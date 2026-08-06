Арсенал - Бетис 05 августа обзор матча
Дата публикации: 06-08-2026
Арсенал
1 : 3
Бетис
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Бетис
Севилья, Испания
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
46'
|3
|зщ
|Кристьян Москера
46'
|4
|зщ
|Бен Уайт
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|56
|пз
|Макс Доумен
46'
|22
|нп
|Итан Нванери
|29
|нп
|Кай Хаверц
46'
|8
|нп
|Христос Цолис
46'
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
46'
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
46'
|89
|зщ
|Марли Сэлмон
46'
|21
|пз
|Фабиу Виейра
46'
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
46'
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
46'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
46'
|1
|вр
|Альваро Вальес
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
73'
|4
|зщ
|Натан
|5
|зщ
|Марк Бартра
73'
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|34
|пз
|Гнангоро Буаре
46'
|6
|пз
|Факундо Берналь
85'
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|33
|пз
|Пабло Гарсия
73'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|17
|пз
|Родриго Рикельме
85'
|22
|пз
|Иско
46'
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
73'
|3
|зщ
|Диего Льоренте
73'
|7
|нп
|Антони
73'
|16
|зщ
|Валентин Гомес
85'
|27
|нп
|Хосе Антонио Моранте
85'
Запасные
|71
|нп
|Андре Харриман-Аннус
|40
|зщ
|Анхель Ортис
|37
|пз
|Рикардо Фунес
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|21
|пз
|Марк Рока
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
Голы
Родриго Рикельме
Пабло Форнальс
0:1
9'
Нельсон Деосса
Пабло Форнальс
0:2
26'
Пьеро Инкапье
Христос Цолис
1:2
32'
Пабло Форнальс
Нельсон Деосса
1:3
43'
Наказания
Марли Сэлмон
61'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Бетис, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.