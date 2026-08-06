Зенит - Балтика 5 августа обзор матча
Дата публикации: 06-08-2026
Зенит
1 : 0
Балтика
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Балтика
Калининград
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|25
|зщ
|Кевин Андраде
|66
|зщ
|Роман Вега
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
79'
|6
|зщ
|Ванья Дркушич
79'
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|61
|пз
|Даниил Кондаков
54'
|21
|пз
|Александр Ерохин
63'
|11
|нп
|Луис Энрике
63'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
|4
|зщ
|Юрий Горшков
54'
|20
|нп
|Педро
63'
|7
|нп
|Александр Соболев
63'
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
79'
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
79'
|44
|вр
|Егор Любаков
|18
|зщ
|Фахд Муфи
70'
|77
|зщ
|Элдар Чивич
62'
|24
|зщ
|Лорис Муйоколо
|3
|зщ
|Илья Кирш
46'
|68
|зщ
|Михаил Рядно
|10
|пз
|Илья Петров
|7
|пз
|Константин Шильцов
70'
|26
|пз
|Иван Беликов
|42
|пз
|Владислав Поспелов
62'
|40
|нп
|Дмитрий Никитин
46'
|21
|зщ
|Эдуардо Андерсон
46'
|91
|нп
|Брайан Хиль
46'
|2
|зщ
|Сергей Варатынов
62'
|14
|пз
|Стефан Ковач
62'
|22
|зщ
|Мингиян Бевеев
70'
|73
|пз
|Максим Петров
70'
Запасные
|71
|вр
|Даниил Одоевский
|16
|вр
|Денис Адамов
|82
|зщ
|Сергей Волков
|14
|пз
|Джон Джон
|51
|нп
|Вадим Шилов
|10
|нп
|Максим Глушенков
|17
|нп
|Андрей Мостовой
|1
|вр
|Евгений Латышонок
|81
|вр
|Иван Кукушкин
|43
|зщ
|Никита Боков
|8
|пз
|Андрей Мендель
|5
|пз
|Айман Мурид
|11
|пз
|Николай Титков
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Андрей Викторович Талалаев
Голы
Кевин Андраде
1:0
4'
Наказания
Иван Беликов
42'
Роман Вега
72'
Максим Петров
81'
Нуралы Алип
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Балтика, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.