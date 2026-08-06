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Зенит - Балтика 5 августа обзор матча

Дата публикации: 06-08-2026
Зенит
Зенит
1 : 0
Балтика
Балтика
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Балтика
Калининград
57РоссияврБогдан Москвичёв
25КолумбиязщКевин Андраде
66АргентиназщРоман Вега
15РоссиязщВячеслав Караваев
79'
6СловениязщВанья Дркушич
79'
3БразилиязщДуглас Сантос
28КазахстанзщНуралы Алип
61РоссияпзДаниил Кондаков
54'
21РоссияпзАлександр Ерохин
63'
11БразилиянпЛуис Энрике
63'
9БразилиянпФелипе Аугусто
4РоссиязщЮрий Горшков
54'
20Бразилиянп Педро
63'
7РоссиянпАлександр Соболев
63'
78РоссиязщИгорь Дивеев
79'
31БразилиязщГуставо Мантуан
79'
44РоссияврЕгор Любаков
18МароккозщФахд Муфи
70'
77Босния и ГерцеговиназщЭлдар Чивич
62'
24ФранциязщЛорис Муйоколо
3РоссиязщИлья Кирш
46'
68РоссиязщМихаил Рядно
10РоссияпзИлья Петров
7РоссияпзКонстантин Шильцов
70'
26РоссияпзИван Беликов
42РоссияпзВладислав Поспелов
62'
40РоссиянпДмитрий Никитин
46'
21ПанамазщЭдуардо Андерсон
46'
91СальвадорнпБрайан Хиль
46'
2РоссиязщСергей Варатынов
62'
14Босния и ГерцеговинапзСтефан Ковач
62'
22РоссиязщМингиян Бевеев
70'
73РоссияпзМаксим Петров
70'
Запасные
71РоссияврДаниил Одоевский
16РоссияврДенис Адамов
82РоссиязщСергей Волков
14БразилияпзДжон Джон
51РоссиянпВадим Шилов
10РоссиянпМаксим Глушенков
17РоссиянпАндрей Мостовой
1РоссияврЕвгений Латышонок
81РоссияврИван Кукушкин
43РоссиязщНикита Боков
8РоссияпзАндрей Мендель
5МароккопзАйман Мурид
11РоссияпзНиколай Титков
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияАндрей Викторович Талалаев
Голы
Кевин Андраде
1:0
4'
Наказания
Иван Беликов
42'
Роман Вега
72'
Максим Петров
81'
Нуралы Алип
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Балтика, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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