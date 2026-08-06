Мальорка - ПСЖ 05 августа обзор матча Дата публикации: 06-08-2026 Мальорка 3 : 0 ПСЖ Составы команд Мальорка Пальма-де-Мальорка, Испания ПСЖ Париж, Франция 1 вр Арнау Тенас 61' 3 зщ Тони Лато 21 зщ Антонио Раильо 46'82' 24 зщ Мартин Вальент 44 зщ Мигель Калатаюд 61' 15 пз Зиту Лувумбу 73' 10 пз Серхи Дардер 46' 8 пз Ману Морланес 20 пз Пабло Торре 46' 17 нп Хан Вирхили 46' 18 нп Адриан Фуэнтес 61' 16 зщ Абубака Сумаоро 46' 23 пз Алеш Сала 46' 6 пз Антонио Санчес 46' 15 нп Антониу Рока 46' 25 вр Иван Куэльяр 61' 2 зщ Матеу Морей 61' 9 нп Абдон Пратс 61' 30 нп Марк Доменек 73' 27 зщ Давид Лопес 82' 39 вр Матвей Сафонов 46' 52 зщ Аксель Кукаба 54 зщ Димитри Лусеа 61' 6 зщ Илья Забарный 42 зщ Давид Боли 4 зщ Лукас Бералдо 24 пз Сенни Маюлу 27 пз Дро Фернандес 7 нп Хвича Кварацхелия 47 нп Кентен Нджанту 49 нп Ибрагим Мбайе 30 вр Люка Шевалье 46' 51 зщ Вильям Пачо 61' Голы Зиту Лувумбу Хан Вирхили 1:0 21' Хан Вирхили Серхи Дардер 2:0 40' Антонио Раильо Алеш Сала 3:0 51' Наказания Антониу Рока 62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Мальорка - ПСЖ, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.