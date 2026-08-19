Фенербахче - Лион 18 августа обзор матча
Дата публикации: 19-08-2026
Фенербахче
1 : 1
Лион
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Лион
Лион, Франция
|31
|вр
|Эдерсон
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|15
|зщ
|Натан Аке
|3
|зщ
|Арчи Браун
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|94
|нп
|Андерсон Талиска
73'
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Ведат Мурики
82'
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
73'
|45
|пз
|Доржелес Нене
73'
|10
|пз
|Марко Асенсио
73'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
82'
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
75'
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
87'
|11
|пз
|Малик Фофана
90+1'
|16
|нп
|Абнер
|8
|нп
|Корентин Толиссо
|7
|нп
|Эрнест Нуама
75'
|17
|нп
|Луа Опенда
|22
|зщ
|Клинтон Мата
75'
|26
|пз
|Каиль Будаш
75'
|2
|пз
|Мадс Бидструп
87'
|76
|зщ
|Мохамед Уэдраого
90+1'
Запасные
|13
|вр
|Тарык Четин
|14
|зщ
|Йигит Эфе Демир
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|22
|зщ
|Левент Мерджан
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|28
|пз
|Бартуг Эльмаз
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
|70
|нп
|Огуз Айдын
|75
|Kuzey Sapaz
|25
|вр
|Жюстен Бенги
|40
|вр
|Реми Дескамп
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|24
|пз
|Жюльен Дюранвиль
|39
|пз
|Матис де Карвалью
|99
|пз
|Ноа Нарти
|45
|нп
|Реми Имбер
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Паулу Фонсека
Голы
Луа Опенда
Корентин Толиссо
0:1
40'
Мэйсон Гринвуд
Керем Актюркоглу
1:1
47'
Наказания
Абнер
37'
Н'Голо Канте
81'
Милан Шкриньяр
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фенербахче - Лион, который состоялся 18 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.