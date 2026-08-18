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Ростов - Локомотив 18 августа обзор матча

Дата публикации: 18-08-2026
Ростов
Ростов
1 : 0
Локомотив М
Локомотив М
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
84РоссияврАртём Петров
59РоссиязщНикита Бабакин
27РоссиязщДанила Прохин
22РоссиязщДавид Семенчук
4РоссиязщВиктор Мелёхин
46'
57РоссияпзИлья Жбанов
46'
5РоссияпзЯрослав Михайлов
21РоссияпзДаниил Шанталий
73РоссиянпИмран Азнауров
63'
80РоссиянпКарим Мадрахимов
63'
91РоссиянпАнтон Шамонин
71'
3НигерзщУмар Сако
46'
8РоссияпзАлексей Миронов
46'
17РоссиянпЕгор Голенков
63'
6НигериянпОлакунле Олусегун
63'
10РоссияпзИван Комаров
71'
1РоссияврАнтон Митрюшкин
3БразилиязщЛукас Фассон
5КамерунзщЖерзино Ньямси
14РоссиязщГеоргий Джикия
45РоссиязщАлександр Сильянов
47РоссияпзДанила Годяев
74'
88РоссияпзМихаил Щетинин
8РоссияпзАлександр Коваленко
74'
11РоссиянпВадим Раков
55'
99БеларусьнпРуслан Мялковский
55'
19РоссиянпАлександр Руденко
55'
7РоссиянпЗелимхан Бакаев
55'
9РоссиянпСергей Пиняев
55'
63РоссиянпВладислав Голубев
55'
24РоссиязщМаксим Ненахов
74'
17РоссиянпНикита Салтыков
74'
Запасные
34РоссияврДаниил Голиков
87РоссиязщАндрей Лангович
85РоссиязщВладислав Хухровский
18РоссияпзКонстантин Кучаев
11НигериянпИбрахим Махфус Аджаса
99РоссиянпТимур Сулейманов
13ТуркменистаннпДенис Титов
16РоссияврДаниил Веселов
22РоссияврИлья Лантратов
85РоссиязщЕвгений Морозов
59РоссиязщЕгор Погостнов
74РоссияпзДаниил Чевардин
75РоссияпзИлья Еремеев
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
Голы
Иван Комаров
1:0
90+4'
Наказания
Александр Руденко
49'
Владислав Голубев
64'
Лукас Фассон
67'
Ярослав Михайлов
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Локомотив, который состоялся 18 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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