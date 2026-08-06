Арсенал - Бетис 05 августа обзор матча Дата публикации: 06-08-2026 Арсенал 1 : 3 Бетис Составы команд Арсенал Лондон, Англия Бетис Севилья, Испания 13 вр Кепа Аррисабалага 33 зщ Риккардо Калафьори 5 зщ Пьеро Инкапье 46' 3 зщ Кристьян Москера 46' 4 зщ Бен Уайт 49 зщ Майлз Льюис-Скелли 56 пз Макс Доумен 46' 22 нп Итан Нванери 29 нп Кай Хаверц 46' 8 нп Христос Цолис 46' 14 нп Виктор Дьёкереш 46' 6 зщ Габриэл Магальяйнс 46' 89 зщ Марли Сэлмон 46' 21 пз Фабиу Виейра 46' 11 нп Габриэл Мартинелли 46' 24 нп Рейсс Нелсон 46' 9 нп Габриэл Жезус 46' 1 вр Альваро Вальес 11 зщ Франсиско Гарсия 73' 4 зщ Натан 5 зщ Марк Бартра 73' 2 зщ Эктор Бельерин 34 пз Гнангоро Буаре 46' 6 пз Факундо Берналь 85' 8 пз Пабло Форнальс 33 пз Пабло Гарсия 73' 18 пз Нельсон Деосса 17 пз Родриго Рикельме 85' 22 пз Иско 46' 23 зщ Хуниор Фирпо 73' 3 зщ Диего Льоренте 73' 7 нп Антони 73' 16 зщ Валентин Гомес 85' 27 нп Хосе Антонио Моранте 85' Запасные 71 нп Андре Харриман-Аннус 40 зщ Анхель Ортис 37 пз Рикардо Фунес 15 пз Альваро Фидальго 21 пз Марк Рока 9 нп Кучо Эрнандес Главные тренеры Мануэль Пеллегрини Голы Родриго Рикельме Пабло Форнальс 0:1 9' Нельсон Деосса Пабло Форнальс 0:2 26' Пьеро Инкапье Христос Цолис 1:2 32' Пабло Форнальс Нельсон Деосса 1:3 43' Наказания Марли Сэлмон 61'

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