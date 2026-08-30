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Фрайбург - Вердер 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Фрайбург
Фрайбург
4 : 1
Вердер
Вердер
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вердер
Бремен
1ГерманияврМио Бакхаус
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
69'
33ФранциязщЖорди Макенго
17ГерманиязщЛукас Кюблер
69'
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
16ГерманияпзЯнник Энгельхардт
14ЯпонияпзЮито Судзуки
79'
19ГерманияпзЯн-Никлас Бесте
46'
7ГерманияпзДерри Шерхант
31ХорватиянпИгор Матанович
73'
22Буркина-ФасопзСирьяк Ирье
46'
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
69'
29ГерманиязщФилипп Трой
69'
9ГерманиянпЛукас Хёлер
73'
42ЯпониянпКэисукэ Гото
79'
1ЭстонияврКарл Хейн
33ГерманиязщМик Шметгенс
5ГерманиязщАмос Пипер
32АвстриязщМарко Фридль
2БельгиязщОливье Деман
14БельгияпзСенне Линен
46'
15НидерландыпзЛюдовит Рейс
85'
20Испанияпз Чуки
11ГерманиянпДжастин Нджинма
61'
10ГерманиянпНиклас Фюллькруг
61'
17АвстриянпМарко Грюлль
85'
23ПольшапзДариуш Стальмах
46'
29ГерманиянпСалим Муса
61'
26ШвейцариянпСедрик Иттен
61'
24ХорватияпзПатрис Чович
85'
18ТурцияпзЭрен Динкчи
85'
Запасные
21ГерманияврФлориан Мюллер
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
27ТурциязщБеркай Йылмаз
32ИталияпзВинченцо Грифо
30АвстрияврАлександр Шлагер
22АргентиназщХулиан Малатини
7БельгияпзСамюэль Мбангула
38ГерманияPaul Erevbenagie
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
Голы
Юито Судзуки
Ян-Никлас Бесте
1:0
29'
Игор Матанович
Маттиас Гинтер
2:0
45'
Юито Судзуки
3:0
48'
Юито Судзуки
Игор Матанович
4:0
55'
Дариуш Стальмах
Марко Грюлль
4:1
76'
Наказания
Людовит Рейс
48'
Кэисукэ Гото
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Вердер, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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