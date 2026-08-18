Ростов - Локомотив 18 августа обзор матча Дата публикации: 18-08-2026 Ростов 1 : 0 Локомотив М Составы команд Ростов Ростов-на-Дону Локомотив М Москва 84 вр Артём Петров 59 зщ Никита Бабакин 27 зщ Данила Прохин 22 зщ Давид Семенчук 4 зщ Виктор Мелёхин 46' 57 пз Илья Жбанов 46' 5 пз Ярослав Михайлов 21 пз Даниил Шанталий 73 нп Имран Азнауров 63' 80 нп Карим Мадрахимов 63' 91 нп Антон Шамонин 71' 3 зщ Умар Сако 46' 8 пз Алексей Миронов 46' 17 нп Егор Голенков 63' 6 нп Олакунле Олусегун 63' 10 пз Иван Комаров 71' 1 вр Антон Митрюшкин 3 зщ Лукас Фассон 5 зщ Жерзино Ньямси 14 зщ Георгий Джикия 45 зщ Александр Сильянов 47 пз Данила Годяев 74' 88 пз Михаил Щетинин 8 пз Александр Коваленко 74' 11 нп Вадим Раков 55' 99 нп Руслан Мялковский 55' 19 нп Александр Руденко 55' 7 нп Зелимхан Бакаев 55' 9 нп Сергей Пиняев 55' 63 нп Владислав Голубев 55' 24 зщ Максим Ненахов 74' 17 нп Никита Салтыков 74' Запасные 34 вр Даниил Голиков 87 зщ Андрей Лангович 85 зщ Владислав Хухровский 18 пз Константин Кучаев 11 нп Ибрахим Махфус Аджаса 99 нп Тимур Сулейманов 13 нп Денис Титов 16 вр Даниил Веселов 22 вр Илья Лантратов 85 зщ Евгений Морозов 59 зщ Егор Погостнов 74 пз Даниил Чевардин 75 пз Илья Еремеев Главные тренеры Джонатан Альба Михаил Михайлович Галактионов Голы Иван Комаров 1:0 90+4' Наказания Александр Руденко 49' Владислав Голубев 64' Лукас Фассон 67' Ярослав Михайлов 90+6'

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