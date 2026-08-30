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Ренн - Ле-Ман 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Ренн
Ренн
3 : 2
Ле-Ман
Ле-Ман
Составы команд
Ренн
Ренн
Ле-Ман
Ле-Ман
16ФранцияврНиколя Леметр
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
48МароккозщАбдельхамид Аит Будлал
95ПольшапзПшемыслав Франковски
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
60'
21ФранцияпзВалентин Ронжье
75'
28ФранцияпзАдриен Томассон
26ФранцияпзКентен Мерлен
79'
9ФранциянпЭстебан Леполь
90СенегалнпИсса Сумаре
61'
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
76'
45ФранцияпзМахди Камара
60'
70ФранцияпзАрно Норден
61'
10ФранциянпЛюдовик Блас
75'
12ИспаниянпЭлиэзер Майенда
76'
18КамерунзщМахамаду Нагида
79'
98ФранцияврНиколя Косик
82'
15ФранциязщNoa Boisse
21ФранциязщТео Эюм
5ФранциязщАроль Войе
22ФранциязщLucas Calodat
68'
18ФранцияпзЛука Буаде
8ФранцияпзАлександр Лоре
29ФранцияпзLucas Bretelle
61'
11ФранцияпзAdil Bourabaa
82'
14ЦАРнпЛуи Мафута
25СенегалнпДам Гейе
69'
10ФранциянпJean Vercruysse
61'
19ФранциязщДжибриль Сидибе
68'
9ФранциянпАнтуан Рабийяр
69'
1ФранцияврЭван Атфу
82'
24ФранцияпзМилан Робин
82'
Запасные
60АлжирврКилиан Белаззуг
14СШАзщБрайан Рейнольдс
24ФранциязщАнтони Руо
65ФранциянпХенрик До Марколино
16ИспаниязщРауль Торренте
23ФранцияпзДауда Траоре
7АлжирпзБилал Браими
20ФранциянпWilliam Harhouz
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
Голы
Эстебан Леполь
Адриен Томассон
1:0
5'
Валентин Ронжье
Исса Сумаре
2:0
26'
Луи Мафута
Lucas Calodat
2:1
30'
Луи Мафута
2:2
54'
Эстебан Леполь
3:2
90+6'
Наказания
Исса Сумаре
48'
Александр Лоре
67'
Джибриль Сидибе
69'
Эстебан Леполь
90+7'
Абдельхамид Аит Будлал
90+13'
Ароль Войе
90+14'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Ле-Ман, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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