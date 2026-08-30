Аугсбург - Шальке 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Аугсбург 3 : 0 Шальке-04 Составы команд Аугсбург Аугсбург Шальке-04 Гельзенкирхен 1 вр Финн Дамен 5 зщ Крислен Матсима 2 зщ Кальвин Браккельман 90' 27 зщ Мариус Вольф 90+1' 40 зщ Ноакай Бэнкс 4 пз Хан-Ноа Массенго 32 пз Фабиан Ридер 83' 16 пз Хеннес Беренс 30 пз Антон Каде 19 пз Робин Фелльхауэр 76' 11 нп Михаэль Грегорич 83' 10 пз Мерт Кёмюр 76' 14 пз Янник Кайтель 83' 9 нп Родригу Рибейру 83' 6 зщ Джеффри Гауэлеув 90' 7 зщ Сол Юн Ву 90+1' 1 вр Лорис Кариус 5 зщ Тимо Беккер 25 зщ Никола Катич 76' 4 зщ Хасан Куручай 62' 23 пз Суфьян Эль-Фаузи 6 пз Рон Шалленберг 21 пз Деян Любичич 20 пз Чуквубуйке Адаму 62' 33 пз Виталий Беккер 62' 9 нп Мусса Силла 24 нп Адиль Аушиш 86' 39 зщ Максимилиан Вёбер 62' 8 зщ Робин Госенс 62' 29 пз Эрик Жуниор Эбимбе 62' 10 нп Эдин Джеко 76' 43 зщ Мертджан Айхан 86' Запасные 22 вр Неделько Лабрович 34 пз Натанаэль Мбуку 37 пз Тим Шнитцер 39 нп Ученна Огунду 22 вр Кевин Мюллер 13 пз Сатоси Танака 14 пз Яник Бахман 38 пз Лука Возар Главные тренеры Мирон Муслич Голы Михаэль Грегорич Антон Каде 1:0 18' Антон Каде Фабиан Ридер 2:0 79' Родригу Рибейру Сол Юн Ву 3:0 90+2' Наказания Фабиан Ридер 22' Рон Шалленберг 62'

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