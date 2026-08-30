Ренн - Ле-Ман 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Ренн
3 : 2
Ле-Ман
Составы команд
Ренн
Ренн
Ле-Ман
Ле-Ман
|16
|вр
|Николя Леметр
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
60'
|21
|пз
|Валентин Ронжье
75'
|28
|пз
|Адриен Томассон
|26
|пз
|Кентен Мерлен
79'
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|90
|нп
|Исса Сумаре
61'
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
76'
|45
|пз
|Махди Камара
60'
|70
|пз
|Арно Норден
61'
|10
|нп
|Людовик Блас
75'
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
76'
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
79'
|98
|вр
|Николя Косик
82'
|15
|зщ
|Noa Boisse
|21
|зщ
|Тео Эюм
|5
|зщ
|Ароль Войе
|22
|зщ
|Lucas Calodat
68'
|18
|пз
|Лука Буаде
|8
|пз
|Александр Лоре
|29
|пз
|Lucas Bretelle
61'
|11
|пз
|Adil Bourabaa
82'
|14
|нп
|Луи Мафута
|25
|нп
|Дам Гейе
69'
|10
|нп
|Jean Vercruysse
61'
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
68'
|9
|нп
|Антуан Рабийяр
69'
|1
|вр
|Эван Атфу
82'
|24
|пз
|Милан Робин
82'
Запасные
|60
|вр
|Килиан Белаззуг
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|24
|зщ
|Антони Руо
|65
|нп
|Хенрик До Марколино
|16
|зщ
|Рауль Торренте
|23
|пз
|Дауда Траоре
|7
|пз
|Билал Браими
|20
|нп
|William Harhouz
Главные тренеры
|Франк Эз
Голы
Эстебан Леполь
Адриен Томассон
1:0
5'
Валентин Ронжье
Исса Сумаре
2:0
26'
Луи Мафута
Lucas Calodat
2:1
30'
Луи Мафута
2:2
54'
Эстебан Леполь
3:2
90+6'
Наказания
Исса Сумаре
48'
Александр Лоре
67'
Джибриль Сидибе
69'
Эстебан Леполь
90+7'
Абдельхамид Аит Будлал
90+13'
Ароль Войе
90+14'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Ле-Ман, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.