Ренн - Ле-Ман 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Ренн 3 : 2 Ле-Ман Составы команд Ренн Ренн Ле-Ман Ле-Ман 16 вр Николя Леметр 4 зщ Чарли Крессуэлл 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 95 пз Пшемыслав Франковски 17 пз Себастьян Шиманьски 60' 21 пз Валентин Ронжье 75' 28 пз Адриен Томассон 26 пз Кентен Мерлен 79' 9 нп Эстебан Леполь 90 нп Исса Сумаре 61' 11 нп Мусса Аль-Тамари 76' 45 пз Махди Камара 60' 70 пз Арно Норден 61' 10 нп Людовик Блас 75' 12 нп Элиэзер Майенда 76' 18 зщ Махамаду Нагида 79' 98 вр Николя Косик 82' 15 зщ Noa Boisse 21 зщ Тео Эюм 5 зщ Ароль Войе 22 зщ Lucas Calodat 68' 18 пз Лука Буаде 8 пз Александр Лоре 29 пз Lucas Bretelle 61' 11 пз Adil Bourabaa 82' 14 нп Луи Мафута 25 нп Дам Гейе 69' 10 нп Jean Vercruysse 61' 19 зщ Джибриль Сидибе 68' 9 нп Антуан Рабийяр 69' 1 вр Эван Атфу 82' 24 пз Милан Робин 82' Запасные 60 вр Килиан Белаззуг 14 зщ Брайан Рейнольдс 24 зщ Антони Руо 65 нп Хенрик До Марколино 16 зщ Рауль Торренте 23 пз Дауда Траоре 7 пз Билал Браими 20 нп William Harhouz Главные тренеры Франк Эз Голы Эстебан Леполь Адриен Томассон 1:0 5' Валентин Ронжье Исса Сумаре 2:0 26' Луи Мафута Lucas Calodat 2:1 30' Луи Мафута 2:2 54' Эстебан Леполь 3:2 90+6' Наказания Исса Сумаре 48' Александр Лоре 67' Джибриль Сидибе 69' Эстебан Леполь 90+7' Абдельхамид Аит Будлал 90+13' Ароль Войе 90+14'

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