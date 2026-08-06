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Арсенал - Бетис 05 августа обзор матча

Дата публикации: 06-08-2026
Арсенал
Арсенал
1 : 3
Бетис
Бетис
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Бетис
Севилья, Испания
13ИспанияврКепа Аррисабалага
33ИталиязщРиккардо Калафьори
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
46'
3ИспаниязщКристьян Москера
46'
4АнглиязщБен Уайт
49АнглиязщМайлз Льюис-Скелли
56АнглияпзМакс Доумен
46'
22АнглиянпИтан Нванери
29ГерманиянпКай Хаверц
46'
8ГрециянпХристос Цолис
46'
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
46'
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
46'
89АнглиязщМарли Сэлмон
46'
21ПортугалияпзФабиу Виейра
46'
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
46'
24АнглиянпРейсс Нелсон
46'
9БразилиянпГабриэл Жезус
46'
1ИспанияврАльваро Вальес
11ИспаниязщФрансиско Гарсия
73'
4Бразилиязщ Натан
5ИспаниязщМарк Бартра
73'
2ИспаниязщЭктор Бельерин
34ИспанияпзГнангоро Буаре
46'
6УругвайпзФакундо Берналь
85'
8ИспанияпзПабло Форнальс
33ИспанияпзПабло Гарсия
73'
18КолумбияпзНельсон Деосса
17ИспанияпзРодриго Рикельме
85'
22Испанияпз Иско
46'
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
73'
3ИспаниязщДиего Льоренте
73'
7Бразилиянп Антони
73'
16АргентиназщВалентин Гомес
85'
27ИспаниянпХосе Антонио Моранте
85'
Запасные
71АнглиянпАндре Харриман-Аннус
40ИспаниязщАнхель Ортис
37ИспанияпзРикардо Фунес
15МексикапзАльваро Фидальго
21ИспанияпзМарк Рока
9КолумбиянпКучо Эрнандес
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
Голы
Родриго Рикельме
Пабло Форнальс
0:1
9'
Нельсон Деосса
Пабло Форнальс
0:2
26'
Пьеро Инкапье
Христос Цолис
1:2
32'
Пабло Форнальс
Нельсон Деосса
1:3
43'
Наказания
Марли Сэлмон
61'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Бетис, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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