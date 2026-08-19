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Фенербахче - Лион 18 августа обзор матча

Дата публикации: 19-08-2026
Фенербахче
Фенербахче
1 : 1
Лион
Лион
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Лион
Лион, Франция
31Бразилиявр Эдерсон
27ПортугалиязщНелсон Семеду
37СловакиязщМилан Шкриньяр
15НидерландызщНатан Аке
3АнглиязщАрчи Браун
91ФранцияпзН'Голо Канте
6ФранцияпзМаттео Гендузи
94БразилиянпАндерсон Талиска
73'
11АнглиянпМэйсон Гринвуд
19КосовонпВедат Мурики
82'
7ТурциянпКерем Актюркоглу
73'
45МалипзДоржелес Нене
73'
10ИспанияпзМарко Асенсио
73'
9БельгиянпРомелу Лукаку
82'
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
21НидерландызщРубен Клюйверт
75'
19СенегалзщМусса Ньякате
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
87'
11БельгияпзМалик Фофана
90+1'
16Бразилиянп Абнер
8ФранциянпКорентин Толиссо
7ГананпЭрнест Нуама
75'
17БельгиянпЛуа Опенда
22АнголазщКлинтон Мата
75'
26АлжирпзКаиль Будаш
75'
2ДанияпзМадс Бидструп
87'
76Буркина-ФасозщМохамед Уэдраого
90+1'
Запасные
13ТурцияврТарык Четин
14ТурциязщЙигит Эфе Демир
18ТурциязщМерт Мюльдюр
22ТурциязщЛевент Мерджан
5ТурцияпзИсмаиль Юксек
28ТурцияпзБартуг Эльмаз
17ТурциянпИрфан Кахведжи
70ТурциянпОгуз Айдын
75ТурцияKuzey Sapaz
25ФранцияврЖюстен Бенги
40ФранцияврРеми Дескамп
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
20АвстриязщФеликс Бахер
24БельгияпзЖюльен Дюранвиль
39ПортугалияпзМатис де Карвалью
99ДанияпзНоа Нарти
45ФранциянпРеми Имбер
Главные тренеры
ТурцияИсмаил Картал
ПортугалияПаулу Фонсека
Голы
Луа Опенда
Корентин Толиссо
0:1
40'
Мэйсон Гринвуд
Керем Актюркоглу
1:1
47'
Наказания
Абнер
37'
Н'Голо Канте
81'
Милан Шкриньяр
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фенербахче - Лион, который состоялся 18 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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