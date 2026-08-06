Мальорка - ПСЖ 05 августа обзор матча
Дата публикации: 06-08-2026
Мальорка
3 : 0
ПСЖ
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
|1
|вр
|Арнау Тенас
61'
|3
|зщ
|Тони Лато
|21
|зщ
|Антонио Раильо
46'82'
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|44
|зщ
|Мигель Калатаюд
61'
|15
|пз
|Зиту Лувумбу
73'
|10
|пз
|Серхи Дардер
46'
|8
|пз
|Ману Морланес
|20
|пз
|Пабло Торре
46'
|17
|нп
|Хан Вирхили
46'
|18
|нп
|Адриан Фуэнтес
61'
|16
|зщ
|Абубака Сумаоро
46'
|23
|пз
|Алеш Сала
46'
|6
|пз
|Антонио Санчес
46'
|15
|нп
|Антониу Рока
46'
|25
|вр
|Иван Куэльяр
61'
|2
|зщ
|Матеу Морей
61'
|9
|нп
|Абдон Пратс
61'
|30
|нп
|Марк Доменек
73'
|27
|зщ
|Давид Лопес
82'
|39
|вр
|Матвей Сафонов
46'
|52
|зщ
|Аксель Кукаба
|54
|зщ
|Димитри Лусеа
61'
|6
|зщ
|Илья Забарный
|42
|зщ
|Давид Боли
|4
|зщ
|Лукас Бералдо
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|27
|пз
|Дро Фернандес
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|47
|нп
|Кентен Нджанту
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|30
|вр
|Люка Шевалье
46'
|51
|зщ
|Вильям Пачо
61'
Голы
Зиту Лувумбу
Хан Вирхили
1:0
21'
Хан Вирхили
Серхи Дардер
2:0
40'
Антонио Раильо
Алеш Сала
3:0
51'
Наказания
Антониу Рока
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Мальорка - ПСЖ, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.