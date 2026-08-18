Каза Пия - Бенфика 17 августа обзор матча Дата публикации: 18-08-2026 Каза Пия 0 : 7 Бенфика Составы команд Каза Пия Лиссабон Бенфика Лиссабон 31 вр Андре Гомеш 18 зщ Андреш Жералдеш 43 зщ David Sousa 5 зщ Абду Конте 4 зщ Жоау Голарт 24 пз Себастьян Перес 63' 80 пз Лоуренс Офори 8 пз Gabi Pereira 59' 19 пз Kevin Prieto 59' 10 пз Рошинья 76' 9 нп Энрике Араужу 76' 13 пз Korede Osundina 59' 20 нп Алассана Джатта 59' 16 пз Сельви Клуа 63' 3 зщ Kaly 76' 75 пз Pedro Silva Rosas 76' 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александр Бах 44 зщ Томаш Араужу 59' 2 зщ Клеман Лангле 26 зщ Самуэль Даль 18 пз Леандро Баррейро 5 пз Энсо Барренечеа 67' 25 пз Джанлука Престианни 27 пз Рафаэл Силва 60' 10 пз Георгий Судаков 78' 14 нп Вангелис Павлидис 59' 16 зщ Мануэл Силва 59' 22 нп Джон Дуран 59' 21 пз Андреас Шельдеруп 60' 20 пз Ричард Риос 67' 11 пз Доди Лукебакио 78' Запасные 22 вр Даниэл Азеведу 27 зщ Кайке Роша 59 пз Abdu Dafe 11 нп Рауль Бланко 99 нп Клаудио Мендес 90 нп Диас Морейра Кассиано 95 Ivan Mandic 1 вр Анатолий Трубин 58 зщ Даниэл Банжаки 62 зщ Жозе Нету 13 пз Якуб Каминьский 73 пз Мигель Фигейреду 72 нп Анизиу 33 Gabriel Indio Главные тренеры Марку Силва Голы Джанлука Престианни 0:1 3' Рафаэл Силва Вангелис Павлидис 0:2 14' Вангелис Павлидис 0:3 47' Вангелис Павлидис 0:4 49' Вангелис Павлидис Леандро Баррейро 0:5 54' Лоуренс Офори 0:6 58' Джон Дуран Александр Бах 0:7 61' Наказания Энрике Араужу 62' Kaly 79' Kaly 90+2'

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