Каза Пия - Бенфика 17 августа обзор матча
Дата публикации: 18-08-2026
Каза Пия
0 : 7
Бенфика
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
|31
|вр
|Андре Гомеш
|18
|зщ
|Андреш Жералдеш
|43
|зщ
|David Sousa
|5
|зщ
|Абду Конте
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|24
|пз
|Себастьян Перес
63'
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|8
|пз
|Gabi Pereira
59'
|19
|пз
|Kevin Prieto
59'
|10
|пз
|Рошинья
76'
|9
|нп
|Энрике Араужу
76'
|13
|пз
|Korede Osundina
59'
|20
|нп
|Алассана Джатта
59'
|16
|пз
|Сельви Клуа
63'
|3
|зщ
|Kaly
76'
|75
|пз
|Pedro Silva Rosas
76'
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
59'
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
67'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|27
|пз
|Рафаэл Силва
60'
|10
|пз
|Георгий Судаков
78'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
59'
|16
|зщ
|Мануэл Силва
59'
|22
|нп
|Джон Дуран
59'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
60'
|20
|пз
|Ричард Риос
67'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
78'
Запасные
|22
|вр
|Даниэл Азеведу
|27
|зщ
|Кайке Роша
|59
|пз
|Abdu Dafe
|11
|нп
|Рауль Бланко
|99
|нп
|Клаудио Мендес
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|95
|Ivan Mandic
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|62
|зщ
|Жозе Нету
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|73
|пз
|Мигель Фигейреду
|72
|нп
|Анизиу
|33
|Gabriel Indio
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Джанлука Престианни
0:1
3'
Рафаэл Силва
Вангелис Павлидис
0:2
14'
Вангелис Павлидис
0:3
47'
Вангелис Павлидис
0:4
49'
Вангелис Павлидис
Леандро Баррейро
0:5
54'
Лоуренс Офори
0:6
58'
Джон Дуран
Александр Бах
0:7
61'
Наказания
Энрике Араужу
62'
Kaly
79'
Kaly
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Каза Пия - Бенфика, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.