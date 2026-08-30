Фрайбург - Вердер 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Фрайбург
4 : 1
Вердер
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
69'
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
69'
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|14
|пз
|Юито Судзуки
79'
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
46'
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|31
|нп
|Игор Матанович
73'
|22
|пз
|Сирьяк Ирье
46'
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
69'
|29
|зщ
|Филипп Трой
69'
|9
|нп
|Лукас Хёлер
73'
|42
|нп
|Кэисукэ Гото
79'
|1
|вр
|Карл Хейн
|33
|зщ
|Мик Шметгенс
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|14
|пз
|Сенне Линен
46'
|15
|пз
|Людовит Рейс
85'
|20
|пз
|Чуки
|11
|нп
|Джастин Нджинма
61'
|10
|нп
|Никлас Фюллькруг
61'
|17
|нп
|Марко Грюлль
85'
|23
|пз
|Дариуш Стальмах
46'
|29
|нп
|Салим Муса
61'
|26
|нп
|Седрик Иттен
61'
|24
|пз
|Патрис Чович
85'
|18
|пз
|Эрен Динкчи
85'
Запасные
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|27
|зщ
|Беркай Йылмаз
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|30
|вр
|Александр Шлагер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|7
|пз
|Самюэль Мбангула
|38
|Paul Erevbenagie
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
Голы
Юито Судзуки
Ян-Никлас Бесте
1:0
29'
Игор Матанович
Маттиас Гинтер
2:0
45'
Юито Судзуки
3:0
48'
Юито Судзуки
Игор Матанович
4:0
55'
Дариуш Стальмах
Марко Грюлль
4:1
76'
Наказания
Людовит Рейс
48'
Кэисукэ Гото
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Вердер, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.