Фрайбург - Вердер 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Фрайбург 4 : 1 Вердер Составы команд Фрайбург Фрайбург Вердер Бремен 1 вр Мио Бакхаус 28 зщ Маттиас Гинтер 3 зщ Филипп Линхарт 69' 33 зщ Жорди Макенго 17 зщ Лукас Кюблер 69' 8 пз Максимилиан Эггештайн 16 пз Янник Энгельхардт 14 пз Юито Судзуки 79' 19 пз Ян-Никлас Бесте 46' 7 пз Дерри Шерхант 31 нп Игор Матанович 73' 22 пз Сирьяк Ирье 46' 37 зщ Максимилиан Розенфельдер 69' 29 зщ Филипп Трой 69' 9 нп Лукас Хёлер 73' 42 нп Кэисукэ Гото 79' 1 вр Карл Хейн 33 зщ Мик Шметгенс 5 зщ Амос Пипер 32 зщ Марко Фридль 2 зщ Оливье Деман 14 пз Сенне Линен 46' 15 пз Людовит Рейс 85' 20 пз Чуки 11 нп Джастин Нджинма 61' 10 нп Никлас Фюллькруг 61' 17 нп Марко Грюлль 85' 23 пз Дариуш Стальмах 46' 29 нп Салим Муса 61' 26 нп Седрик Иттен 61' 24 пз Патрис Чович 85' 18 пз Эрен Динкчи 85' Запасные 21 вр Флориан Мюллер 30 зщ Кристиан Гюнтер 27 зщ Беркай Йылмаз 32 пз Винченцо Грифо 30 вр Александр Шлагер 22 зщ Хулиан Малатини 7 пз Самюэль Мбангула 38 Paul Erevbenagie Главные тренеры Юлиан Шустер Голы Юито Судзуки Ян-Никлас Бесте 1:0 29' Игор Матанович Маттиас Гинтер 2:0 45' Юито Судзуки 3:0 48' Юито Судзуки Игор Матанович 4:0 55' Дариуш Стальмах Марко Грюлль 4:1 76' Наказания Людовит Рейс 48' Кэисукэ Гото 88'

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