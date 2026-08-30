Аугсбург - Шальке 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Аугсбург
3 : 0
Шальке-04
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|2
|зщ
|Кальвин Браккельман
90'
|27
|зщ
|Мариус Вольф
90+1'
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
83'
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|30
|пз
|Антон Каде
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
76'
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
83'
|10
|пз
|Мерт Кёмюр
76'
|14
|пз
|Янник Кайтель
83'
|9
|нп
|Родригу Рибейру
83'
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
90'
|7
|зщ
|Сол Юн Ву
90+1'
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|25
|зщ
|Никола Катич
76'
|4
|зщ
|Хасан Куручай
62'
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|6
|пз
|Рон Шалленберг
|21
|пз
|Деян Любичич
|20
|пз
|Чуквубуйке Адаму
62'
|33
|пз
|Виталий Беккер
62'
|9
|нп
|Мусса Силла
|24
|нп
|Адиль Аушиш
86'
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
62'
|8
|зщ
|Робин Госенс
62'
|29
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
62'
|10
|нп
|Эдин Джеко
76'
|43
|зщ
|Мертджан Айхан
86'
Запасные
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|34
|пз
|Натанаэль Мбуку
|37
|пз
|Тим Шнитцер
|39
|нп
|Ученна Огунду
|22
|вр
|Кевин Мюллер
|13
|пз
|Сатоси Танака
|14
|пз
|Яник Бахман
|38
|пз
|Лука Возар
Главные тренеры
|Мирон Муслич
Голы
Михаэль Грегорич
Антон Каде
1:0
18'
Антон Каде
Фабиан Ридер
2:0
79'
Родригу Рибейру
Сол Юн Ву
3:0
90+2'
Наказания
Фабиан Ридер
22'
Рон Шалленберг
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аугсбург - Шальке, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.