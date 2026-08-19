Фенербахче - Лион 18 августа обзор матча Дата публикации: 19-08-2026 Фенербахче 1 : 1 Лион Составы команд Фенербахче Стамбул, Турция Лион Лион, Франция 31 вр Эдерсон 27 зщ Нелсон Семеду 37 зщ Милан Шкриньяр 15 зщ Натан Аке 3 зщ Арчи Браун 91 пз Н'Голо Канте 6 пз Маттео Гендузи 94 нп Андерсон Талиска 73' 11 нп Мэйсон Гринвуд 19 нп Ведат Мурики 82' 7 нп Керем Актюркоглу 73' 45 пз Доржелес Нене 73' 10 пз Марко Асенсио 73' 9 нп Ромелу Лукаку 82' 1 вр Доминик Грейф 98 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 21 зщ Рубен Клюйверт 75' 19 зщ Мусса Ньякате 6 пз Таннер Тессманн 23 пз Тайлер Мортон 87' 11 пз Малик Фофана 90+1' 16 нп Абнер 8 нп Корентин Толиссо 7 нп Эрнест Нуама 75' 17 нп Луа Опенда 22 зщ Клинтон Мата 75' 26 пз Каиль Будаш 75' 2 пз Мадс Бидструп 87' 76 зщ Мохамед Уэдраого 90+1' Запасные 13 вр Тарык Четин 14 зщ Йигит Эфе Демир 18 зщ Мерт Мюльдюр 22 зщ Левент Мерджан 5 пз Исмаиль Юксек 28 пз Бартуг Эльмаз 17 нп Ирфан Кахведжи 70 нп Огуз Айдын 75 Kuzey Sapaz 25 вр Жюстен Бенги 40 вр Реми Дескамп 13 зщ Закари Атекаме 20 зщ Феликс Бахер 24 пз Жюльен Дюранвиль 39 пз Матис де Карвалью 99 пз Ноа Нарти 45 нп Реми Имбер Главные тренеры Исмаил Картал Паулу Фонсека Голы Луа Опенда Корентин Толиссо 0:1 40' Мэйсон Гринвуд Керем Актюркоглу 1:1 47' Наказания Абнер 37' Н'Голо Канте 81' Милан Шкриньяр 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фенербахче - Лион, который состоялся 18 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.