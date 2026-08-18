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Каза Пия - Бенфика 17 августа обзор матча

Дата публикации: 18-08-2026
Каза Пия
Каза Пия
0 : 7
Бенфика
Бенфика
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
31ПортугалияврАндре Гомеш
18ПортугалиязщАндреш Жералдеш
43БразилиязщDavid Sousa
5ПортугалиязщАбду Конте
4ПортугалиязщЖоау Голарт
24КолумбияпзСебастьян Перес
63'
80ГанапзЛоуренс Офори
8ПортугалияпзGabi Pereira
59'
19УругвайпзKevin Prieto
59'
10Португалияпз Рошинья
76'
9ПортугалиянпЭнрике Араужу
76'
13СШАпзKorede Osundina
59'
20ГамбиянпАлассана Джатта
59'
16ИспанияпзСельви Клуа
63'
3Анголазщ Kaly
76'
75ПортугалияпзPedro Silva Rosas
76'
24ПортугалияврСамуэл Суареш
6ДаниязщАлександр Бах
44ПортугалиязщТомаш Араужу
59'
2ФранциязщКлеман Лангле
26ШвециязщСамуэль Даль
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
67'
25АргентинапзДжанлука Престианни
27ПортугалияпзРафаэл Силва
60'
10УкраинапзГеоргий Судаков
78'
14ГрециянпВангелис Павлидис
59'
16ПортугалиязщМануэл Силва
59'
22КолумбиянпДжон Дуран
59'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
60'
20КолумбияпзРичард Риос
67'
11БельгияпзДоди Лукебакио
78'
Запасные
22ПортугалияврДаниэл Азеведу
27БразилиязщКайке Роша
59Гвинея-БисаупзAbdu Dafe
11ИспаниянпРауль Бланко
99ИспаниянпКлаудио Мендес
90БразилиянпДиас Морейра Кассиано
95ХорватияIvan Mandic
1УкраинаврАнатолий Трубин
58ПортугалиязщДаниэл Банжаки
62ПортугалиязщЖозе Нету
13ПольшапзЯкуб Каминьский
73ПортугалияпзМигель Фигейреду
72Португалиянп Анизиу
33БразилияGabriel Indio
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Джанлука Престианни
0:1
3'
Рафаэл Силва
Вангелис Павлидис
0:2
14'
Вангелис Павлидис
0:3
47'
Вангелис Павлидис
0:4
49'
Вангелис Павлидис
Леандро Баррейро
0:5
54'
Лоуренс Офори
0:6
58'
Джон Дуран
Александр Бах
0:7
61'
Наказания
Энрике Араужу
62'
Kaly
79'
Kaly
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Каза Пия - Бенфика, который состоялся 16 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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