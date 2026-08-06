Зенит - Балтика 5 августа обзор матча Дата публикации: 06-08-2026 Зенит 1 : 0 Балтика Составы команд Зенит Санкт-Петербург Балтика Калининград 57 вр Богдан Москвичёв 25 зщ Кевин Андраде 66 зщ Роман Вега 15 зщ Вячеслав Караваев 79' 6 зщ Ванья Дркушич 79' 3 зщ Дуглас Сантос 28 зщ Нуралы Алип 61 пз Даниил Кондаков 54' 21 пз Александр Ерохин 63' 11 нп Луис Энрике 63' 9 нп Фелипе Аугусто 4 зщ Юрий Горшков 54' 20 нп Педро 63' 7 нп Александр Соболев 63' 78 зщ Игорь Дивеев 79' 31 зщ Густаво Мантуан 79' 44 вр Егор Любаков 18 зщ Фахд Муфи 70' 77 зщ Элдар Чивич 62' 24 зщ Лорис Муйоколо 3 зщ Илья Кирш 46' 68 зщ Михаил Рядно 10 пз Илья Петров 7 пз Константин Шильцов 70' 26 пз Иван Беликов 42 пз Владислав Поспелов 62' 40 нп Дмитрий Никитин 46' 21 зщ Эдуардо Андерсон 46' 91 нп Брайан Хиль 46' 2 зщ Сергей Варатынов 62' 14 пз Стефан Ковач 62' 22 зщ Мингиян Бевеев 70' 73 пз Максим Петров 70' Запасные 71 вр Даниил Одоевский 16 вр Денис Адамов 82 зщ Сергей Волков 14 пз Джон Джон 51 нп Вадим Шилов 10 нп Максим Глушенков 17 нп Андрей Мостовой 1 вр Евгений Латышонок 81 вр Иван Кукушкин 43 зщ Никита Боков 8 пз Андрей Мендель 5 пз Айман Мурид 11 пз Николай Титков Главные тренеры Сергей Богданович Семак Андрей Викторович Талалаев Голы Кевин Андраде 1:0 4' Наказания Иван Беликов 42' Роман Вега 72' Максим Петров 81' Нуралы Алип 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Балтика, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.