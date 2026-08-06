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Мальорка - ПСЖ 05 августа обзор матча

Дата публикации: 06-08-2026
Мальорка
Мальорка
3 : 0
ПСЖ
ПСЖ
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
1ИспанияврАрнау Тенас
61'
3ИспаниязщТони Лато
21ИспаниязщАнтонио Раильо
46'82'
24СловакиязщМартин Вальент
44ИспаниязщМигель Калатаюд
61'
15АнголапзЗиту Лувумбу
73'
10ИспанияпзСерхи Дардер
46'
8ИспанияпзМану Морланес
20ИспанияпзПабло Торре
46'
17ИспаниянпХан Вирхили
46'
18ИспаниянпАдриан Фуэнтес
61'
16ФранциязщАбубака Сумаоро
46'
23ИспанияпзАлеш Сала
46'
6ИспанияпзАнтонио Санчес
46'
15ИспаниянпАнтониу Рока
46'
25ИспанияврИван Куэльяр
61'
2ИспаниязщМатеу Морей
61'
9ИспаниянпАбдон Пратс
61'
30ИспаниянпМарк Доменек
73'
27ИспаниязщДавид Лопес
82'
39РоссияврМатвей Сафонов
46'
52ФранциязщАксель Кукаба
54ФранциязщДимитри Лусеа
61'
6УкраиназщИлья Забарный
42ФранциязщДавид Боли
4БразилиязщЛукас Бералдо
24ФранцияпзСенни Маюлу
27ИспанияпзДро Фернандес
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
47ФранциянпКентен Нджанту
49СенегалнпИбрагим Мбайе
30ФранцияврЛюка Шевалье
46'
51ЭквадорзщВильям Пачо
61'
Голы
Зиту Лувумбу
Хан Вирхили
1:0
21'
Хан Вирхили
Серхи Дардер
2:0
40'
Антонио Раильо
Алеш Сала
3:0
51'
Наказания
Антониу Рока
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Мальорка - ПСЖ, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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