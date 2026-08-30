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Аугсбург - Шальке 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Аугсбург
Аугсбург
3 : 0
Шальке-04
Шальке-04
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
2ГерманиязщКальвин Браккельман
90'
27ГерманиязщМариус Вольф
90+1'
40СШАзщНоакай Бэнкс
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
83'
16ГерманияпзХеннес Беренс
30ГерманияпзАнтон Каде
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
76'
11АвстриянпМихаэль Грегорич
83'
10ГерманияпзМерт Кёмюр
76'
14ГерманияпзЯнник Кайтель
83'
9ПортугалиянпРодригу Рибейру
83'
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
90'
7Южная КореязщСол Юн Ву
90+1'
1ГерманияврЛорис Кариус
5ГерманиязщТимо Беккер
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
76'
4ТурциязщХасан Куручай
62'
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
6ГерманияпзРон Шалленберг
21АвстрияпзДеян Любичич
20АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
62'
33ГерманияпзВиталий Беккер
62'
9ФранциянпМусса Силла
24АлжирнпАдиль Аушиш
86'
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
62'
8ГерманиязщРобин Госенс
62'
29КамерунпзЭрик Жуниор Эбимбе
62'
10Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
76'
43ГерманиязщМертджан Айхан
86'
Запасные
22ХорватияврНеделько Лабрович
34ДР КонгопзНатанаэль Мбуку
37ГерманияпзТим Шнитцер
39НигериянпУченна Огунду
22ГерманияврКевин Мюллер
13ЯпонияпзСатоси Танака
14ГерманияпзЯник Бахман
38ГерманияпзЛука Возар
Главные тренеры
АвстрияМирон Муслич
Голы
Михаэль Грегорич
Антон Каде
1:0
18'
Антон Каде
Фабиан Ридер
2:0
79'
Родригу Рибейру
Сол Юн Ву
3:0
90+2'
Наказания
Фабиан Ридер
22'
Рон Шалленберг
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аугсбург - Шальке, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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