Лопес
9МалинпЛассин Синайоко
23ФранцияпзРуди Матондо
63'
8Кот-д&#039;ИвуарпзЗаби Гуэу
72'
14МализщАмари Траоре
83'
4ФранцияпзВенсан Маршетти
83'
23СенегалврЙеванн Диуф
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
35ФранциязщXavier Mandza
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
73'
28БельгиязщАксель Витсель
73'
92ФранцияпзЖонатан Клосс
82'
39ФранцияпзДжибриль Кулибали
26ФранцияпзМельвен Бар
82'
7ФранциянпГотье Эн
10ФранциянпСофьян Диоп
29КамеруннпНатан Н'Гуму
63'
11Кот-д&#039;ИвуарнпЭлье Ваи
63'
33СенегалзщАнтуан Менди
73'
21ШвециянпИсак Янссон
73'
84МароккозщХамза Кутун
82'
41ФранцияDjelan Morana
82'
Запасные
16ФранцияврОбед Нкамбадио
5СенегалзщМустафа Мбов
28БельгиязщТибо де Смет
11Кот-д&#039;ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
18ФранциянпOmar Sissoko
77АлжирврТедди Бульхенди
87ФранцияпзЭвертон Перейра
44ФранциянпЗумана Диалло
38МавританияAboulaye Camara
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияОливье Панталони
Голы
Лассин Синайоко
1:0
21'
Самир Шерги
Илан Кеббаль
2:0
51'
Венсан Маршетти
Заби Гуэу
3:0
89'
Наказания
Юссуф Ндайишимийе
18'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Париж - Ницца, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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