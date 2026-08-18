Ростов - Локомотив 18 августа обзор матча
Дата публикации: 18-08-2026
Ростов
1 : 0
Локомотив М
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
|84
|вр
|Артём Петров
|59
|зщ
|Никита Бабакин
|27
|зщ
|Данила Прохин
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
46'
|57
|пз
|Илья Жбанов
46'
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|73
|нп
|Имран Азнауров
63'
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
63'
|91
|нп
|Антон Шамонин
71'
|3
|зщ
|Умар Сако
46'
|8
|пз
|Алексей Миронов
46'
|17
|нп
|Егор Голенков
63'
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
63'
|10
|пз
|Иван Комаров
71'
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
|3
|зщ
|Лукас Фассон
|5
|зщ
|Жерзино Ньямси
|14
|зщ
|Георгий Джикия
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|47
|пз
|Данила Годяев
74'
|88
|пз
|Михаил Щетинин
|8
|пз
|Александр Коваленко
74'
|11
|нп
|Вадим Раков
55'
|99
|нп
|Руслан Мялковский
55'
|19
|нп
|Александр Руденко
55'
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
55'
|9
|нп
|Сергей Пиняев
55'
|63
|нп
|Владислав Голубев
55'
|24
|зщ
|Максим Ненахов
74'
|17
|нп
|Никита Салтыков
74'
Запасные
|34
|вр
|Даниил Голиков
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|85
|зщ
|Владислав Хухровский
|18
|пз
|Константин Кучаев
|11
|нп
|Ибрахим Махфус Аджаса
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
|13
|нп
|Денис Титов
|16
|вр
|Даниил Веселов
|22
|вр
|Илья Лантратов
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|59
|зщ
|Егор Погостнов
|74
|пз
|Даниил Чевардин
|75
|пз
|Илья Еремеев
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Михаил Михайлович Галактионов
Голы
Иван Комаров
1:0
90+4'
Наказания
Александр Руденко
49'
Владислав Голубев
64'
Лукас Фассон
67'
Ярослав Михайлов
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Локомотив, который состоялся 18 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.